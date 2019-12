RADNIK ‘ĐURE ĐAKOVIĆA’ SLOMIO SE PRED KAMERAMA: ‘U 56. godini moram napustiti dom. Bio sam spreman ubiti čovjeka za ovu domovinu, a sada…’

Dok sindikati traže od Vlade hitan sastanak u vezi Đure Đakovića, a ministar Darko Horvat uvjerava kako će plaće radnicima biti uskoro isplaćene, predsjednik Štrajkaškog odbora tvrtke je emotivnim nastupom na televiziji pokazao s čime se radnici suočavaju

Sindikat metalaca i Savez samostalnih sindikata Hrvatske upozorili su Vladu na alarmantno stanje u Đuri Đakoviću i zatražili hitan sastanak na kojem će biti riječi o točnom datumu kada će ovaj nekadašnji industrijski gigant dobiti novu upravu i ponovno početi s proizvodnjom.

Tvrde kako ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat nije našao konkretno rješenje unatoč obećanjima. Traže da svim radnicima bude isplaćena plaća te da se osigura međufinanciranje, prije rješavanja problema financiranja u tvrtci. U suprotnom, upozoravaju, radnici će se na Badnjak okupiti na Markovu trgu.

“Spremni smo doći do premijera, ali ne na domjenak. Mi jesmo i gladni i žedni i bez plaće, ali mi želimo razgovarati, želimo radni sastanak. Želimo s premijerom napokon saznati i dogovoriti se što će biti s Đurom Đakovićem, što će biti sa Specijalnim vozilima i da konkretno, već jednom znamo, u kojem smjeru idemo. Moramo znati koji su to datumi, kada će tvornica početi raditi. Ovako dalje jednostavno ne može!”, rekao je za RTL Ivan Barić, predsjednik Štrajkaškog odbora u Đuri Đakoviću.

Velike priče, premala djela

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je na svom predizbornom skupu u Osijeku spominjala revitalizaciju Đure Đakovića, dok je ministar Horvat prije dva tjedna obećao isplatu zaostale plaće za listopad, pronalaženje strateškog partnera i formiranje nove uprave.

“Nove uprave Grupe Đuro Đaković nemamo i do danas nitko u Ministarstvu gospodarstva s predloženima nije razgovarao. Što se tiče plaća, ministar Horvat je brže-bolje došao k ministru branitelja, gdje smo tražili sastanak, i rekao: ‘Idu plaće, do Božića ćete dobiti sve!’ Danas plaće za 11. mjesec Specijalna vozila dobila nisu, Industrijska rješenja za 10. i 11. mjesec nisu dobili. Strateški partner je tema za ono o čemu trenutno razgovaramo. Ako je strateški partner, slažemo se i za svaku smo opciju. Ali do danas, niti imamo datuma, niti imamo opcije, ni strateškog partnera, ni ime strateškog partnera. Od rujna do danas se ništa nije dogodilo i ništa pokrenulo”, rekao je Barić.

Nije htio u mirovinu, sad će možda ostati bez posla

Njegova je sudbina, kao i sudbina svih ostalih radnika neizvjesna. Bio je branitelj koji nakon rata nije htio ići u mirovinu, već je želio pridonositi državi. Danas nema mirovine, a sutra možda neće imati posla.

“O ovoj temi mi je jako teško pričati. Jedan pjevač iz naroda je to opjevao i rekao: ‘Jesmo li možda ginuli zaludo?’ Naravno da je teško. Otišli smo u Domovinski rat, vratili smo se iz njega. Nismo tražili mirovine, nismo ni znali da se traže mirovine. Uhvatili smo se posla, zavukli na svoja radna mjesta i radili i bili spremni svojim radom hraniti svoje obitelji. Nažalost, danas je došlo do toga da ja u 56. godini moram napustiti dom i svoju Slavoniju i otići u svijet sa suprugom. Moramo znati da sam u Domovinski rat otišao i bio spreman ubiti čovjeka za ovu domovinu koja me sad napušta”, zaključio je potreseni Barić.