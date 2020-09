ZBOG PANDEMIJE TVRTKE DILJEM HRVATSKE IMAJU NOVI PROBLEM, UREDI IM ZJAPE PRAZNI: ‘I da se sutra nađe cjepivo, mi se u urede ne vraćamo’

Odustanak od dobrog prostora znači da će firme nakon toga teško naći primjerenu zamjenu

Pandemija koronavirusa za mnoge je radnike donijela promjenu – rad u uredima zamijenili su radom od kuće. Dok su neki tako radili tek nekoliko mjeseci pa se sada vratili fizički na posao, mnogi će ostati raditi od kuće do daljnjega. Zbog toga je velik broj poslovnih prostora ostao prazan.

Najveći dio tih prostora je u višegodišnjem najmu i sada su troškovi neiskorištenog prostora postali problem. K tome, pandemija će značajno promijeniti i stanje na tržištu poslovnih nekretnina, izvještava HRT. Zaposlenik Nanobita, Dominik Tartaro, već pet mjeseci radi od kuće. Premda mu produktivnost nije pala, Dominik priznaje da mu ipak nešto fali.

“Fale mi te stvari iz ureda, klasične uredske stvari, odlasci na kavu pod pauzama, razgovor uživo. Rad od doma je super u ovoj situaciji, ali s kolegama se čujem jedino na pozivima dok imamo sastanke, ali to ne može zamijenit razgovore uživo i te stvari koje nas vesele”, govori za HRT Dominik iz Nanobita.

Odustajanje od dobrog prostora znači da se kasnije teško nađe zamjena

Nanobit, tvrtka u kojoj Dominik radi zapošljava 140 ljudi i u zakupu ima prostor veličine 1.600 četvornih metara i to na dva kata. Ondje se trenutačno nalazi oko 15 zaposlenika.

“Mi smo tvrtka na tržištu i dugoročno gledajući nećemo mi plaćati najam par godina ako nam je 80 posto kapaciteta tog prostora ne koristi, to je sasvim jasno. Nitko to neće raditi, nitko to ne može raditi”, govori suosnivač Nanobita, Alan Sumina.

Baš kao i Nanobit, i drugi su za prostor vezani višegodišnjih ugovora pa zbog toga promjena na tržištu poslovnih nekretnina za sada nema. Lana Mihaljinac Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK kaže da su tvrtke u fazi analize i promišljanja što uopće znači jedno modern radno mjesto te kombinacija rada od kuće i rada iz ureda. Ističe da ne očekuju nikakve velike promjene te masovna otkazivanja ugovora o zakupu. Inače, odustanak od dobrog prostora znači da će firme nakon toga teško naći primjerenu zamjenu.

‘I da se sutra pronađe cjepivo, ne vraćamo se u urede’

“Imali smo tri godine jedne od najnižih stopa vacany rate-a, tj stopa popunjenosti je bila izuzetno visoka, čak na kraju 2019. To znači da je većina zgrada svih kategorija u Zagrebu bila popunjena”, dodaje Mihaljinac Knežević.

I da se sutra pronađe cjepivo, ekipa iz Nanobita se neće vratiti u urede. Sumina ističe da bi on volio da imaju barem hibridni model pa da su ljudi određene dane u uredu te da određene nisu. “Da spoje petak subotu nedjelju pa rade od doma”, govori Sumina za HRT.

Premda su uredi trenutačno prazni, oni neće izgubiti svoju funkciju, a budućnost rada u uredima ne bi trebala biti pod upitnikom.

