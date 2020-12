RADNICIMA BRANE DA IDU U IZOLACIJU ILI DA PRIJAVLJUJU KONTAKTE, ČAK I U ŠKOLAMA: ‘Boje se prijaviti poslodavca jer će izgubiti posao i teško pronaći novi’

Sve više zaposlenika pojedinih tvrtki u Hrvatskoj sindikatima prijavljuje da šefovi odbijaju njihove kolege stavljati u samoizolaciju ili ih navoditi kao kontakte, a novinari su doznali kako se slične situacije događaju i u školama

Iako bi se na radnom mjestu trebale poštivati epidemiološke mjere, u nekim se firmama ne nose maske, niti se drži međusobni razmak. No, još je gore što neki poslodavci naređuju svojim zaposlenicima da dolaze na posao iako su bili u kontaktu sa zaraženim kolegama. Čak štoviše, neki im brane da navode svoje kolege kao kontakte. Zbog straha od otkaza, neki radnici taje da imaju simptome koronavirusa. Iako o tome ne žele javno govoriti, radnici sve javljaju sindikatima.

“Imamo primjera. U zadnje vrijeme nam se dosta javljaju ljudi, zaštitari, koji kažu da se primjerice sa simptomatičnim ljudima voze u kombiju zajedno, s ljudima koji znaju da imaju problem sa zdravljem. Međutim, boje se prijaviti poslodavca jer će izgubiti posao i teško pronaći novi i onda se još dodatno ta boleština širi u populaciji. Na drugoj strani se pojavljuju radnici koji upravo zbog straha i zbog naknade za samoizolaciju, koja je niska i destimulirajuća i zbog toga što se boje što će se dalje događati ako izostanu s posla, a poslodavac govori da im nedostaje ljudi i to će im pamtiti, rade na određeno vrijeme i to je jedan od razloga zašto se ljudi sa simptomima pojavljuju na poslu”, rekao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Ravnatelji odbijaju slati nastavnike u samoizolaciju

Novinari RTL-a su dobili poruku i od jednog gledatelja koji tvrdi da ravnatelji pojedinih škola odbijaju slati nastavnike u samoizolaciju. “U našoj školi je slučaj da cijeli razredi idu u samoizolaciju, dok nastavnici koji su im tog dana držali blok sat nastavu, ne moraju u samoizolaciju. Sve se otelo kontroli”, svjedoči on.

Ministar bi ih rado javno prokazao

Ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike, Josip Aladrović, pak, nema saznanja o takvim slučajevima. No, kaže, rado bi da oni izađu u javnost. “Uz pretpostavku da takvi poslodavci postoje, smatram to krajnje neodgovornim i nemam ništa protiv toga da mediji kažu o kome se radi”, poručio je Aladrović. No, prokazivanje poslodavaca se neće dogoditi dokle god je straha od otkaza.

