Prvi čovjek Reformista i bivši župan Varaždinske županije Radimir Čačić smatra izrazito lošim najave da će država preuzeti osnivačka prava Opće bolnice Varaždin.

Zbog toga su Reformisti poručili u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Varaždinu da će na sutrašnjoj sjednici Skupštine Varaždinske županije tražiti dopunu dnevnog reda na kojoj bi se raspravljalo upravo o toj temi.

Čačić smatra da država loše upravlja zdravstvenim ustanovama, budući po njegovim riječima, upravo zdravstvene ustanove kojima je osnivač država, generiraju gotovo tri četvrtine ukupnog duga u zdravstvu na nacionalnoj razini. Upravo zbog toga lošim smatra namjeru države da preuzme osnivačka prava nad općim i županijskim bolnicama jer je, ističe Čačić, država sama pokazala da loše upravlja zdravstvenim ustanovama.

'Potpuno promašen argument'

Posebno se protivi da država preuzme osnivačka prava nad Općom bolnicom Varaždin.

"Taj argument je potpuno promašen u slučaju Varaždinske županije jer do zadnje godine kada imamo potpuno jasne podatke kako se posluje, a to je predpandemijska godina 2019., do te godine imate evidentirani dug države prema varaždinskoj bolnici od 274 milijuna kuna. Da je država plaćala sve ono što je varaždinska bolnica, njeno osoblje, odradilo kao uslugu pacijentima, mi bi bili u ogromnom suficitu" - tvrdi Čačić.

Ponovio je da analiza u zdravstvenom sustavu pokazuje da jedan manji dio bolnica u Hrvatskoj, otprilike trećina, su u vlasništvu države i te bolnice čine gotovo 75 ukupnih dugovanja u zdravstvu. "Kada bi država znala upravljati bolnicama, onda bi to pokazala tamo gdje i sada može", ustvrdio je prvi čovjek Reformista.

Po njemu je neprijeporna činjenica da je varaždinska bolnica po svim kriterijima u samom vrhu hrvatskog zdravstva počevši od veličine, gdje dijeli četvrto i peto mjesto najvećih bolnica u Hrvatskoj, pa preko analize usluga te na kraju i do kvalitetnog i uspješnog financijskog poslovanja.

"Dakle, ta bolnica koja spada u vrh hrvatskog zdravstva se ovog trenutka tim odlukama svodi na hrvatski prosjek jer će njome upravljati oni koji su pokazali da ne znaju. Svođenje na prosjek znači ozbiljan udar na kvalitetu zdravstvenih usluga i zdravlje građana županije" - ocijenio Čačić.

'Župan još nije progovorio o toj temi'

Izjavio je da se nekoliko župana iz redova HDZ-a suprotstavilo toj najavi gdje je posebno naglasio Dubrovačko-neretvansku županiju. Za župana Anđelka Stričaka kazao je da o toj temi još nije javno progovorio, ali da nije našao ni za shodno da ju uvrsti na dnevni red Skupštine.

A da Reformisti žele o tome sutra raspraljavti potvrdila je na konferenciji za novinare saborska zastupnica Natalija Martinčević.

"U zdravstvu daleko najveći utjecaj po svim parametrima ima OB Varaždin. Predati državi upravljačka i osnivačka prava, potpuno je neprihvatljivo. Posebno je neprihvatljivo to učiniti bez rasprave i odlučivanja o tome u Županijskoj skupštini", istaknula je i najavila da će klub vijećnika reformista predložiti tu točku.