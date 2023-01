Mirjana Kaltak, predsjednica Sindikata Čistoće, dala je izjavu za RTL-ov Danas.hr nakon što je poslije sastanka petorice djelatnika s Upravom, objavljeno da se večernja smjena u 22 sata vraća na posao.

Direktor Davor Vić je s radnicima u podružnici, razgovaraju i najvjerojatnije će dočekati treću smjenu. Kako sada stvari stoje, nije izgledno da će treća smjena zaista izaći na ulice.

Ispred Čistoće nalaze se radnici iz druge smjene i čekaju one iz treće smjene pa će se zajedno dogovoriti idu li na posao ili ostaju ispred podružnice, dodaje.

Tvrdi kako su oko dogovora neki zadovoljni, ali neki i ne. "Na sastanku su postigli dogovor s poslodavcem, na ovo za mjesec siječanj 55 eura, dobiju idući mjesec stalni dodatak za prvu grupu složenosti posla, komunalni radnici 300 kuna, a vozači 200 kuna", rekla je.

Nastavak pregovora u petak

Postupak mirenja i pregovori nastavljaju se u petak. "Moguće da će sve proći bez dogovora, no onda imaju pravo na legalne sindikalne akcije, rok je do 31.1 za prestanak postupka mirenja, za izradu sistematizacije do kraja veljače, 28.2.", govori.

Ako ne, dodaje, onda idu sindikalne akcije. Što se tiče toga tko će sve ovo platiti govori kako sindikati nisu ovo organizirali, nemaju razloga snositi troškove. Upitana imaju li uopće novac za to, rekla je da neće razmišljati o tome jer neće preuzeti odgovornost.