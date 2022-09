Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs zaželio je učenicima i svima zaposlenima u školskim ustanovama uspješnu školsku godinu 2022./23., izrazivši nadu se će se nastava izvoditi bez teškoća s kojima su se susretali u posljednje dvije godine.

Posebni pozdrav dobrodošlice na početku još jedne školske godine, odnosno "na početku novih izazova za sve u sustavu odgoja i obrazovanja", ministar je uputio učenicima prvih razreda osnovne škole te njihovim učiteljicama i učiteljima "uz čiju će pomoć učiti, istraživati i upoznavati svijet, razvijati svoje talente".

Učenicima prvih razreda srednje škole zaželio je uspješni početak srednjoškolskoga obrazovanja kojim će steći znanje i vještine, nova iskustva, poznanstva i prijateljstva, što će ih, dodao je ministar, sve učiniti sretnijim, zadovoljnijim i boljim osobama. "Vjerujem da će se ove školske godine nastava izvoditi bez teškoća s kojima smo se susreli u posljednje dvije godine", istaknuo je Fuchs.

"Neki od vas započet će novu nastavnu godinu u novoizgrađenim, dograđenim ili novoopremljenim prostorima. Cilj nam je da se u svakoj školi stvore uvjeti rada koji će omogućiti kvalitetnije obrazovanje, ali ipak je najvažnije poticajno okruženje", poručio je ministar dodavši da samo dobrom komunikacijom, suradnjom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem "možemo pridonijeti kvalitetnijem radu i boljem ostvarivanju ishoda".

"Uvijek moramo biti spremni i na neočekivane izazove. U proteklim godinama dokazali ste da nema zapreka koje nije moguće svladati te sam uvjeren da ćemo i ove godine sve izazove zajednički premostiti. Kao i do sada, uvijek možete računati na pomoć i potporu Ministarstva", poručio je ministar zaželjevši učenicima, ravnateljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i svima ostalim zaposlenim u školskim ustanovama uspješnu školsku godinu 2022./2023.

Problem s energentima

Ministar je govoreći za N1 o cijeni energenata i grijanju u školama rekao da je to jedan od izrazito velikih izazova ove školske godine. “Vlada će izaći s mjerama i to već u četvrtak. One će biti bitno šire od samo škola. Dozvolimo da se konkretno izađe s cijelim paketom koji će biti sveobuhvatan. Škole i obrazovne institucije će sigurno imati garantirano neometan rad”, ističe.

Potvrdio je da online nastave u svrhu štednje energenata sigurno neće biti. “To mogu vrlo pouzdano reći. Škola ide, djeci neće biti hladno. U ovim kriznim vremenima što se tiče energije, svi su svjesni da se treba štediti”, rekao je te dodao da će se to sasvim sigurno donositi i na plin.

“Ako govorimo o tome da će osigurati grijanje prostora za školske institucije, onda će se to morati obuhvatiti sveukupno. Bit će kombinirani dio mjera. Naravno da će biti nekih stvari koji će se fiksirati, a nešto će ići kroz decentralizirana sredstva državnog proračuna”, kazao je.

Škola bez koronamjera

Fuchs je rekao i da će nastavna godina početi bez ikakvih pandemijskih mjera. “Po onome što vrlo ponosno ističemo, na listi Svjetske zdravstvene organizacije smo zemlja s najmanjim brojem dana provedenih na online nastavi. Mislim da smo i izbili argumente kritičarima koji su govorili da će škole biti epidemijske bombe. Još jednom se zahvaljujem svim ravnateljima i učiteljima na izvrsnoj suradnji. Mislim da ove godine, uz ona znanja koja smo stekli i određene prognoze se škola može odvijati na redoviti način. Nismo zamislili da se škola odigrava na način da imamo izolacije i samoizolacije kao što smo imali određenih godina. Nastavnici koji će oboljeti će ići na bolovanje, a djeca će ostati kod kuće”, kazao je.

Istaknuo je da brine situacija sa sve manjim brojem upisanih prvašića. “To ne brine samo nas u Ministarstvu, nego brine cijelu zemlju. Bilježimo konitnuirano pad učenika u prvim razredima. Ove godine imali smo tisuću maturanata manje u odnosu na prethodnu. Pad nataliteta je problematičan. Na tome svi zajedno moramo učiniti nešto kako bi se to promijenilo. Potrebno je otvarati vrtiće kapacitete kako bi roditelji mogli ostavljati djecu kad odlaze na posao. Mi ćemo za 15-ak dana krenuti s uručivanjem privh ugovora za izgradnju i dogradnju novih dječjih vrtića. To će biti jedan ogromni zamah u osiguravanju jednakih uvjeta za svu djecu”, objasnio je.