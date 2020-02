RAJKO OSTOJIĆ PONOVNO POTEGNUO GORUĆE PITANJE IZ KAMPANJE: DORH mu potvrdio da predsjednica nije imala razloga smijeniti Lozančića

Ranko Ostojić je kao predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost dobio izvješće DORH-a kako nema sumnje vezane za optužbe Kolinde Grabar Kitarović protiv smijenjenog šefa SOA-e Dragana Lozančića

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP) rekao je u petak da je od Državnog odvjetništva RH dobio odgovor kako nema osnovane sumnje vezano za optužbe hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović protiv bivšeg šefa SOA-e Dragana Lozančića.

“Dobili smo odgovor da nema osnovane sumnje. Smatram da je DORH ono nadležno tijelo, obzirom da mi ne možemo zvati Lozančića niti Grabar-Kitarović, koje treba utvrditi postoji li ili ne osnovana sumnja. I dalje stojim pri tome, čekat ćemo odgovor DORH-a u ponovljenom pokušaju ukazujući na zakon koji jasno govori da bi oni trebali takve radnje poduzeti”, rekao je Ostojić novinarima u Hrvatskom saboru vezano uz njegov zahtjev da DORH pokrene postupak vezan za optužbe hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović protiv bivšeg šefa SOA-e Dragana Lozančića. Drži da je to bilo dovoljno osnove da DORH pokrene izvide i zatraži objašnjenje o čemu se tu radi.

Treba se znati zašto je otišao

Ostojić je rekao i da Grabar-Kitarović, koja je rukovodila sigurnosnim sustavom, ne može u objašnjenju zašto je netko smijenjen samo dati naznaku da je radio nešto što je suprotno zakonu ili da je zlouporabio svoj položaj. Poručio je kako je Lozančić bio ravnatelj SOA-e i treba se znati zašto je otišao.

Također je ocijenio da “u DORH-u postoji linija manjeg otpora za mnoge stvari”, pa i u tom slučaju. “Mislim da je to jedno čisto nezamjeranje. Najbolje bi bilo da zbog javnosti to raščiste i razjasne a ne da to ostane pod velom tajne”, rekao je.

Ostojić smatra da treba izvidjeti zbog čega je Lozančić smijenjen, a bio je profesionalac za ministra Davora Božinovića, bio je i bivši sigurnosni savjetnik predsjednika Republike, a za Grabar-Kitarović to nije. Drži da da ne postoji razlog zašto Lozančić ne bi mogao postati savjetnik novoizabranom predsjedniku Zoranu Milanoviću jer, pojasnio je, ne postoje nikakve prepreke za njegovo imenovanje.

DORH treba biti neovisan

I čelnik Mosta Božo Petrov u petak je poručio da se treba izjasniti zbog čega je u veljači 2016. smijenjen čelnik SOA-e Dragan Lozančić na čemu je inzistirala predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Komentirajući inzistiranje predsjednika saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SDP-ovog Ranka Ostojića da DORH ispita predsjednice zbog njenih optužbi na račun Lozančića, Petrov je rekao da Državno odvjetništvo treba biti neovisno tijelo koje treba postupati u skladu sa svojim obvezama, dužnostima i pravilima pa se nada da će na takav način i postupiti, ne samo u tom slučaju, nego u apsolutno svakom slučaju.

“Što se tiče Dragana Lozančića i naše uloge u Vladi 2016., nisam ulazio u samu srž onoga oko čega su se prepirali i nisu se slagali. Mene je zabrinjavao način na koji je trebala završiti prva osoba u našoj sigurnosnoj službi, odnosno, na ulici, što je za mene neprihvatljivo. Za svaku uređenu, stabilnu, sigurnu zemlju je to neprihvatljivo“, rekao je Petrov.

Petrov se neće baviti sukobima predsjednice i Lozančića

“U srž sukoba predsjednice Grabar-Kitarović i Lozančića nisam ulazio, time se trebaju baviti osobe koje vode institucije – predsjednik Vlade, predsjednik države, uostalom, i DORH ako treba biti uključen, a ne ja. Ono oko čega se ja trebam brinuti je način na koji zemlja funkcionira ako sam potpredsjednik Vlade i to je moja dužnost. A država sigurno ne funkcionira normalno ako se prva osoba sigurnosne službe šalje na ulicu”, smatra Petrov.

Stvari se trebaju razjasniti i treba se znati što se dogodilo i tko je što radio ako želimo biti transparentni i pošteni, pogotovo ako je riječ o osobi koja će postati savjetnik predsjednika Republike, zaključio je.