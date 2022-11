Radnice Orljave i sindikat koji u njihovo ime pregovara s Vladom još su prije mjesec dana tražili da Vlada preuzme odgovornost za isplatu otpremnina koje nikad nisu dobile, ali odgovora na njihovo pismo iz Banskih dvora nema.

Prije godinu i pol dana ta je tvrtka završila u stečaju, a još uvijek nije isplaćeno 450 tisuća eura otpremnina za 172 radnice. S obzirom na to da ih Vlada u potpunosti ignorira, okupile su se na Markovom trgu.

Nekolicina njih došla je s transparentima i pištaljkama, mašući zastavom Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Primio ih je ministar Paladina

"Hoćemo svoje otpremnine koje smo zaslužile i krvavo zaradile. Ne odustajemo, borit ćemo se do zadnje kapi krvi za svaku kunu koju smo zaradile u svojoj Orljavi. Ne predajemo se. Ako treba, podići ćemo šator ovdje, na Markovom trgu", rekla je jedna od radnica koje su došle pred zgradu Vlade, a prenosi N1.

"Plenkoviću, gdje ste, javite se. Javi se, javi se", vikale su prosvjednice.

Prosvjednice su ipak postigle jednu stvar - primio ih je ministar državne imovine Ivan Paladina. Nakon sastanka rekle su da su donekle zadovoljne.

"Razgovor ulijeva nadu, rekao da će poduzeti sve što može", rekla je radnica Anica Jerković nakon sastanka u Vladi.

'Kako ćemo za Božić?'

Ipak, to neće biti tako skoro. "Kako ćemo za Božić? Nemamo čime unucima kupiti čokoladu… Probudite se, Plenkoviću, pomozite nam, ne odustajemo i borit ćemo se dok ne dobijemo što smo krvavo zaradile", rekla je.

Lucija Čišković jedna je od radnica koje su stigle na prosvjed na Markov trg. Kaže kako su sve ogorčene. Ona smatra da je državi bilo isplativije zadržati Orljavu nego dati privatnim firmama da šiju za potrebe državnih službenika. "To bi nama bilo dovoljno posla", kaže.

Uskoro će ostati bez naknade od HZZ-a. "Ja nemam pravo na mirovinu do 63. godine. Uzdržavat će me muž, djeca će morati pomagati kad se zaposle. Pokušat ću naći posao, ali Požegi je to nemoguće."