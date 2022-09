"Moj otac je svugdje prošao ispod radara. Ne razumijem kako se to moglo dogoditi. On čak nije bio ni pušač, a njemu su pluća brutalno stradala. Mislim da bih ja kao žrtva, kći žrtve, morala doznati što se točno događalo. Ta trakavica traje od kad je moj tata umro, 10. kolovoza 2020., do dana današnjeg“, priča nam Ivana Kranjec iz Zagreba o svom tragično preminulom ocu Ivanu Kranjecu.

Ivana je kćer hrvatskog radnika Ivana Kranjeca. koji je na gradilištu u Njemačkoj radio za slovensku tvrtku Montaže Tehnik d.o.o. koja surađuje s tvrtkom Dr. Ing.hc F. Porsche AG, a u kolovozu 2020. je preminuo od koronavirusa. Ivanu i dalje muče okolnosti njegove smrti te iznosi ozbiljne sumnje da ga tvrtka u kojoj je radio nije propisno zdravstveno osigurala. Iako je prošlo već dosta vremena, ona i dalje nema odgovore na neka ključna pitanja.

Za Ivana Kranjeca, građevinskog radnika koji je godinama radio na mnogim hrvatskim i inozemnim gradilištima, golgota je počela kada je otišao sa skupinom radnika raditi u Njemačku, na gradilište Porschea AG, poznate tvornice automobila. Za njegovu kći, Ivanu, sve je započelo kada ju je početkom kolovoza 2020. nazvao brat.

'Nazvao me brat i rekao: Tata je jako loše'

"Nazvao me i rekao da je tata u bolnici. Njega (brata op.a.) je tatin poslodavac ga nazvao i rekao je da je tata jako loše. Odmah sam nazvala bolnicu i doktorica je rekla da je mom tati zaista vrlo loše i da ne znaju što će biti, da oni nemaju respiratore i da je zaista jako loše te da bi tog trena netko trebao krenuti za Njemačku, kod njega, ili će ga oni morati preseliti u neku drugu bolnicu“, kaže Ivana koja je zatim nazvala Emila Ivančoka, vlasnika tvrtke Montaže tehnik d.o.o. koja je angažirala njezinog oca.

"On je rekao da su oni sve napravili, no naglašavao je da je izbilo žarište korone i da se malo da tu učiniti. Drugi dan me nazvao popodne i rekao da je tati sad zbilja jako loše i da bi ja morala nazvati bolnicu da vidim što se dešava. Nazvala sam bolnicu i oni su mi rekli da će me nazvati povratno doktorica. I doista me nazvala doktorica i rekla: "Nama je jako žao, ali vaš tata je umro.“ Rekoh: "Kako vi mislite da je moj tata umro? Mene je maloprije zvao njegov poslodavac i rekao je da je moj tata još uvijek živ i da bi trebao netko nazvati da vidimo što se događa.' Kažu oni: "Ne, ne, ne. Vaš tata je umro, još danas oko podneva“, kazala je.

Taj dan ju je Ivančok nazvao i uvjeravao "da je sve u redu, da se ne boji“. Ivančok je također bio u kontaktu s Ivaninom majkom koja je tada bolovala od raka.

"Znači, mojoj mami koja je već bila teško bolesna od raka, rekao je da otac ima plućnicu, tj. upalu pluća, da nek' se ništa ne brinemo, da je on u bolnici i da će bolnica to sve riješiti“, govori Ivana Kranjec za Net.hr. I opisuje kako su tek kasnije uspjeli sve rekonstruirati, što se, zapravo dogodilo. Radnici su odvedeni na testiranje na koronu, svi su bili u samoizolaciji, ali Ivaninom ocu se stanje naglo pogoršalo. Ivana tvrdi da poslodavac nije na vrijeme reagirao.

"Kada je pozvana Hitna pomoć, mom ocu je već bilo jako, jako loše što znači da je Hitna pozvana prekasno“, kaže Ivana. Ona sumnja da se njezin otac, Ivan Kranjec, sa simptomima koronavirusa patio tri dana u hotelu u kojem je bio smješten, bez zdravstvene skrbi.

Zato što je, prema istraživanju Ivane Kranjec, imao – krivotvorenu A1 iskaznicu, odnosno nije bio zdravstveno osiguran. A1 je prenosivi dokument, odnosno potvrda "koja vrijedi na čitavom području EU-a kao dokaz o zakonodavstvu koje se na osobu primjenjuje te da se doprinosi plaćaju u državi članici koja ga je izdala, kao i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost.“

"Možda se Ivančok nadao čudu, da će moj otac sam od sebe ozdraviti? Da je otac došao na vrijeme u bolnicu i da je na vrijeme došao na respirator, možda bi uspio preživjeti“, kaže Ivana.

'Zašto su ga vodili u bolnicu koja nema respirator?'

Nikad nije doznala kako je njezin otac došao do bolnice, niti tko je pozvao hitnu pomoć. "Ne znamo koja je hitna pomoć došla i ne znamo zašto su ga vodili u Karlsbad, jer je bilo poznato da ta bolnica nema respirator. Ne znam niti koliko dugo je točno on bio tamo. No, tamo su očigledno shvatili da mu ne mogu pomoći bez respiratora, pozvali su helikopter koji je bio opremljen respiratorom i preveli su ga u bolnicu u Mannheimu koja ima respirator. Zato je račun iz Mannheima bio oko 16.000 eura.“, kaže Ivana.

Sredinom prosinca Ivani su počeli stizati računi na kućnu adresu. Emil Ivančok, vlasnik tvrtke Montaže Tehnik d.o.o. je platio je taj prvi račun 25. veljače 2021. godine. Ivana Kranjec ga je pitala što će biti s ostalim računima, a on je rekao: "Sve ostalo će fakturirati nama i molim da riješite izjavu, jer moram prevesti i poslati u instituciju. Htio je da mi njemu potpišemo, da moja mama njemu potpiše izjavu da je sve bilo regularno i da nije bilo nikakvih problema. Ukupno su bila tri računa“, tvrdi Ivana.

Nakon toga, kaže, nije znala kome da se obrati. Jer je smatrala da ih poslodavac koji, kako tvrdi, nije zakonito zdravstveno osigurao njenog oca nastoji izigrati. Osim boli zbog gubitka oca, stizali su i računi i ponižavajući pokušaji manipulacije. Uspjela je utjerati da tvrtka Montaže Tehnik d.o.o. pokrije sva tri računa, ali tvrdi je da je zbog smrti oca otkrila neugodnu i zastrašujuću praksu mogućeg krivotvorenja europske zdravstvene iskaznice. Ivana Kranjec prilaže i dokument u kojem joj slovački referent Mgr. Juraj Beličák iz Odjela za međunarodne odnose osiguranja, potvrđuje da je A1 Ivana Kranjeca bio - krivotvoren.

Kako bi došla do informacija, Ivana je kontaktirala brojne službe, konzulate, odvjetnike u inozemstvu te je tražila odgovore od obje tvrtke. Upit tvrtkama Montaže Tehnik d.o.o i Dr. Ing.hc F. Porsche AG poslala je i redakcije Net.hr-a.



Montaža Tehnik: 'Apsolutno su netočni navodi o zapošljavanju na crno'

Iz tvrtke Montaže Tehnik d.o.o., u vlasništvu Emila Ivančoka, stigao nam je pisani odgovor u kojem je istaknuto žaljenje zbog smrti "pokojnog g. Kranjeca koji je u bolnici preminuo od posljedica COVID-19 uslijed epidemije koronavirusa“, no tvrde da su napravili sve što je bilo u njihovoj moći. "Po potvrđenoj zarazi koronavirusom smo poštovali sve upute Njemačke epidemiološke službe i omogućili uvjete za karantenu i liječenje. Svi troškovi liječenja su plaćeni i pokriveni. Sve vrijeme smo brinuli o situaciji pokojnog Kranjeca.“, stoji u pisanom odgovoru. Također, prozivaju kćer da nije brinula o ocu ranije, nego se uključila tek kada su počeli stizati računi. Iz tvrtke rezolutno tvrde da posjeduju sve dokaze da kod njih nije bilo rada na crno.

"Gospođa nas je prijavila svim mogućim nadležnim institucijama koje su obavile kontrolu. U inspekcijskim i policijskim provjerama nisu našli nepravilnosti u radu naše tvrtke za što posjedujemo službene bilješke. Shodno tome, apsolutno netočni su navodi o zapošljavanju na crno. Svi naši djelatnici imaju urednu radno-pravnu dokumentaciju.“, navedeno je u odgovoru iz tvrtke Montaže Tehnik, a interes kćeri za zdravstvenu dokumentaciju oca smatraju "pokušajem kćeri da stekne materijalnu korist na ime mrtvog oca.“

"Posjedujemo više izjava kao i zapisnike nadležnih institucija koje zbog zaštite osobnih podataka svih naših djelatnika (koji su zapisani na službenim dokumentima) ne želimo objavljivati. Gospođa Kranjec je dobila informacije od nadležnih institucija i od inspekcije rada da nisu utvrđene nepravilnosti. Mislimo da iz svega navedenog možete zaključiti namjeru i interes gospođe Ivane, a to je novac i ucjena da se naša tvrtka prikaže u lošem svijetlu“, tvrde iz tvrtke Emila Ivančoka. No, tvrdnje da je A1 iskaznica radnika Ivana Kranjeca. bila krivotvorena nisu posebno komentirali.

Obveza izdavanja A1 propisana je za točno određene situacije (kada osoba obavlja neku djelatnost u drugim državama članicama izvan nadležne države), a uključuje upućene zaposlene i samozaposlene osobe, državne službenike, pomorce (kad se ne primjenjuje pravilo zastave broda), članove letačke i kabinske posade zrakoplova, zaposlene i samozaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica, ugovorno osoblje EU-a i osobe kojima je odobreno odstupanje na temelju članka 16. Osnovne uredbe“.

HZZO nudi pravo korištenja Europske kartice zdravstvenog osiguranja kojom osoba koja radi u inozemstvu ostvaruje pravo na naknadu troškova liječenja u slučaju iznenadnog oboljenja, ozljede ili nesreće, za vrijeme boravka u stranoj zemlji. Eventualne troškove pokriva HZZO. Da je, dakle, Ivanin otac imao valjanu A1 iskaznicu, to bi značilo da bi troškove prijevoza u bolnicu i liječenja pokrivao HZZO-a, te da Ivani računi uopće niti ne bi trebali biti ispostavljeni.

Kćer teško optužuje direktora kompanije

Ako su točni navodi Ivane Kranjec da se radnicima na inozemnim gradilištima izdaju lažne A1 iskaznice, to nesumnjivo jest razlog za istragu i provjeru što je to točno krenulo u krivo. Ona na optužbe iz tvrke koja je angažirala njezinog oca da to sve radi zbog imovinske koristi odgovara zgražanjem.

"Emil Ivančok je na rad u Njemačku uputio grupu radnika bez zdravstvenog i socijalnog osiguranja, među kojima je bio i moj tata, Ivan Kranjec, što nedvojbeno znači da je prekršio prava radnika te je radnike zaposlio "na crno" koristeći se jednom od svojih "letterbox" tvrtki. Nadalje, Emil Ivančok je krivotvorio službeni dokument, konkretno A1 potvrdu, mog oca Ivana Kranjeca, za što je i kazneno prijavljen u nekoliko zemalja EU.

Što se tiče navoda Emila Ivančoka da je moj cilj financijske prirode, odlučno odbijam komentirati bilo kakve navode Emila Ivančoka protiv mene jer bih time samo dala povoda daljnjim klevetama od strane Emila Ivančoka. Pravo mog pokojnog oca Ivana Kranjeca na rad, pravo na ljudsko dostojanstvo, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na socijalnu sigurnost, pravo njega kao radnika na poštene i pravične radne uvjete, kojima se čuva zdravlje, sigurnost i dostojanstvo radnika temeljna su ljudska prava. Temeljno ljudsko pravo, kao i cilj mojeg istraživanja, je i moje pravo da saznam sve detalje vezane uz okolnosti zapošljavanja i smrti mog pokojnog oca Ivana Kranjeca", kaže Ivana Kranjec za Net.hr.

„Tako me žele ušutkati. Moj cilj je da se utvrdi odgovornost, da budu kažnjeni oni koji žele radnike odvesti na strana gradilišta i tvrde im da su sigurni, a onda kada nastane nesreća – pokušaju izmigoljiti. Dokaze o lažnoj A1 iskaznici predala sam svim relevantnim hrvatskim i europskim istražnim tijelima, i nadam se da će sve biti istraženo, da još neki radnici ne bi prošli kao moj otac“, zaključuje Ivana Kranjec u razgovoru za Net.hr.