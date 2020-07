RADNICI HOTELA MARJAN PODNIJELI TUŽBU USKOKU: ‘Split je poharao virus pljačke više nego korona… Sve je počelo s Kerumom…’

Početkom svibnja 2020. Uskok je zaprimio Kaznenu prijavu grupe radnika iz tvrtke Adriatic d.d. u stečaju u kojoj se traži raspetljavanje korijena dugogodišnjeg uništavanja poznatog splitskog hotela Marjan, a Kerum kaže da je prijava ‘budalaština’

“Kad vidim i čujem Željka Keruma, kako se opet nudi na izborima i tvrdi da je njemu stalo do Splita, ostanem bez teksta”, kaže Ante Ledenko, predstavnik radnika tvrtke Adriatic d.d. u stečaju, u čijem je vlasništvu hotel koji je nekoć bio i mogao bi biti ponovno pravi dragulj splitske turističke ponude, hotel Marjan.

Upravo se pred Marjanom znao Željko Kerum fotografirati i najavljivati poduzetnička čuda, od kojih je danas ostao nijemi spomenik, polurenovirani golemi hotel. Ostakljeni neboder iz daljine ostavlja dojam da je sve u redu, ali kad se priđe bliže, otkriva se da ja sve nezavršeno, pusto. Iza ograde lako se probijaju i neželjeni gosti, a golemi objekt, od nekoliko desetaka tisuća četvornih metara – noću čuva jedan čuvar.

“Sramota. Ovo je Kerumova sramota. Ali i mnogih drugih koji su se poslije uhvatili u kolo s njime”, govori Ledenko. “S obzirom na to da Kerum tvrdi da je hrabar i kad već spominje svoju bilježnicu, neka otvoreno kaže koga ima sve u svojoj bilježnici uz pomoć koje je ostao neokrznut u političkoj areni. Pa vidite dokle smo došli. Mi radnici smo završili s gaćama na štapu, a on ponosno hoda okolo. To je dokaz da u ovoj državi mogu ljudi ići naprijed samo ako su spremni muljati”, gnjevan je predstavnik preostalih radnika tvrtke Adriatic d.d.

Njih oko 55 ostalo je okupljeno u svojevrsnom stožeru i ne žele se “predati”, mada se nad tvrtkom i iznimno vrijednom nekretninom redaju stečajni upravitelji i iznimno moćni vjerovnici. U igri su stotine milijuna eura, a oni ustraju u svojim potraživanjima, neisplaćenim plaćama. Radi se o svoti od oko tri milijuna eura, i u ukupnim ciframa to je nešto poput čačkalice u plastu sijena. Ali, ne daju se.

Hotel Marjan postao je dežurna hipoteka za sve i svašta…

Grupa radnika je podnijela još u svibnju ove godine Uskoku kaznenu prijavu protiv najnovijeg stečajnog upravitelja, Ante Gabelice, jer smatraju da je on eksponent velikih vjerovnika, a da je cilj da se hotel jeftino isporuči u ruke Adris grupe, nakon što su ga godinama raubali i koristili kao hipoteku za goleme kredite koji uopće nisu završili u Marjanu – članovi obitelji Kerum.

“Društvo Adriatic d.d. se prije otvaranja stečaja značajno zadužuje i to uglavnom ne u svoju korist, već jamči svojom imovinom (hotelom Marjan) za kreditne obveze drugih društava i ta druga društva ne servisiraju preuzete kreditne obveze što dolazi na naplatu u konačnici na imovinu Adriatic d.d., odnosno nekretnini hotela Marjan i u konačnici do otvaranja stečaja”, stoji u uvodnom dijelu kaznene prijave koja je uredno zaprimljena u Uskoku početkom svibnja ove godine.

Prethodni stečajni upravitelj u Adriatic d.d. proveo je i vještačenja koja su pokazala da je ukupno u hotelu Marjan uloženo 16.227.716 eura, a upisani su tereti (sada razlučna prava) u visini od 75.920.828,81 euro. Od svega je tvrtka Adriatic d.d. za svoje potrebe podigla kredita i opteretila hotel Marjan u iznosu od 4.772.000 eura. Podnositelji prijave Uskoku, uz pomoć ekonomskih i pravnih konzultanata – zaključili su da su “druge pravne i fizičke osobe” zadužile hotel Marjan, odnosno nekretninu društva za Adriatic d.d. “za iznos koji su protupravno zadržali za sebe”, a taj iznos iznosi šokantnih 59.693.112,81 euro.

Hotel Marjan kupila je tvrtka Neva Kerum kreditom Splitske banke, ali nije ga mogla otplaćivati, pa slijedi refinanciranje uz pomoć kredita tadašnje Hypo banke i u tom trenutku se počinju redati hipoteka za hipotekom. Jednim dijelom se događa i svojevrsna reanimacija onog što se devedesetih nazivalo menadžerskim kreditima: upisuje se imovina tvrtke koju novi vlasnik tek kupuje. Ali se izvlači i novac dobiven uz zalog Marjana i odlazi negdje – sa strane. Navedeni su i primjeri kredita.

Milijunski krediti, a hotel propada

Godine 2006. tvrtka Kerum d.o.o. dobila je u Hypo banci kredit od pet milijuna eura, a kao založni dužnik navodi se tvrtka Adriatic d.d. i upisuje se pet milijuna eura na imovinu hotela Marjan.

Godine 2007. tvrtka Neva Kerum d.o.o. je dva puta dizala kredite u Hypo banci. Jedan za refinanciranje korisnika kredita u iznosu od 650 tisuća eura i 20.678.000 eura u svrhu izgradnje Marijana, te je upisano založno pravo na imovinu hotela u visini od 20.678.000 eura. A za drugi kredit je upisano založno pravo u visini od 13.900.000 eura.

Kreditna banka Zagreb 2009. godine dala je kredit tvrtki Sapor d.o.o. (a sudužnici su bili Adriatic d.d. i Kerum, i jamac Igor Sapunar, Kerumov nećak i vlasnik tvrtke) kredit od 50 milijuna kuna i založena je nekretnina hotela Marjan. U ugovoru je nedvosmisleno navedeno da se kredit diže – za likvidnost tvrtke. Dakle, za preživljavanje tvrtke Sapor, a ne za sređivanje hotela koji je opet završio kao hipoteka.

Sporazumom o osiguranju od 12. rujna 2012. godine sklopljenim između Anke Kerum (bivše supruge Željka Keruma) upisano je založno pravo na imovini Adriatic d.d. hotela Marjan u visini od 72 milijuna kuna – a sporazum je zaključen u vrijeme blokade računa tvrtke Adriatic d.d.

“Riječ je o klasičnom namjernom prezaduživanju društva Adriatic d.d. od strane povezanih osoba i društava, sa ciljem da se upisom založnih prava na hotelu Marjan od kreditnih i financijskih institucija pribave značajna novčana sredstva koja nisu korištena za potrebe društva Adriatic d.d.”, navedeno je u Kaznenoj prijavi u kojoj se traži od Uskoka da istraži sve poveznice i modele isisavanja novca.

Pojednostavljeno rečeno – umjesto da je hotel Marjan uz pomoć svih milijuna eura koje su banke isplatile na temelju njegove vrijednosti renoviran i doveden do visokog sjaja, taj je novac usmjeravan negdje drugdje.

Kredit propale tvrtke Kerumova nećaka

U međuvremenu je tvrtka Sapor d.o.o., koja je bila u vlasništvu nećaka Željka Keruma, Igora Sapunara, otišla u stečaj, a njegovu tražbinu, kredit u Kreditnoj banci Zagreb, preuzela je tvrtka Adria Resort, u vlasništvu moćne Adris grupe. Tako se i Adris našao u igri za raspodjelu sada već prekrcanog Marjan hotela i u nekoliko daljnjih poteza otkupa ostalih hipoteka – postao glavni vjerovnik.

Nakon što je stečajni upravitelj Zoran Miletić 2015. i 2016. godine naručio opsežna vještačenja ovlaštenog sudskog vještaka i ekonomskih konzultanata pokrenuo je i cijeli niz tužbi protiv tvrtki koje je osumnjičio da su na račun Marjana dizale kredite koje nisu koristile za Marjan, ali ubrzo je smijenjen i izabran je novi stečajni upravitelj, Ante Gabelica.

“Predložili su ga i izglasali upravo oni protiv kojih su pokrenute tužbe za pobijanje radnji koje su nezakonito opteretile hotel Marjan”, rezolutan je predstavnik radnika Ante Ledenko. Ubrzo nakon što je izabran, stečajni upravitelj Gabelica je povukao sve tužbe.

Adris je ušao u Adriatic d.d. na mala vrata, preko propale tvrtke Kerumova nećaka, i vrlo brzo su postali glavni vjerovnici koji diktiraju tempo, smatra Ledenko. Ne samo da je tvrtka Sapor, u vlasništvu Kerumova nećaka podigla kredit s upisom na imovinu hotela Marjan u trenutku kada je bilo evidentno da taj kredit ne može vraćati, nego je i upisala navodni dug Adriatic d.d.-a prema tvrtki u iznosu od 112.427.305 zbog navodnog izvođenja radova na hotelu Marjan. No, vještak je utvrdio ogroman nesklad između stvarno učinjenih radova – i upisane tražbine.

Adris je u međuvremenu kupio i hipotekarna osiguranja tvrtke Hetta Asset Resolution ad (tvrtke nekoć u vlasništvu Hypo banke, odnosno Addiko banka) i postao – glavni igrač u cijeloj priči.

U Kaznenoj prijavi se, međutim, tvrdi da je sadašnji stečajni upravitelj, Ante Gabelica, doveden s ciljem da omogući stjecanje “protupravne imovinske koristi” u enormnim iznosima tvrtkama Adria Resorts, Sapor, Kerum, Hypo banci (danas Addiko banka), Hetta Asset resolution ad, Anki Kerum, te tvrtki Gilan, a da se društvu Adriatic d.d. “napravi enormna šteta, a posljedično time i radnicima kao stečajnim vjerovnicima za iznose nenaplaćenih potraživanja.”

I poziva se Uskok na žurnu akciju. Na upit je li ih itko iz Uskoka kontaktirao, Ledenko odgovara negativno. No, kaže, on je zvao i tražio odgovor u kojoj je fazi njihova prijava i odgovoreno mu je da su “izvidi u tijeku”.

Gabelica: Odgovorno stojim iza svih svojih poteza

S druge pak strane, stečajni upravitelj Ante Gabelica, na upit Net.hr-a odgovara da “nema ništa protiv ako će biti provedena ikakva istraga”, jer on odgovorno stoji iza svih svojih poteza. Gabelica smatra da je njegov prethodnik, stečajni upravitelj Miletić, nepravilno podnio tužbe – i da je bilo nužno njihovo povlačenje.

“Upozoravao sam na brojne nezakonitosti svog prethodnika. Svi moji potezi su izvrgnuti žalbama, ali odluke su potvrđene na Visokom trgovačkom sudu. Na sve načine se pokušalo izbaciti hipoteku Adrisa, ali to se nije uspjelo. Da nije bilo svih tih pokušaja osporavanja, hotel Marjan je mogao biti prodan prije tri godine i već je mogao poslovati, a ne da čeka u ovakvom stanju…”, kaže Gabelica.

Obratili smo se i Adrisu, tvrtki koja je otkupom dugova “starih” vjerovnika, postala novi “gazda” Adriatic d.d., a onda i ruševnog Marjana, te smo ih pitali, s obzirom na to da je iz Uskoka odgovoreno da traju izvidi na temelju kaznene prijave, jesu li i oni obuhvaćeni kakvim istražnim radnjama, no odgovor je negativan.

“Odbacujemo tvrdnje o pogodovanju pri kupnji hotela Marjan. Kupnja hotela provedena je putem javne dražbe. Odluka Trgovačkog suda u Splitu o dosudi nekretnine Adrisu, koja je uslijedila nakon provedene javne dražbe, prošla je kontrolu zakonitosti i pravilnosti na Visokom trgovačkom sudu koji je odluku Trgovačkog suda u Splitu u cijelosti potvrdio. Preuzete obveze smo izvršili”, stoji u odgovoru iz tvrtke Adris.

Što se tiče radničkih potraživanja, iz Adrisa poručuju da su otkupili potraživanja od svih radnika na način da su, u skladu s ugovorom, isplatili 35% potraživanja koja su radnici imali prema Adriaticu d.d. u stečaju. “Obvezali smo se da ćemo, u slučaju da se otkupljeno potraživanje naplati u iznosu većem od 35%, isplatiti iznos naplate koji prelazi iznos od 35%”, navedeno je u odgovoru Adrisa. Prevedeno na običan rječnik, ne postoje gotovo nikakvi izgledi da se namire radnici koji su na listi vjerovnika, dakako, iza Adrisa.

Nemoralno klupko biznisa, politike i pravosuđa

Ima li izgleda da u Hrvatskoj ikoga zanima tko je, kako i zašto uništio ovaj hotel? Ili utvrđivanje tko je onda, zapravo, kriv što se hotel na tako čarobnoj lokaciji uspio pretvoriti u takvo poslovno-pravosudno natezalište bez ikakve volje da se istraži tko je odgovoran za to što su ga pretvorili u dežurnu hipoteku za milijune koji nisu uloženi u njegov unutarnji ili vanjski sjaj?

Radnici kažu da bi i u tom slučaju – kako to već zna biti u Splitu – mogao biti kriv – virus. “Samo što ovaj hotel nije poharao koronavirus nego virus korupcije i pljačke”, kaže Ledenko.

“Ako me baš pitate tko je prvi krivac, rekao bih – Kerum grupa uz pomoć Trgovačkog suda u Splitu. To je ogledni primjer nemoralnog povezivanja biznisa, politike i pravosuđa. Nema šanse da bi se Kerumu tada to sve dopuštalo da nije imao političke veze u vrhu države”, odgovara Ante Ledenko. Zanimljivo je da su i njega kolege radnici nagovorili da se aktivira u politici – simbolično, kao nezavisni kandidat, istaknut je na 13. mjestu na listi “Dosta je pljačke” u 10. izbornoj jedinici.

O svemu smo htjeli razgovarati i s poduzetnikom i političarem Željkom Kerumom, ali on nam je odgovorio da je ova prijava “budalaština” i da on ne želi ništa od navedenog komentirati. “To nije moj nivo. Danas svatko može podnijeti kaznenu prijavu protiv svakoga i to je sve skupa neozbiljno. Ovo što me pitate je jedno žutilo”, rekao nam je u kratkom telefonskom razgovoru Željko Kerum.