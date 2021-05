‘RADIOLOGINJA U OTKAZU’ O STANJU KLINIKE ZA TUMORE: ‘Dijelom krivim Zadravec, ali i cijelu upravljačku strukturu’

‘Otkad sam na Klinici za tumore, odnosno otkad je Dijana Zadravec predstojnica, ne sjećam se da je nogom kročila u radni kolektiv i pitala nas za probleme svakodnevnog funkcioniranja ili izrazila želju da se upozna s problematikom’, rekla je ‘radiologinja u otkazu’, Ljubica Luetić Cavor

Jedina Klinika u Hrvatskoj specijalizirana isključivo za onkološke bolesnike, Klinika za tumore, suočena je s, kako liječnici govore, “alarmantnim stanjem” u toj klinici koje je prouzročeno nedostatkom radiologa. Radiolozi su potrebni svakom onkološkom pacijentu radi dijagnostike, odnosno daljnjeg liječenja, a oni iz te Klinike odlaze prvenstveno zbog nezadovoljstva neuroradiologinjom i predstojnicom Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, Dijanom Zadravec.

Radiologinja KBC-a Sestre milosrdnice, Ljubica Luetić Cavor, komentirala je stanje u toj bolnici. Rekla je da je ona “radiologinja u otkazu”, a potom i pojasnila što to znači. “U ovom trenutku ne radim tamo jer mi je u tijeku otkazni rok, a moram iskoristiti godišnji odmor jer prelazim kod drugog poslodavca. Odlazim prvenstveno jer sam nezadovoljna radnim uvjetima na svom odjelu radiologije koji funkcionira pri Zavodu za dijagnostičku intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice”, rekla je Luetić Cavor za N1.

‘Nemamo svoju autonomiju’

Upitana smatra li Dijanu Zadravec glavnim krivcem za nezadovoljstvo, Luetić Cavor je rekla da jednim dijelom krivi nju, ali da dijelom krivi i cijelu upravljačku strukturu koja sustavno zanemaruje stanje na odjelu radiologije.

“Mi smo integralni dio svakodnevnog rada klinike, međutim, spojeni smo horizontalom sa zavodom u KBC Sestre milosrdnice. Nemamo svoju autonomiju u funkcioniranju, ne planiramo svoje kadrove. Izloženi smo velikoj količini posla, mi smo ljudi koji jako vole Kliniku, u njoj jako rado radimo, to je naša kuća, naša dom. No, u nekom trenutku tog preopterećenja bojite se hoćete li moći na najbolji način skrbiti o svojim pacijentima. To su onkološki bolesnici”, naglasila je.

O optužbama Zadravec da liječnici više rade u privatnim klinikama

Komentirala je i optužbe Zadravec da pojedini liječnici rade više u privatnim klinikama te da koriste resurse javne ustanove i troše ih u privatnim klinikama. “To su ozbiljne optužbe i ja ih u ovom trenutku pobijam. O kolegama o kojima se Zadravec izjašnjavala mogu reći samo sve najbolje. To su ljudi koji predano i s puno ljubavi rade svoj posao”, rekla je te pojasnila da liječnici iz javnog sektora imaju pravo raditi u privatnom sektoru što je definirano pravilnicima.

“Postoje pravilnici i točno definirani uvjeti pod kojim oni stječu dopuštenje za taj dopunski rad u privatnom sektoru. Dopuštenja za rad u privatnom sektoru najčešće potpisuje voditelj službe i ravnatelj ustanove u kojoj liječnik radi. Potpuno je van svake pameti navod da kolegica Bolanča nije htjela odraditi svoj posao ujutro, a da popodne u privatnoj praksi odradi 30-40 pacijenata”, rekla je te dodala da je to tehnički neizvodivo i neistina.

‘Ne sjećam se da je Zadravec nogom kročila u radni kolektiv’

Luetić Cavor se osvrnula i na navode da Zadravec vrši mobing nad liječnicima.

“Ne mogu reći. Otkad sam na Klinici za tumore, odnosno otkad je Dijana Zadravec predstojnica, ne sjećam se da je nogom kročila u radni kolektiv i pitala nas za probleme svakodnevnog funkcioniranja ili izrazila želju da se upozna s problematikom tako a mobingu od nje nisam izložena. No, čujem od kolega koji sad trenutno jesu tamo da rade u atmosferi straha i nervoze”, rekla je Luetić Cavor te zaključila da njenim odlaskom na Klinici za tumore ostaju tri radiologa koji su stalni članovi tima, a iz Vinogradske stižu specijalizanti.