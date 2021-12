Domaći radnici koje je angažirao francuski izvođač radova Bouygues TP, probili su već 700 metara druge cijevi tunela Učka, potvrdili su za Novi list iz tvrtke Bina Istra, koncesionara istarskog ipsilona. Tako je od kraja prošle godine, otkako su počeli radovi, pa do danas probijeno 460 metara s istarske i 270 metara s kvarnerske strane. Tunel će biti dug 5,6 kilometara.

Rok za završetak radova koji uključuju i puni profil autoceste od čvora Vranja do ulaza u tunel je tri i pol godine, iako iz Bina Istre tvrde da će pokušati završiti radove i ranije. Vrijednost ovog projekta je milijarda i pol kuna.

Jaka dinamika radova

Planom radova je predviđeno probijanje pet do 10 metara cijevi sa svake strane, ovisno o vrsti stijena. U najidealnijem slučaju to znači bušenje 20 metara cijevi svakog dana, odnosno 24 dana dnevno, sedam dana u tjednu, uz prisustvo najviše 500 radnika.

"Za probijanje druge cijevi tunela Učka opredijelili smo se jednim dijelom za direktnu izvedbu, to jest izgradnju bez kooperanata, dok bi za pojedine građevinske radove i opremanje u tunelu Učka koristili podizvođače, odnosno hrvatske građevinske kompanije kao što je to bio slučaj na svim prethodnim fazama gradnje, gdje su hrvatske kompanije izvodile 95 posto radova. Dobar dio radne snage potječe iz lokalnih sredina Istarske i Primorsko-goranske županije, ali imamo i radnika iz ostalih krajeva Hrvatske", ističu iz Bina Istre.

Dosad su na obje strane, uz probijanje, obavljene i testne faze miniranja, koje su zahtjevne zbog sofisticiranog podešavanja sustava. Trenutno se provodi više miniranja dnevno.

"Kako bi postigli ubrzani tempo gradnje, tunel se probija s obje strane istovremeno, a radovi traju u tri smjene, svih sedam dana u tjednu. Nakon probijanja tunelske cijevi, krenut će radovi na izgradnji betonske oplate tunela, kolničke konstrukcije, kao i sustava odvodnje. Naravno, slijedi i opsežan program opremanja najsuvremenijom tunelskom opremom za sigurno prometovanje cestovnim tunelima kao što su protupožarni sustavi, ventilacija, dinamična signalizacija, videosustav te komunikacijski sustavi. Probijanje bi trebalo biti dovršeno do sredine 2023., dok opremanje, testiranje i puštanje u promet do polovine 2024. ako svi uvjeti gradnje budu realizirani", naglasili su iz Bina Istre.

Uz probijanje druge cijevi tunela, potrebno je izgraditi novi čvor Vranja, podvožnjak i dva nadvožnjaka, tri nova prolaza za cestarinu, prometnicu iznad portala obiju cijevi na istarskoj strani i novu zgradu vatrogasne postrojbe.

Važna dionica

Paralelno s radovima u tunelu traje i projektiranje izgradnje punog profila autoceste od Učke do Matulja. Nakon toga kreće postupak otkupa zemljišta, kako bi i ta dionica bila u potpunosti dovršena. Ove su godine u promet puštene dionice od Cerovlja do Lupoglava te od čvora Vranja nadalje, čija je ukupna duljina 28 kilometara, čime je okončana izgradnja punog profila autoceste od Pazina do tunela i prije roka.

Rok za početak gradnje dionice Učka - Matulji je unutar dvije godine, dok bi radovi trebali biti gotovi tri godine kasnije. "Prvenstveno, bitno je povećanje razine sigurnosti dionice. Naime, sada bilježimo dvije do tri prometne nezgode s teškim posljedicama godišnje. Pored toga valja istaknuti i veću protočnost prometa, a time i skraćenje vremena putovanja. Tko god se vozi ljeti prema Rijeci ili Zagrebu, dobro mu je poznata gužva koja se stvara na semaforima u Matuljima.

Nije zanemariv ni doprinos u unapređenje zaštite okoliša. Na toj dionici postojeći sustav odvodnje nije adekvatan, što za vrijeme jakih kiša uzrokuje poplave na zemljištu uz autocestu, pa i u području stambenih naselja. U sklopu nove dionice bit će izgrađen zatvoreni sustav odvodnje, kojim će se sve otpadne vode skupljati te pročišćavati prije puštanja u prirodu", govore iz Bina Istre.

Jačanje BDP-a

U zoni Veprinca i Matulja bit će postavljeno pet kilometara bukobrana, a bit će izgrađeno i novo odmorište. Iz Bina Istre poručuju kako će probijanje tunela i izgradnja ove dionice podići domaći BDP, jer 90 posto turista dolazi u Istru cestovnim vozilima. Dodatna vrijednost će biti ostvarenja gradnjom dionice koja bi povezivala autoceste A6, A7 i A8, čime će putovanje punim profilom autoceste od Pule do Zagreba trajati dva i pol sata.