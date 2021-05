RADOVI NA TRAKOŠĆANSKOM JEZERU: Opet se ništa ne događa, a dvorac gubi posjetitelje

Tek krajem travnja potpisan je novi ugovor s izvođačem, onim istim s kojim je bio raskinut

Prošlo je već dva mjeseca otkako je najavljeno isušivanje jezera kod dvorca Trakošćan, prvo nakon 60 godina. No, opet se javio problem, ovaj puta oko papirologije pa radovi još nisu počeli, a ne zna se ni kada će.

Posao vrijedan 15 milijuna kuna uključuje i premještanje devet tona ribe i uklanjanje 200 tisuća kubnih metara mulja. Kada se to učini jezero bi umjesto sadašnjih tri metra, trebalo biti duboko barem 6, koliko je bilo prije nego što se zapustilo.

Problemi zbog najpovoljnijeg izvođača radova

”Ono što je najveći problem bio u cijeloj toj proceduri je činjenica da smo neprekidno bili izloženi pitanjima posjetitelja, kako dvorca, tako parka u cjelini i tu smo najteže odgovarali. S medijima je relativno lakši posao, ali kako nekome kome smo već tri puta rekli da praznimo jezero pa da nek ne dođe, teško smo ih razuvjerili”, rekao je ravnatelj Dvorca Trakošćan Adam Pintarić za RTL Direkt.

Problemi su nastali nakon odabira i potvrde najpovoljnijeg izvođača radova.

”Međutim u međuvremenu je nezadovoljni ponuditelj podnio upravnu tužbu i dobio upravni spor protiv rješenja DEKOM-a što je značilo da mi moramo poništiti našu odluku i ugovor i ponovno provesti postupak odlučivanja, a to smo i učinili i nije se ništa promijenilo. Ostao je isti izvoditelj, ista cijena, isti rok, troškovnik sve isto”, rekao je Danijel Bunić, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu.

Sve će ići brže

Jedino što nije ostalo isto je početak radova na jezeru. Tek krajem travnja potpisan je novi ugovor s izvođačem, onim istim s kojim je bio raskinut. U najgorem slučaju još bi se nekoliko tjedana moglo čekati da se potvrdi izvedbeni projekt izvođača radova na jezeru, no iz Hrvatskih voda uvjeravaju da će stvari ići brže.

”Mi ćemo već drugi tjedan početi s nekim predradnjama, predpražnjenje jezera, privremeni zagad, akcije na preddeponiji, odnosno na privremenim šumskim putevima. Ono što svi očekuju je to pražnjenje jezera, a to bi trebalo biti konačno do kraja svibnja”, kazao je Bunić.