RADIŠNI KINEZI PUNOM PAROM GRADE PELJEŠKI MOST: ‘Most je izronio. Pobijeni su svi piloti iznad morske površine, a do kraja godine niču stupovi. Stvarno su točni’

Gotovo svi piloti Pelješkog mosta ugrađeni su u morsko dno

Iako pristupne ceste Pelješkom mostu još uvijek nemaju ni svoje izvođače, gradnja samog mosta napreduje prema planu, tako da od 148 pilota, još ih samo devet treba ugraditi u morsko dno. Dok se miješaju hrvatski i kineski radnici, na gradilištu Pelješkog mosta nalazi se puno brodova, a što trenutačno rade svi ti brodovi i strojevi na pilotima koji su zabijeni u morsko dno, provjerio je reporter RTL-a Matko Saltarić.

Pelješki most izronio iz mora, ali kako to da je tek sad izronio? “Pa netko se sjetio te sintagme iako je on praktički izronio u trenutku kad su pobijeni svi piloti koji su ostali iznad morske površine onoliko koliko je projektom predviđeno”, rekao je Jeroslav Šegedin, voditelj Projekta gradnje pelješkog mosta HC.

Što su piloti?

Piloti su u biti ogromne, šuplje, čelične cijevi koje se zabijaju u morsko dno i onda u njima ostaje mulj i more. “U njima dakle ostaje onaj materijal koji je na dnu mora, znači prvi slojevi su mulj dok su dublji slojevi čvrsta glina. Daljnji nastavak radova je vađenje tog mulja koje se izvodi s pomoću ovih specijalnih strojeva, koji se nataknu na vrh, ispumpavaju mulj, koji se odvozi na deponij”, objasnio je Šegedin za RTL.

“Za sada radovi idu planiranom dinamikom, kako je predviđeno planom vremenskim, tako očekujemo nakon što se prve nadglavnice betoniraju, da već do kraja godine počnu iz njih nicati stupovi. Onda će se stvarno vidjeti i točna pozicija i veličina objekta.”

Miješanje kineskih i hrvatskih radnika

Šegedin kaže da se tamo nalazi 21 brod, plovilo, raznih namjena od plovnih dizalica, barži, trajekata za prijevoz miksera i iskopanog mulja. Dodaje da je trenutno 380 radnika, od kojih je oko 70 hrvatskih, a ostalo su Kinezi. Pritom je Šegedin pohvalio kinesku točnost.