U srijedu je državni praznik, Dan antifašističke borbe, neradni dan, ali po običaju dio trgovina i šoping-centara bit će otvoren za kupce. Neke će raditi po skraćenom, a neke po prilagođenom radnom vremenu. Evo detalja…

KONZUM

Dio prodavaonica Konzuma radit će prema uobičajenom radnom vremenu, a dio prema nedjeljnom radnom vremenu. Prodavaonice u sklopu trgovačkih centara radit će u sklopu radnog vremena tih centara. Podrobnije informacije o radu Konzumovih trgovina možete naći OVDJE.

KAUFLAND

Prodavaonice Kauflanda radit će kao što rade i nedjeljom. Detaljnije informacije potražite OVDJE.

LIDL

Neke prodavaonice Lidla radit će od 8 do 14 sati, neke od 7 do 20, a neke od 7 do 23 sata. Detaljno radno vrijeme možete pronaći OVDJE.

SPAR

Sve trgovine Spara također će biti otvorene za kupce, neke od 7, odnosno od 8 do 14 sati, a neke od 7 do 22 sata. Više informacija provjerite OVDJE.

PLODINE

Plodine će raditi uobičajenim rasporedom koji možete provjeriti OVDJE.

STUDENAC

I prodavaonice Studenca radit će uobičajeno, kao i radnim danima. Njihovo radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

TOMMY

radno vrijeme trgovina Tommy na dan antifašističke borbe provjerite OVDJE.

CITY CENTER

City Center one West i City Center one East u Zagrebu te City Center one Split rade redovno. Jedino će Cineplexx kino u City Center One East raditi skraćeno sa zadnjom projekcijom koja će završiti do 21 sat i blagajnama koje će raditi najkasnije do 19 sati. Pošta, FINA (i banka u City Center one Split) bit će zatvorene.

ARENA CENTAR

Trgovine, kino, casino i svi ugostiteljski objekti u Arena Centru radit će po redovnom radnom vremenu, a neće raditi FINA, banka, pošta i javni bilježnik koji ondje imaju poslovnice. Detalje možete vidjeti OVDJE.

AVENUE MALL

Avenue Mall također radi kao da nije praznik, izuzev nekih trgovina. Detalje provjerite OVDJE.

PORTANOVA OSIJEK

I trgovački centar Portanova u Osijeku radit će prema redovnom radnom vremenu, osim psolovnice pošte. Detaljnije o radnom vremenu trgovina u Portanovi pročitajte OVDJE.