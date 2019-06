RADNICI NISU TREBALI UMRIJETI U TEŠKIM MUKAMA? ‘Cijela obrada slučaja djelovala je kao veliko zataškavanje’

‘Cijela obrada slučaja dosad je nama djelovala kao veliko zataškavanje, uvijek su se vrtjele iste priče’

U siječnju je dubrovačko područje bilo zavijeno u crno zbog smrtnog stradanja troje radnika u Hidroelektrani. Podsjetimo, Podsjetimo, trojica radnika poginula su 10. siječnja, nakon eksplozije u HE Dubrovnik, nakon što su se pokušali izvući iz tunela zahvaćenog vatrom i dimom. Skoro pet mjeseci inspektori PU dubrovačko-neretvanske uz sudjelovanje kolega iz MUP-a RH, saslušavali su svjedoke i pregledavali dokumentaciju, da bi prije nekoliko dana zaključili svoj dio posla, a o svemu su izviještene i obitelji trojice stradalih radnika. Poginuli su radnik HEP-a Mate Maškarić (35) iz Smokovljana, Ivica Zvrko (47) iz Drvenika te Dubrovčanin Davor Pozniak (33).

Policija je danas privela više djelatnika HEP-a, u sklopu istrage vezane za tragičnu nesreću u Hidroelektrani Dubrovnik koja se dogodila 10. siječnja. Prema neslužbenim informacijama, mogle bi biti prihvaćene kaznene prijave protiv desetak osoba i to na svim razinama odlučivanja, od Hidroelektrane do upravnih struktura HEP-a. Navodno, Hidroelektrana nije ispunjavala zakonske uvjete za proizvodnju. Naime, nakon rekonstrukcije provedene 2016. nisu ishođene zakonski predviđene dozvole. U okvirima HEP-a navodno je formirano tijelo koje se trebalo time baviti, ali to nikad nije učinilo.

Sada je majka stradalog Mate Maškarića, Kata Maškarić, za 24sata komentirala ovaj slučaj. K tome, sada se zna zašto su radnici i stradali.

‘Planirao je promijeniti posao’

“Cijela obrada slučaja dosad je nama djelovala kao veliko zataškavanje, uvijek su se vrtjele iste priče. Uvijek sam govorila da ne želim u medije izlaziti, ali želim da netko odgovara za to što su naša djeca nastradala, da su zaslužili da se pravda izvede na čistac”, kazala je majka. Namjeravao je promijeniti posao jer nakon deset godina u HEP-u nije bio sretan na radnome mjestu.

“Nitko, nažalost, nama ne može vratiti našu djecu, ali je potrebno da netko odgovara za njih i za druge ljude koji će tamo raditi, da se ovako nešto više nikad ne ponovi. Da ovi ljudi, momci koji ostaju tamo raditi, budu zaštićeni kako trebaju biti zaštićeni, da imaju nekakvu ‘sigurnu’ prostoriju kad se nešto dogodi, da tu mogu pričekati pomoć, s vodom i zrakom”, rekla je za 24sata shrvana majka. Da je znala da je tako opasno ondje raditi, djetetu ne bi dopustila raditi taj posao.

Majka Katica kaže da se uvijek plašila da će joj sin stradati na motoru i da nikada nije pomislila da bi mogao stradati na poslu. Ona se, kako kaže, redovito vidi s obitelji Pozniak i Zvrko. Pokušavaju zajedno naći smisao u cijeloj tragediji i spriječiti da se to ikad više ponovi. U ponedjeljak, pet mjeseci nakon tragedije, policija je u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku privela osam ljudi.

Poznata imena uhićenih

Sumnja se da su privedeni počinili kazneno djelo “teška kaznena djela protiv opće sigurnosti” u vezi s kaznenim djelom “opasno izvođenje građevinskih radova“ i svi oni su tijekom današnjeg dana ispitani u svojstvu osumnjičenika na području Zagreba, Splita i Dubrovnika. Trojicu osumnjičenih sumnjiče da su kao direktori, ujedno odgovorne osobe investitora u gradnji, tijekom naručivanja i praćenja građevinskih radova obnove i sanacije Hidroelektrane Dubrovnik propustili poduzeti zakonom predviđene radnje, zbog čega građevinski radovi nisu izvedeni u skladu s relevantnim propisima i pravilima struke.

Još pet sumnjiči se da kao projektanti i izvođači radova građevinske radove obnove i sanacije Hidroelektrane Dubrovnik nisu izvodili u skladu s tehničkim propisima i pravilima struke, što je neposredno ugrozilo sigurnost uposlenika i imovine. Dvojica prvoosumnjičenih će tijekom utorka biti predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, dok je protiv ostalih podnesena kaznena prijava u redovnoj proceduri.

Kako piše Jutarnji list, sada su poznati identiteti uhićenih. Među njima je i aktualni član Uprave HEP-a Nikola Rukavina, koji je do prije dvije godine bio direktor u HEP Proizvodnji. Uz njega, u Zagrebu su privedeni i donedavni šef HEP Proizvodnje Željko Starman, kao i još tri osobe koje su sudjelovale u projektu sanacije HE Dubrovnik, Davor Petranović, Miroslav Šander i Ivica Nujić. Usto, jedna osumnjičena osoba privedena je u Splitu, a neslužbeno doznajemo da se radi o projektantu Goranu Radimilu iz tvrtke PBS. U Dubrovniku su, pak, privedeni direktor pogona hidroelektrane u vrijeme izvođenja radova Mato Miškovići inženjer gradilišta Miljenko Vučić.

Prijeti im zatvorska kazna od najmanje tri do 15 godina

Za Jutarnji su iz MUP-a potvrdili da je krim-istraživanje vezano uz tragični događaj u HE Dubrovnik u završnoj fazi te da u realizaciji sudjeluju tri policijske uprave, dubrovačko-neretvanska, splitsko dalmatinska i zagrebačka.

“U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Dubrovniku tijekom jutra uhićeno je više osoba i svi osumnjičenici su u službenim prostorijama policije”, odgovoreno je Jutarnjem listu iz MUP-a, koji je u poslijepodnevnim satima izdao i priopćenje o dovršenom krim-istraživanju. Pritom su napomenuli da je nakon požara u hidroelektrani troje djelatnika izgubilo živote i sedam ih je ozlijeđeno, a HEP-u je pričinjena šteta velikih razmjera. Stoga osumnjičene osobe terete, kako su priopćili, za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti vezano uz kazneno djelo opasnog izvođenja građevinskih radova. A to znači da im prijeti zatvorska kazna od najmanje tri do čak 15 godina.

“Trojica osumnjičenih sumnjiče se da su kao direktori, ujedno odgovorne osobe investitora u gradnji, tijekom naručivanja i praćenja građevinskih radova obnove i sanacije HE Dubrovnik propustili poduzeti zakonom predviđene radnje, zbog čega građevinski radovi nisu izvedeni u skladu s relevantnim propisima i pravilima struke. Ostalih pet osumnjičenih osoba sumnjiče se da kao projektanti i izvođači radova građevinske radove obnove i sanacije HE Dubrovnik nisu izvodili u skladu s tehničkim propisima i pravilima struke, što je neposredno ugrozilo sigurnost uposlenika i imovine”, stoji u MUP-ovom priopćenju.

Svi osumnjičenici ispitani su tijekom ponedjeljka u prostorijama policije u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku. Iz priopćenja MUP-a proizlazi da su na koncu zadržana samo dvojica glavnih osumnjičenika iz vrha HEP-a, Nikola Rukavina i Željko Starman. Oni će, navodi MUP, tijekom utorka biti predani pritvorskom nadzorniku u Dubrovniku, dok će protiv ostalih osumnjičenika kaznena prijava biti podnesena tamošnjem tužiteljstvu u redovnoj proceduri. To znači da se svi osim Rukavine i Starmana puštaju da se brane sa slobode, a njih dvojica bit će odvedeni na ispitivanje u dubrovačko tužiteljstvo.

Požar nije bio problem, nego gusti dim

Hoće li tamošnje Državno odvjetništvo po otvaranju istrage protiv njih zatražiti određivanje istražnog zatvora, tek će se vidjeti. O takvom prijedlogu odlučivao bi sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku, javlja Jutarnji.

Sam požar navodno i nije imao jako velike razmjere, nego je najveći problem predstavljao crni gusti dim zbog kojeg su se djelatnici koji su se zatekli u postrojenju teško orijentirali. Bježeći od dima, trojica radnika silazili su sve niže u postrojenje da bi naposljetku bili primorani skočiti u odvodni kanal u kojem su izgubili živote.

Iako do objave istražnog rješenja tužiteljstva nije moguće decidirano tvrditi koje se inkriminacije stavljaju na teret privedenim čelnicima HEP-a, iz informacija koje su dosad iscurile u javnost vezano uz tragediju u HE Plat može se pretpostaviti da se najvažniji dio odnosi na odgovornost za ugradnju zapaljivih stropnih ploča u elektranu. Prema preliminarnom izvješću o uzrocima požara koje je prije nekoliko mjeseci citirao tjednik Nacional, upravo je zapaljenje tih ploča bilo uzrok požara u koje su život izgubila trojica radnika.

Inicijalno zapaljenje dogodilo se na jednom od kabelskih releja, a onda je zbog iznimno visoke zapaljivosti stropnih ploča – navodno napravljenih od valovitog poliestera Guttagliss klase F – požar vrlo brzo eskalirao te se preko stropa širio u ostale dijelove objekta. Razbuktali plamen, strop koji se urušio i ogromna količina dima koja je ispunila podzemnu strojarnicu elektrane blokirali su puteve evakuacije za trojicu radnika te ih primorali da spas potraže skokom u nabujalo okno odvodnog kanala elektrane. Cilj dosadašnje istrage tako je vjerojatno bio fokusiran na istraživanje okolnosti na osnovi kojih je sporni materijal ugrađen u HE, inače objekt podložan najvišim mjerama zaštite od požara.

U Hidroelektranu ugrađen zapaljiv materijal

U tom kontekstu, indikativna je izjava koju je javnosti u veljači dao Berislav Borovina iz tvrtke Spegra inženjering koja je bila izvođač radova na revitalizaciji elektrane 2017. godine: “Sastavni dio dokumentacije je bio projekt u kojem se tražilo da se ugrade istovjetne ploče, istovjetne po obliku i tehničkim karakteristikama. Mi smo od proizvođača dobili ploče koje su istovjetne po obliku, karakteristikama, čak i po boji”.

Ako je tomu tako, čini se da je do dubrovačke tragedije došlo zbog greške u osnovnom projektu HE kad je u nju ugrađen zapaljivi materijal. U procesu revitalizacije koja je koštala oko 250 mil. kuna ta greška nije ispravljena i to će vjerojatno biti osnova za utvrđivanje kaznene odgovornosti, posebno s obzirom na to da su se graditeljski i vatrozaštitni standardi tijekom proteklih 40 godina znatno unaprijedili.

Objavljene su i informacije da za projekt obnove i sanacije HE nikad nije ishođena građevinska dozvola. Mediji su citirali i nalaz Inspektorata rada koji je također utvrdio nepravilnosti. Upravo zbog spomenutih svojstava materijala ugrađenog u strop inspekcija je zaključila da su prekršene odredbe Zakona o zaštiti na radu pa da HEP, posljedično, nije osigurao sigurnost radnih mjesta zaposlenika.