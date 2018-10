RADNICI 3. MAJA IZAŠLI NA ULICE RIJEKE: Traže isplatu plaće za rujan i mole deblokadu na jedan dan kako bi se izbjegao stečaj

U prosvjedu je sudjelovalo više od tisuću radnika 3. maja. Predsjednik sindikalnog Odbora za opstojnost 3. maja apelirao Vladu da im pomogne

Drugoga dana štrajka radnici 3. maja izašli su iz kruga brodogradilišta i prošli uz glavnu prometnicu u mirnom mimohodu prosvjedujući zbog neisplate rujanskih plaća i pozvali su one koji to još nisu učinili da danas deblokiraju račun 3. maja na jedan dan.

Mimohod u kojemu je sudjelovalo više od tisuću radnika, nakratko je i blokirao promet. Radnici su se vratili u krug brodogradilišta nešto poslije 10 sati.

Štrajk sve do isplate plaća

Zamjenik predsjednika Štrajkaškog odbora Boris Bučanac kazao je da je glavni razlog spontanog mirnog prosvjeda neisplata rujanskih plaća. Rekao je da su dobili obećanja da će plaća biti isplaćena, ali da radnici sadašnjoj Upravi više ne vjeruju. Naglasio je da štrajk trajati do isplate plaća i da će daljnje akcije ovisiti o razvoju situacije. Ako bude trebalo, kazao je, pozvat ćemo građane Rijeke da na s podupru.

Predsjednik sindikalnog Odbora za opstojnost 3. maja Juraj Šoljić rekao je da su spontano odlučili izaći na cestu i da su jako ljuti i revoltirani na Upravu Uljanika “koja već više pod mjesec i pol ne rješava probleme 3. maja”.

Poziv u pomoć

“Uprava 3. maja nas uvjerava da bi plaće mogle biti isplaćene potkraj ovog ili sljedećeg tjedna, no mi im više ne vjerujemo,” rekao je Šoljić i još jednom apelirao na Vladu da pomogne deblokirati račun 3. maja. Uprava nas uvjerava da se radi na deblokadi računa i isplati plaća i vjerujemo, rekao je, da će Vlada u tome pomoći.

Šoljić je još jednom zamolio vjerovnike, dobavljače i kooperante 3. maja da danas deblokiraju račun, zahvalio je onima koji su to već učinili, te pozvao one koji još nisu da to urade što prije.

Izbjegavanje stečaja

Po njegovim riječima, državne institucije i tvrtke su skinule blokade s računa 3. maja te se nada da će račun danas konačno biti deblokiran na jedan dan.

Poslovni račun blokiran je danas 60. dan, a sutra, ako bude blokiran neprekidno i 61. dan, bit će ispunjen jedan od uvjeta za pokretanje stečaja koji u “3. maju” žele izbjeći.

Nadozorni odbor “3. maja” u petak je Upravi dao suglasnost da od Uljanika naplati zadužnicu oko 550 milijuna kuna s pripadajućim kamatama. Riječ je o pozajmici koju je “3. maj” bio odobrio Uljaniku.