Radnička fronta u četvrtak je osudila posljednju izjavu predsjednika države Zorana Milanovića o ubojstvu obitelji Zec i genocidu u Srebrenici, prozvavši ga da je prešao sve granice i čvrsto stao na stranu desnice. Milanovićeva posljednja izjava konačan je korak kojim se odvojio od ljevice, od ičega iole smislenog i ljudskog, te prešao na stranu desničarskog populizma, ocijenili su u priopćenju.

U osvrtu na Milanovićevo dosadašnje djelovanje Radnička fronta zaključuje da on nikada nije ni predstavljao lijevu opciju, ali im je jasno da je u određenim trenucima biračima izgledao kao "manje zlo". Pritom su podsjetili na Milanovićeve kvalifikacije samoga sebe kao konzervativca i libertarijanca te izjave na kraju premijerskog mandata u kojima se "s tzv. šatorašima nadmetao u nacional-šovinizmu, pritom spominjući 'vojne lekarke' i nazivajući Srbe 'šakom jada'".

Koketiranje s desnicom

Ističu kako je trenutak kada se trebalo odreći Milanovića počeo sa Zakonom o radu koji je "fleksibilizirajući" radne odnose doveo do nikada nesigurnijih radnih odnosa za radnike koje ovih dana iz vladajućeg HDZ-a žele dodatno pogoršati. No, tvrde u Radničkoj fronti, ipak je bio dug put od toga do današnjih skandaloznih izjava i svrstavanja aktualnog predsjednika.

"Predsjednik je već prije koketirao sa svjetonazorskom desnicom, na što smo i ranije upozoravali, te se ova kulminacija dala naslutiti iz njegovih antikomunističkih i revizionističkih istupa, relativiziranja ispovijedi silovanih žena, kao i relativiziranje žrtava ratnih zločina", navode u priopćenju.

Na prvom mjestu su istaknuli predsjednikovo vraćanje odličja Branimiru Glavašu optuženom za ratne zločine, relativiziranje zločina Mihajla Hrastova, kao i konstantne napade na predstavnike Srba u Hrvatskoj, naročito predsjednika Srpskog narodnog vijeća i saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

Odupiranje predsjedniku

Za kraju su poručili da će se nastaviti odupirati aktualnom predsjedniku i njemu sličnima na svim područjima, prvenstveno aktualnim izmjenama koje bi trebale dodatno pogoršati "Milanovićev Zakon o radu". Iz vida pritom, poručuju, neće ispuštajući ni sve antifašističke, feminističke i općenito ljudske teme koje su Milanoviću trenutno "na piku“.

Predsjednik IDS-a Dalibor Paus poručio je u četvrtak kako se u stranci ograđuju od izjava predsjednika države Zorana Milanovića genocidu u Srebrenici i ubojstvu obitelji Zec, a od njega traže da se zbog njih ispriča jer su "nehumane i uvredljive za cijelu hrvatsku javnost, a i šire".

"Izjave o genocidu u Srebrenici i ubojstvu djevojčice Aleksandre Zec i njezine obitelji nehumane su i uvredljive za cijelu hrvatsku javnost, a i šire. Takva komunikacija ne može donijeti ništa dobro i tražimo da se predsjednik, u maniri dobrog državnika, ispriča", kazao je Paus na konferenciji za novinare. Istaknuo je kako svaki pokušaj relativizacije ovih zločina zaslužuje javnu osudu, bez obzira s koje strane dolazio.

Povijesni revizionizam

Napominjući kako je IDS u najboljoj vjeri podržao Milanovića na predsjedničkim izborima i bitno doprinio njegovoj pobjedi, pozvao je sve političke stranke i organizacije, posebice one koje su podržale njegovu kandidaturu, da budu dosljedne u svojim stavovima i učine isto kao IDS.

"Stranke hrvatske desnice već su odavno srozale ljestvicu po pitanju povijesnog revizionizma, odnosno relativizacije zločina. Ako stranke lijevo liberalnog centra učine isto, onda za hrvatsku politiku nema više nade, ostat ćemo valjda jedina europska zemlja koja povijest tumači selektivno i prigodno", poručio je Paus.

Ustvrdivši kako "prošlost nažalost ne možemo mijenjati", zaključio je kako se iz nje moraju izvući pouke kako se "ti horori ne bi nikad više ponovili". "To je minimum koji možemo učiniti iz poštovanja prema svim nevinim žrtvama", istaknuo je predsjednik IDS-a.