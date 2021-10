Premijer Andrej Plenković u srijedu je najavio povećanje minimalne plaće s 3400 na 3750 kuna, za 500 eura neto. Iako su radnici koji rade za minimalac, njih oko 51 tisuća, pozdravili odluku koja će im pokriti dio režije, sindikati upozoravaju da za dostojanstven život sve plaće trebaju još rasti. "Dosta ugodno iznenađenje naspram tih minimalnih plaća", komentirala je za RTL Danas Jelena Golik, radnica u trgovini.

U vrijeme sve većih cijena, radnici će i s tih 3750 kuna teško preživjeti mjesec. "Stanarina bude oko 1000 kuna, na to treba još dodat struje 250 kuna, 100 kuna vode, ode nešto i na telefone, bude 1700 kuna. Na to dođe još minimalno 1000 kuna hrane", dodala je Golik. Jelenina šefica rado bi svojim radnicima isplaćivala i puno veću plaću, ali kako govori, tako bi ubrzo svi ostali bez posla.

"Poslodavci imaju jako puno davanja u velikim iznosima. Kada bi država napravila to da se to ukine ili smanji, svaki poslodavac, ja prva bi bila sretna da to pretočim u plaće", objašnjava Ines Bukovac Lipovac, direktorica lanca trgovina.

Iako sindikati pozdravljaju odluku o povećanju minimalne plaće, ističu da obitelji bez zaduživanja ne mogu preživjeti ni s dvije takve plaće. "Minimalna potrošačka košarica za tročlanu obitelj u ovom trenutku se kreće negdje oko 7800 kuna. Međutim, nekakva koliko toliko normalnija košarica tročlane obitelji je 10 i pol tisuća kuna. Dakle, tu sasvim sigurno ni dvije minimalne, ili medijalna i minimalna nisu dovoljne za nekakav dostojniji život", rekao je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, Krešimir Sever.

'Ne vidimo razlog zbog kojeg bi se premijer trebao hvaliti'

Iz Vlade su se pohvalili da su u posljednjih 5 godina minimalnu plaću povećali koliko su mogli, a iz Glasa poduzetnika, s druge strane, govore da se nemaju čime hvaliti. "Prihodi proračuna za doprinose, za mirovinsko i zdravstveno svaki mjesec porasti nekakvih 10-ak milijuna kuna. I mi zaista ne vidimo razlog zbog čega bi se trebao premijer hvaliti time da je Vlada donijela odluku koju će netko drugi morati plaćati i isfinancirati", rekao je direktor udruge Glas poduzetnika, Dražen Oreščanin.

"40 milijardi kuna smo prošli trošak Covid-a. Najveći dio toga su mjere za očuvanje radnih mjesta gdje je država, Vlada u ime poreznih obveznika plaćala između ostalog za očuvanje radnih mjesta u tom istom gospodarstvu", komentirao je ministar Zdravko Marić.

Hrvatski će radnici tako s 563 eura u bruto iznosu zarađivati više od kolega iz Latvije, Rumunjske, Mađarske i Bugarske, dok su im plaće od 579 eura u Češkoj, 642 eura u Litvi ili pak 1110 eura u Sloveniji još uvijek nedostižne.