Radnici zagrebačke Čistoće najavili su prosvjed. "Sve nas to psihički umara. Ima puno vožnje u rikverc i među autima, a radnici koji rade vani imaju još manju plaću od nas. A sve je to malo s obzirom na to što radimo na +40 i -10", kazao je vozač u Čistoći Damir Hujić, a prenosi Danas.hr.

Sindikati kažu kako radnik bez dodataka na plaću zarađuje tek 5000 kuna, dok se za nešto više mora dobro naraditi u smjenama, vikendima, blagdanima i noću.

"Kod nas komunalni radnik ima koeficijent 5,43, čistač na ulici 3,80, a Zagrebparking 12. Svima jednako pada kiša, ali mislim da je teže navlačiti kante i kontejnere, ovaj se bar može negdje skloniti po kiši", kazao je Zdravko Stoilković iz Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i sličnim djelatnostima.

Uprava se obvezala još 2019.

Traže sistematizaciju i da se dodaci na uvjete rada izjednače po težini poslova. Na to se obvezala još bivša uprava 2019., a nova početkom ljeta opet obećala, pa ništa.

"Prosvjed je da se obećanje koje je dano ispuni, a s druge strane poslodavac bi trebao vidjeti da, što se tiče odvoza, napravi veći red", govori Sanja Ožić iz Sindikata hrvatskog vozača.

Kažu da nema dovoljno vozila, nema ni radnika.

"Teško je naći radnika jer su natječaji otvoreni cijelo vrijeme, ali kad vide kakve su plaće odustanu", dodao je Stoilković.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da je svjestan problema. "Jasno je da je potrebno povećanje materijalnih prava. Bilo je nužno smanjiti broj radnika da se to može, a bez radikalnih povećanja komunalne usluge koju nismo dirali godinu dana", kazao je Tomašević.