RADNA SKUPINA POTPISALA IZJAVU O POVJERLJIVOSTI: Kako ministar planira smanjiti PDV na turizam i povećati svima plaće?

Četvrti paket poreznih izmjena trebao bi biti poznat do kraja ovog mjeseca, ali u skladu s dosadašnjom praksom, ministar financija Zdravko Marić želi svakako izbjeći nagađanja o tome što će u njemu biti pa je od članova radne skupina zatražio da potpišu izjavu o povjerljivosti, piše u srijedu Jutarnji list.

Za njih je to potpuno opravdano i, kako ističe jedan od njih, “prijedlozi radne skupine su jedno, ali mjere za koje se Vlada na kraju odluči je ono što je moguće”, navodi dnevnik.

POVEĆANJE PLAĆA RADNICIMA I NIŽI PDV OD NOVE GODINE? Glavni čovjek za financije uvjerava da je to – moguće!

Najveći pritisci odnose se na turistički sektor

Najveći pritisci kojima je trenutačno izložena radna skupina odnose se na turistički sektor, koji traži smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu i smještaju, kao i na zahtjeve političara i sindikata da se smanji oporezivanje dohotka i povećaju plaće. Kada je riječ o turizmu, kako ističe jedan ekonomist, neki djelatnici iz tog sektora zapravo su optužili PDV za podbačaj sezone.

“Pritisak je vrlo jak i nisam siguran da će se Vlada tome oduprijeti”, kaže sugovornik Jutarnjeg lista, koji ne smatra da bi turizam trebao biti povlašteni sektor. No, priznaje da je prilikom prošle reforme sektor malo nespretno razdvojen na one koji plaćaju povlaštenu stopu od 13 posto i one koji plaćaju opću stopu od 25 posto.

Povećanje plaća?

Najveći broj ljudi ipak zaokuplja pitanje hoće li nove porezne izmjene donijeti povećanje plaća. Na njega je ministar financija do sada uglavnom odgovarao da je Hrvatska već sada među zemljama EU koje imaju nižu stopu oporezivanja dohotka, da 1,8 milijuna zaposlenih u Hrvatskoj i nije u škarama porez na dohodak, ističe dnevnik.

Međutim, njegove posljednje izjave ipak idu više u smjeru dodatnog smanjenja poreza na dohodak. Kako je kazao ovih dana, fokus će biti “na pronalasku dodatnog prostora za porezno rasterećenje rada”, ističući da su najbolji efekt u dosadašnjim krugovima porezne reforme polučili porez na dohodak i porez na dobit.

Dodao je također da, osim mjera koje imaju dugoročni efekt, postoje i one koje imaju instantni utjecaj, npr. poticaji poslodavcima koji su značili podizanje plaća radnicima, donosi Jutarnji list.