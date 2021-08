OČAJNE RADNICE JOŠ JEDNE PROPALE TVORNICE / 'Svi smo u 50-ima, imamo 30 godina staža i više nemamo gdje. A ovo je mrtav grad...'

'Država je naš vlasnik i trebala bi se pobrinuti za to. Mi smo dovedeni do toga da nije bilo izlaza osim stečaja, to nam je bio jedini spas', kaže radnica Orljave Roberta Grbić