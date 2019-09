RAJSKO MJESTAŠCE PREPUŠTENO SAMO SEBI: ‘Mjesto odumire, nekad je tu uplovljavalo 50 jahti, sada luka zjapi prazna. Općina ne mari’

Mještani uključeni u Turističku zajednicu očito su dobro organizirani jer prihod od boravišne pristojbe i donacija raste

Godine 2011. osnovana je Turistička zajednica Božave, a nastala je iz revolta građana koji više nisu mogli gledati kako mjesto odumire. Ispričao je to Tomislav Jerić, predsjednik zajednice.

Božava je, naime, mjesto dugogodišnje turističke traicije te je bila prva u općini u naplaćivanju vezova jahtama koje su tad u velikom broju stizale u to malo mjesto, piše Zadarski list.

“Još 80-ih godina mi smo uveli naplatu vezova i pružanje komunalne usluge jahtašima. Po toj inicijativi pružanja usluge Općina Sali je osnovala komunalno poduzeće ‘Mulić’ i tada je započela komercijalna ekspolatacija u Božavi i Salima, ispričao je Jerić.

‘Božava je ostala na suhom’

No, unazad pet ili šest godina Ministarstvo prometa i veza uvelo je dekret prema kojem sve luke i lučice odlaze pod nadležnost Županijske lučke uprave. Jerić kaže kako je tada Božava “ostala na suhom”.

“Mjesto više nema nikakvih prihoda od pružanja usluge veza, jer Županijska lučka uprava dobiva jedan dio sredstava, a Općina Sali jednu četvrtinu za koncesiju luke u Božavi”, kaže Jerić koji navodi da se Božavu sustavno uništava.

“Uz hotele i apartmane, najveći prihod se ostvarivao kroz vezove. Otkako su ti vezovi otišli pod nadležnost Županijske lučke uprave, došlo je do potpune nebrige i zapuštenosti”, istaknuo je te kao primjer naveo potrgane konope i kopamorte na koje više nije moguće privezati brodove.

‘Ministarstvo nema sluha za Božavu’

Predsjednica MO Božava i direktorica Turističke zajednince Lucija Uglešić također je nezadovoljna situacijom te kaže kako su pokušali riješiti problem s vezovima i o tome obavijestili Ministarstvo.

“Mi smo nadležnom ministarstvu poslali službeni dopis o alarmantnoj situaciji u luci te smo priložili i fotografije koje to zorno prikazuju, no na tome je stalo. Bez konkretnih odgovora i volje oko rješavanja problema ne vidi se da netko ima sluha za Božavu”, kazala je.

“Projekt kanalizacije za Božavu je pokrenut od našeg MO-a jer je je nužan, ali za realizaciju političke volje nema. Nemamo mi ništa protiv ulaganja u Sali, ali apeliramo na načelnika da se počne boriti za sva mjesta u općini”, istaknuo je Jerić.

Uglešić je pak razočarana zbog nebrige prema Božavi.

Luka zjapi prazna

“Do uvođenja dekreta, u Božavu je uplovljavalo dnevno 50 jahti. Sada luka zjapi prazna. Možemo jedino zaključiti da nadležnu upravu nije briga za ovo mjesto”, zaključila je.

Mještani uključeni u Turističku zajednicu očito su dobro organizirani jer prihod od boravišne pristojbe i donacija raste, kaže Jerić.

“Proračun se popeo do pola milijuna kuna”, rekao je Jerić i dodao kako se dobivena sredstava ulažu u valorizaciju mjesta. Također se obnavljaju dotrajale plaže i pristup istima. No, podsjeća Jerić, to su ulaganja koja bi trebala financirati Općina.

“Želja nam je obnoviti plaže i vratiti sjaj koji je nakada bio u Božavi i goste zadržati u mjestu jer su se sada svi gosti prebacili na Saharun i Velo žalo”, kaže Jerić.

To je, kaže, šteta jer je Božava uvijek bila poznata po pristupačnim i lijepim plažama te čistom moru.

Planiraju vratiti u funkciju nudističku plažu

“Nudistička plaža ili kako se popularno zvala FFK nekada je bila turistička perjanica Božave i nju se planira vratiti u funkciju uz prestale tri”, dodaje Jerić.

Ne nedostje ni zabave i kulturnih sadržaja.

“Dok se nije osnovala Turistička zajednica, skoro da nije ni bilo kulturnih programa. Imali smo samo Božavsku noć i to je to”, kazao je.

“Otkako smo se osamostalili od prihoda Turističke zajednice odvajamo dvije trećine za uređivanje plaža i putova, dok 35 – 40 tisuća kuna ulažemo u kulturne manifestacije”, dodala je Uglešić i naglasila kako mještani sve sami organiziraju i to tako što volontiraju.

Loša povezanost sa Salima

“Nemamo nikakvu fizičku povezanost sa Salima. Nema ni broda ni autobusa. Ako nešto morate obaviti u Salima osuđeni ste na taxi koji naplaćuje 10 kuna po kilometru, pa sada zaključite koliko vas košta odlazak do tamo”, zaključila je.