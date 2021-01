RADIMIR ČAČIĆ SE CIJEPIO: ‘Nisam primijetio ubod. Cijepite se, zabilježene su minimalne nuspojave u Hrvatskoj i svijetu’

U Varaždinskoj županiji prema planu ulazi se u fazu cijepljenja građana protiv koronavirusa prema rizičnim skupinama

Kampanja “Misli na druge – cijepi se” provodi se u sklopu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i potiče ljude da se cijepe protiv virusa SARS-CoV-2. Kako javlja portal Varaždinski, u sklopu kampanje danas su cijepljeni županijski vijećnici stariji od 65 godina i župan Varaždinske županije Radimir Čačić.

Na cijepljeni su prisutni bili i načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Robert Vugrin, epidemiologinja ZJZ-a Katica Čusek Adamić i ravnatelj Opće bolnice Nenad Kudelić. U Varaždinskoj županiji prema planu cijepljenja ulazi se u fazu cijepljenja građana prema rizičnim skupinama.

“Mi smo do sada prema službenim protokolima procijepili zdravstvene djelatnike i korisnike domova umirovljenika. Ulazimo u fazu cijepljenja stanovništva. Odluka je da svi oni koji se žele na razini županijske izvršne vlasti i skupštine, a imaju zadovoljene kriterije koji su propisani, da se cijepe”, rekao je župan Čačić nakon cijepljenja.

‘GRAĐANI TO ŽELE’: I Merkel se slaže s tim – Njemačka ipak ide u ‘megalockdown’? ‘2021. će biti gora od prošle ako hitno ne djelujemo’

Nije osjetio ubod

Čačić je iznio i osobne dojmove o primanju cjepiva. “Nisam primijetio ubod. Cijepite se, zabilježene su minimalne nuspojave u Hrvatskoj i svijetu. Cijepili smo oko 2400 ljudi zasad. Tijekom drugog mjeseca očekujemo Pfizera i Moderne, a uskoro i AstraZenece i prema tome 20 tisuća doza cjepiva. Nadamo se da će dinamika biti dobra. Dobro smo organizacijski pripremljeni, imamo punktove i zdravstveni kadar”, istaknuo je Čačić.

Smatra da je model koji je uspostavila Varaždinska županija krajem studenog pogođen i doveo do smanjenja brojki. “Iz maksimalne ugroze, prepustili smo to mjesto drugima. S 278 ljudi na kisiku došli smo do 114. S incidencije 1216, sad smo na 140. Na 14-dnevnoj očekujemo da bi sljedećih dana također trebali spustiti brojke. Danas našu županiju nitko ne bilježi niti među prvih stotinu najgorih. Model varaždinskog stožera koji je prihvaćen u cijeloj Hrvatskoj dao je nedvojbene rezultate. Temelj tog modela je ugostiteljstvo i sve prateće djelatnosti. Pomoglo je i zatvaranje škola. Zasad, moramo reći da i u novom valu pandemije, mi se dobro držimo i očekujem odgovorno ponašanje. Padaju nam i brojevi umrlih”, kazao je Čačić.

DVIJE SMRTI NAKON CIJEPLJENJA U HRVATSKOJ; Capakova zamjenica: ‘Poklopilo se. Smrtni ishodi su očekivani kada se cijepi takva populacija’

Cjepivo kod doktora opće medicine

Epidemiologinja Čusek Adamić naglasila je da cjepivo uskoro stiže i kod doktora opće medicine. “U ovom tjednu cijepimo već s drugom dozom već prethodno cijepljene osobe. Sve doze koje smo dobili su iskorištene. Cjepivo uskoro i dolazi u ambulante obiteljskih liječnika pa im se javite da vas stave na listu za cijepljenje”, istaknula je.

Ravnatelj Opće bolnice pozdravio je kampanju. “Varaždinska bolnica ima oko 1900 zaposlenika, a od toga cijepilo se 818 zaposlenika, a 441 je prebolio koronavirus. Pozdravljam ovu javno-zdravstvenu akciju te cijepljenje župana i vijećnika iz skupštine. Djelatnici su svjesni da u slučaju nekontrolirane pandemije slijedi slom zdravstvenog sustava. Epidemija se može zaustaviti i eliminirati jedino određenim mjerama. To su prvo epidemiološke mjere i cijepljenje. Ozbiljnijih nuspojava nije bilo”, napomenuo je Kudelić.

Načelnik županijskog stožera iznio je najnovije podatke o zaraženima. “U posljednja 24 sata u Varaždinskoj županiji zabilježeno je 19 slučajeva zaraze koronavirusom. Ono što se vidi da se trend smanjivanja broja zaraženih nastavlja. Još smo tijekom studenog i prosinca imali 2000 zaraženih tijekom tjedan dana. To je sada palo oko 90 posto. Potrebno je naglasiti da je zbog mjera došlo do opadanja broja zaraženih. Sada imamo stanje s kojim možemo biti zadovoljni, puno više nego prije. Parametri za popuštanje mjera još su niže postavljeni. S mjerama možemo kontrolirati epidemiološku situaciju. Kada dođu veće doze cjepiva, adekvatno se mogu pripremiti i sportske dvorane gdje će se ljudi masovno cijepiti”, rekao je Vugrin.

‘ZBILJA FUJ FUJ!’; Smijenjeni načelnik županijskog stožera zgrožen cijepljenjem zastupnika: ‘Dno dna i još malo ispod toga!’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.