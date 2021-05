RADNO VRIJEME TRGOVINA: Provjerite tko ostaje otvoren, a tko zatvoren na Praznik rada

Provjerite radno vrijeme trgovina na Praznik rada

Sutra se održava Međunarodni praznik rada, a mi Vam donosimo pregled radnog vremena trgovačkih lanaca i shopping centara u Hrvatskoj.

TRGOVAČKI LANCI

Konzum

Radno vrijeme Konzuma ovisi o lokaciji, no na Praznik rada njihove poslovnice neće nigdje biti otvorene nakon 17 sati, manji broj trgovina zatvorit će u podne. Detalje o svakoj njihovoj trgovini u Hrvatskoj možete pronaći ovdje.

Lidl

Sve njihove trgovine zatvaraju vrata u 14 sati.

Spar i Interspar

Neke njihove poslovnice radit će do 14 sati, dio do 17, a pojedine čak do 21 sat. Detalje kako koja trgovina radi potražite ovdje.

Kaufland

Radno vrijeme razlikuje se od lokacije do lokacije. Dio trgovina zatvorit će u 14 sati, dio u 15, a neke će biti otvorene sve do 18 sati. Više detalja o svakoj poslovnici pronaći ćete ovdje.

Plodine

Na njihovoj internetskoj stranici nema podataka o posebnom radnom vremenu za Praznik rada. U podacima o radnom vremenu trgovina, ovisno o lokaciji, piše da subotom rade do 21 ili 22 sata.

BIPA

Njihove poslovnice sutra uglavnom rade, a radno vrijeme ovisi o lokaciji. Neke trgovine su na Praznik rada zatvorene. Više detalja o svakoj pojedinačnoj poslovnici pronaći ćete ovdje.

Pevex

Trgovački lanac Pevex objavio je da će njihovi prodajni centri biti zatvoreni. Obavijest možete pogledati ovdje.

Bauhaus

Odlučili su zatvoriti sve svoje trgovine: ‘Subota 1.5.2021. BAUHAUS prodajni centri su zatvoreni’.

Müller

Njihove trgovine na Praznik rada rade malo kraće ili čak isto kao i bilo koju drugu subotu. Provjerite kako rade njihove poslovnice ovdje.

SHOPPING CENTRI

Arena Centar

Na Praznik rada, 1.5.2021., trgovine Arena Centra rade prema redovnom radnom vremenu, izuzetak su sljedeće usluge: PBZ – ne radi, Javni bilježnik – ne radi, FINA – ne radi, Hrvatska Pošta – ne radi. Detalje provjerite ovdje.

West Gate

Na Praznik rada ovaj centar radi po uobičajenom radnom vremenu. Detalje možete provjeriti na njihovim stranicama.

Avenue Mall

Trgovine na 1. svibanj rade po uobičajenom radnom vremenu, a neke usluge poput Hrvatske Pošte, Addiko banke i sl. su izuzetak. Radno vrijeme poslovnica koje vas zanimaju možete provjeriti ovdje.

Supernova Zagreb Garden Mall

Na Praznik rada ovaj shopping centar radi od 9 do 21 sat, a obavijest o radnom vremenu možete pogledati na linku.

City Center One

Zagreb West, Zagreb East i Split radit će prema normalnom radnom vremenu. Male promjene ima City Center One Split u kojemu će sljedeće usluge imati drugačije radno vrijeme: Cineplexx kino – od 10:30 do 22:00, Erste banka – zatvoreno, Hrvatska pošta – zatvoreno, Fina – zatvoreno. Detalje možete pogledati ovdje.

Tower Center Rijeka

Samo rijetki poslovni prostori tamo će sutra biti otvoreni: 1. do 4. kat zatvoreno – izuzev Interspara: od 7h do 19h, Restorana Kooglana (van centra na etaži +1) samo za dostavu: od 10h do 22h. 5. kat zatvoreno – izuzev Muller: od 8h do 19h, McDonalds: od 8:30h do 23h, narudžbe za van i dostave.

Mall Osijek

Ovaj shopping centar će 1. svibnja biti zatvoren.

Supernova Karlovac

Otvoreni su kao i svake subote – do 21 sat.

Pula City Mall

U ovom shopping centru su zatvorene sve poslovnice osim Interspara koji radi do 21 sat i McDonald’sa koji je otvoren do ponoći, odnosno McDrive do 1 sat.

Joker Split

Povodom nadolazećeg Praznika rada centar Joker radit će prema uobičajenom rasporedu, od 8.00/9.00 do 21 sat. Detalje provjerite ovdje.

Dalmare

Većina poslovnica u ovom shopping centru u Šibeniku ne rade, dok neke rade po skraćenom radno vremenu. Detaljnije pogledajte ovdje.

Supernova Zadar

Ovaj shopping centar na Praznik rada ne radi. Izuzetak je samo poslovnica Spara koja radi od 8 do 14 sati. Više informacija možete vidjeti ovdje.