RADIMIR ČAČIĆ ZADOVOLJAN NOVIM MJERAMA: ‘Učinkovite su, nitko nas više u Europi ne primjećuje’

Varaždinski župan Radimir Čačić smatra kako je uvođenje oštrijih mjera rezultiralo padom broja novozaraženih; osvrnuo se i na izjave Gordana Lauca

Varaždinski župan Radimir Čačić rekao je da su mjere dale učinka i da je situacija u Varaždinskoj županiji daleko bolja nego prije dva tjedna, prenosi N1.

“Mjere su dale rezultate s neupitnim odmakom. Mi smo oštre mjere uveli 21., a u okviru desetak dana imali smo prvi zabilježeni pad, pa rast pa definitivan pad do danas”, rekao je Radimir Čačić i dodao: “Sa špice incidencije danas smo pali na 570, nitko nas više u Europi ne primjećuje. Nismo ni među prvih 20. Očito su rezultati tu s odmakom od desetak dana.”

Istaknuo je da je Međimurje “preuzelo štafetu” jer su sedam dana kasnije uveli mjere. Oni su držali dva tjedna prvo mjesto, ali ni oni više nisu prvi u Europi po incidenciji, kao ni Hrvatska.

Kako N1 prenosi, osvrnuo se i na izjave Gordana Lauca: “Vidim da predviđa pad broja ljudi na kisiku i pad broja umrlih, što nije teško s obzirom na manji broj zaraženih. Ne treba biti predmet osvrta, čudim se da ima obraza pojavljivati se. Loše je da je još član Vladinog znanstvenog savjeta. Dobro je imati i druge glasove, no sad je to opasno i krivo, ali to je moj stav.”

ČAČIĆ KOMENTIRAO NOVE MJERE PROTIV KORONE: ‘Ne svađam se ja ni s kim, samo me ljuti kad netko tvrdi da je Zemlja ravna’

Istaknuo važnost kampanje za cijepljenje

Komentirajući uvedene mjere rekao je: “Uzeli smo 28 zemalja u Europi, vidjeli što su svi učinili, a to je uvijek isto – ugostiteljstvo i direktan kontakt. Jedna od mjera koja se često provodi u Europi je onemogućavanje kretanja. Evo, naša pročelnica je jutros kasnila par minuta na sastanak s ministrom, rekla je da je izgubila 7-8 minuta na kontroli. Kontrole su važne. Sigurno će biti ljudi koji će to pokušati izbjeći, ali preko 90% ljudi poštuje propise i standarde. Zaustavit će se u nekoj mjeri kontakti, to je dobro, jer obiteljska okupljanja će kroz blagdane biti neko žarište.”

Čačić je na kraju rekao da je, što se cijepljenja tiče, kampanja važna kao i osobni primjer: “Obzirom na dinamiku dolaska cjepiva, nećemo imati problema s tim jer prvih par stotina doza prvenstveno dolazi za domove za starije, oni sami to mogu realizirati. Priželjkujem problem, kad bismo dobili tolike količine cjepiva. Ne bojim se tog zadatka, optimist sam bez obzira na druženja, mislim da smo špicu prošli, a posebno me veseli da smo politikantske izjave uspješno razotkrili. Mi uopće nismo zabilježili porast nezaposlenosti. Danas smo daleko bolji od europskog prosjeka.”

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.