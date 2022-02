Predsjednik Reformista, koalicijske stranke HDZ-a, Radimir Čačić tvrdi da on nije "presudio" Stjepanu Čuraju, odnosno urgirao da HNS-ovac ne postane novi ministar graditeljstva. Istaknuo je kako se o Čuraju uopće nije raspravljalo.

“On je ime koje je izašlo u javnost bez da je ta priča bila dogovorena i potvrđena. To je propust, ne premijera, nego nekog u njegovim redovima. Mi se čudimo kad procure informacije iz USKOK-a, a iz Predsjedništva HDZ-a – odmah. Teško oni mene mogu dovesti ikud, osim tamo gdje Reformisti žele biti. To je bilo krivo, bilo je loše za HDZ, za Čuraja. Točno je da premijer ima cijeli spektar ruku koje bi zamijenile ruke Reformista ili HSLS-a, to je istina. Ali te ruke nisu ruke koje su dobile svoje izborne i izvorne mandate. Već je Hrelja došao s lijeve strane. To nije izvorni mandat”, rekao je Čačić za N1.

'Čuraj nema reference'

Dodao je da je Hrelja doveden jer su u HDZ-u shvatili da se ne može unaprijed računati na podršku Reformista vladi. Ističe da ima stranaka koje bi "ubile" za fotelju, ali i onih koje strpljivo grade put do pozicije.

“Čuraj je simpatičan mlađi čovjek koji u tom sektoru nema nikakve reference. Mi smo, prije nego što je itko sanjao o Čuraju, rekli da očekujemo kompetentnog menadžera koji poznaje područje graditeljstva”, osvrnuo se Čačić ponovno na Čuraja dodajući da se Plenković nije imao pravo sjetiti njegova imena.

“Premijer je dobio mandat. Zvao me ujutro na dan izbora, rekao da mu fali jedan glas za većinu te da ima mogućnost, ali ne želi ići s DP-om i Mostom. Rekao sam mu da ćemo podržati Vladu. Na pitanje imamo li ikakve zahtjeve, moj odgovor je da nemamo nikakve, da jedino želimo korektan odnos prema svim partnerima”, objasnio je šef Reformista temelj svoje koalicije s HDZ-om.

Vrlo dobar ministar Bačić

Istaknuo je da su mu mnogi iz HDZ-a i koalicijskih stranaka rekli da bi on trebao preuzeti Ministarstvo graditeljstva, što je i radio kao HNS-ovac u vladi Ivice Račana.

“Premijerov stav je bio da sam ja to javno odbio i rekao zašto to javno odbijam. Mi smo dugo razgovarali u prisustvu Jandrokovića, pitao me bih li to preuzeo, rekao sam ne, jer nije takav trenutak. Može se dogoditi da ulazim u ozbiljan posao koji ja znam raditi i da za mjesec dana zbog tog posla izlazim iz tog posla i Vlade. Jedino je rješenje da HDZ da svog čovjeka jer te ljude imaju”, ustvrdio je Čačić i dodao da bi Branko Bačić “bio vrlo dobar ministar i koji je ozbiljan i odgovoran čovjek”.

“Jasno mi je da ga premijer ne bi dao ni pod prijetnjom pištoljem. On je sigurno treća najvažnija osoba u zemlji”, naglasio je šef Reformista.

Istaknuo je da mu je zbog toga potpuno jasno zašto Plenković ne želi nekoga iz HDZ-a na čelu Ministarstva graditeljstva. “Čuraj nema te karakteristike jer, objektivno, nema. On nema političku legitimaciju. Ne možeš s jednim mandatom tražiti ministra u Vladi, to je nepristojno”, zaključio je Čačić.