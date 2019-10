RADITE U DRŽAVNOJ SLUŽBI? Pripremite se na novu kontrolu: Uvodi se novi odjel koji će provjeravati poslovanje

Za pola godine će u državnim tvrtkama kao što su HŽ, HAC, Janaf, Jadrolinija, HEP ili Croatia Airlines postojat će osoba ili odjel koji će se brinuti za to da tvrtka u svom poslovanju poštuje zakon koji vrijedi u Hrvatskoj te da se drži etičkih pravila poslovanja

Tvrtkama u vlasništvu države uskoro bi trebala stići pomoć kada je riječ o poslovanju usklađenim sa zakonom. No, to nije sve, provjeravat će se i kakva je etika poslovanja državne firme. O čemu je riječ? Naime, u idućih šest mjeseci sve bi tvrtke u kojima je državna većinski vlasnik trebale dobiti posebnu jedinicu koja će pratiti usklađenost njihovog poslovanja s pravnom regulativom, procjenu rizika u poslovanju, međutim, jedinica će voditi brigu i o dobroj poslovnoj praksi te će sprječavati sukob interesa i koruptivne radnje, javlja Novi list.

Na neki način će državne tvrtke dobiti osobu ili cijelu novu jedinicu koja će na neki način biti kompanijski DORH ili USKOK. Vlada je jučer odlukom o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu upravo tu obvezu donijela državnim firmama. Što bi taj kompanijski USKOK trebao raditi? U nastavku odluke piše da funkcija praćenja usklađenosti poslovanja “podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja Pravne osobe s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju Pravne osobe, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji”.

Dakle, za pola godine će u državnim tvrtkama kao što su HŽ, HAC, Janaf, Jadrolinija, HEP ili Croatia Airlines postojat će osoba ili odjel koji će se brinuti za to da tvrtka u svom poslovanju poštuje zakon koji vrijedi u Hrvatskoj te da se drži etičkih pravila poslovanja. Navodno bi ta osoba ili odjel trebali odmah u začetku, dok se odluke još donose, trebala nastojati spriječiti sukob interesa ili korupciju, piše Novi list.

Hoće li ti odjeli biti neovisni?

Pravo je pitanje kolika će biti neovisnost tih odjela ili osobe koje trebaju unutar državne tvrtke spriječiti sukob interesa ili korupciju. Dok s jedne strane premijer Andrej Plenković želi Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa smanjiti ovlasti, s druge strane državne firme dobivaju manje odjele upravo za to – za sprječavanje sukoba interesa. Međutim, ti posebni odjeli bi trebali biti neovisni te bi trebali upravu i nadzorni odbor izvještavati o svim nepravilnosti i mogućim kršenjima propisa koje su otkrili. Do sada su se tim poslom u državnim tvrtkama bavile pravne službe, no Vlada je odlučila da će firme imati osobe koje su za to zadužene.

Hoće li biti nezavisni? Vidjet ćemo jer njihov položaj i prava u kompaniji određen je Pravilnikom koji treba odrediti uprava. U obrazloženju Vlada ističe da je osnivanje takvih jedinica predviđeno nacionalnim programom reformi iz travnja 2019. Naime, Vlada je uvjerena da će kontrola kompanijskog USKOK-a poboljšati ovladavanje rizikom (ne)usklađenosti, rizikom od nastanka značajnog financijskog gubitka, jačanju ugleda društva, jačanju korporativne kulture, zaštiti od nezakonitog poslovanja, smanjenju koruptivnih i drugih rizika koje tvrtka može pretrpjeti zbog neusklađenosti s propisima, standardima, kodeksima i internim aktima, prevenciji sukoba interesa.

Iz Vlade napominju da je njihova odluka u skladu sa smjernicama OECD-a o upravljanju trgovačkim društvima koji se nalaze u većinskom vlasništvu države, ali i Antikorupcijskog programa za tvrtke u većinskom državnom vlasništvu 2019.-2020.