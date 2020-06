RAJKO OSTOJIĆ NEMA KORONAVIRUS: ‘Kao odgovoran političar ostajem u samoizolaciji i test ću ponoviti u ponedjeljak’

Potpredsjednik SDP-a poručio je da će ostati u samoizolaciji jer u kampanji uvijek ostvaruje kontakt s građanima i kolegama

Potpredsjednik SDP-a i nositelj liste Restart koalicije za II. izbornu jedinicu Rajko Ostojić izvijestio je da mu je testiranjem potvrđen negativan nalaz na koronavirus, ali, najavio je, kao odgovoran političar ostaje u samoizolaciji do drugog testa u ponedjeljak. Ostojić je ranije danas najavio da će sljedeće dane, bez obzira na predizborne aktivnosti, provesti u samoizolaciji jer se prije par dana družio s predsjednikom SDP-ove organizacije Donja Dubrava Adrianom Friganovićem, koji je pozitivan na koronavirus.

Čekaju se nalazi ostalih

Navečer je priopćio kako mu je test potvrdio negativan nalaz na covid-19, izrazivši nadu da će i ostali kolegice i kolege također imati negativan nalaz. “Bez obzira što je rezultat u ovom trenutku negativan, kao odgovoran političar, jer u kampanji uvijek ostvarujete neku vrstu kontakta s građanima i kolegama, ostajem u samoizolaciji i test ću ponoviti u ponedjeljak”, najavio je. Kao liječnik, izrazio je nadu da isto čine i “državni i teniski dužnosnici (na čelu s premijerom), odnosno društvo iz počasne lože sa zadarskog turnira”.

Plenković nije ‘uradi sam’

Naime, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković danas je iz Koprivnice poručio kako u ovom trenutku ne vidi razloga da ponovi testiranje na koronavirus, poručivši kako po tom pitanju ima običaj konzultirati stručnjake.

“Nisam nekakav ‘uradi sam’ kada je riječ o konzultacijama u zdravstvenom pogledu, imam običaj konzultirati stručnjake. Zato i imamo Znanstveni savjet, ako to oni predlože, tada to mogu razmotriti. U ovom trenutku ne vidim nikakav razlog za to”, rekao je Plenković Upitan što ako se na kraju ustanovi da je nakon kontakata koje je imao na Adria Touru u Zadru i on pozitivan, odgovorio je kako ne vidi potrebe odgovarati na hipotetska pitanja.

