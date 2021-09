Ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs, stigao je u osnovnu školu Krapinske Toplice oko 12.30 zbog sastanka sa zaposlenicima.

Izrazio je podršku zaposlenima i dodao da su to "čudna zbivanja". Podsjetio je da je zakonom propisano da se ne smije okupljati oko prostora škole dok su učenici u njoj i dok se provodi nastava.

"Netko tko ne želi nositi masku u kući, naravno da to neće raditi. Ako postoje neka pravila, postoje za sve", kazao je.

'Svako dijete ima dovoljan razmak'

Dotaknuo se i virtualne nastave te kazao kako učenici samo pet dana nisu bili fizički prisutni u školi. "Ako situacija bude išla u smjeru da se može nešto mijenjati u epidemiološkim mjerama, one će se mijenjati. Dok nemamo tu spoznaju, ostat će kakve jesu", objasnio je.

Naveo je i da svako dijete ima dovoljan razmak između sebe u školi: "Zasad ćemo staviti pod nadzor objekte u kojim se održava nastava", rekao je i kazao kako će policija kontrolirati situaciju.

"Ne vjerujem da je takav užasan problem da djeca u zajedničkim prostorijama trebaju staviti masku, da nekakva horda treba upadati u škole i prosvjedovati", kaže ministar rekavši da će zasad staviti pod nadzor sve objekte u kojima se odvija nastava. "U koordinaciji s policijom će se to nadzirati do daljnjega. Zaštitari će biti ovdje u školi do kada bude potrebe."

Zaštitari ispred škole

Podsjetimo, protekloga tjedna u javnost je izašla vijest kako otac Kristijan Gaćina ne želi da njegov sin nosi masku u Oonovnoj školi u Krapinskim Toplicama jer je to "štetno za njegovo zdravlje." Nakon toga su i antimakseri upali u školu, u cijeli slučaj morala je intervenirati i policija, a jedna spremačica se i srušila od šoka.

Zaštitari su tako danas stajali ispred te osnovne škole, a bez obzira na to upozorenje, jedan je dječak došao u školu s roditeljima bez maske te ga nisu pustili u školu.

Sin Kristijana Gaćine danas je odbio ući u školu nakon što je ponovno upozoren da je maska obavezna na ulazu. Maske se u toj školi moraju nositi samo na hodnicima i u zajedničkim prostorijama, ali ne i u učionicama.