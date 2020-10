RADIMIR ČAČIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE NA SASTANKU U VLADI PREDLAŽIO POLICIJSKI SAT: ‘Keep it simple and stupid…’

‘Ne možemo više ići u nijansama. Sve mjere treba poštivati, ali treba presjeći i reći u kojem trenutku treba reagirati’, kaže varaždinski župan i predsjednik Reformista

U Varaždinskoj županiji kafići zadnjih dana rade dva sata kraće nego u ostatku Hrvatske, do 22 sata, a tamošnji župan Radimir Čačić predlaže još drastičniju mjeru.

“Siguran sam da sljedećih 15 dana, odnosno koliko to bude potrebno, neće biti pretjerani problem niti žrtva Varaždincima ako neće moći nakon 22 sata popiti kavu. Ako to ne učinimo uz niz drugih mjera, ali ova je čista i jednostavna – keep it simple and stupid – otvara nam se ozbiljna opasnost, koju već danas imamo, da nam ovo širenje Covida uđe u tvornice, a tada dobivamo lockdown koji nije država propisala, nego se de facto događa”, kazao je Čačić za RTL Danas.

‘Sve je manje vremena za donošenje mjera u nijansama’

Čačić je na jučerašnjem sastanku koalicijskih partnera u Vladi predložio i uvođenje policijskog sata.

“U prvom valu pandemije, ovdje u Varaždinskoj županiji, naše tvornice su radile. To nije baš javno poznato, ali one su radile. Sada u ovom drugom valu bez odluke države događa se da tvrtke prestaju raditi jer ovakvo širenje virusa kojemu svjedočimo ulazi u tvornice”, kazao je dodavši da “policijski sat apsolutno može pomoći”.

Čačić ističe da je sve manje vremena za donošenje mjera “u nijansama”.

“Mi jednostavno moramo presjeći. Ulazimo u hladnije doba, dakle – zatvoreni prostor i alkohol, opuštanje… Neke su zemlje to učinile od 18 sati, neke od 21 sat, neke od pola noći, ali ovog trenutka sve zemlje koje imaju brojeve iznad nas su to učinile, a i neke ispod nas, recimo Španjolska i Francuska. Mi samo moramo reći u kojem trenutku ćemo morati reagirati”, tvrdi Čačić.

‘Sjever Hrvatske na najjačem udaru, a tu je prerađivačka industrija’

Uvođenje policijskog sata, smatra on, treba definirati na nacionalnoj razini. Naglasio je kako su zarazom trenutno najviše zahvaćene sjeverne županije: Krapinsko-zagorska županija, Međimurska, Varaždinska i Grad Zagreb.

“Sjever Hrvatske, koji je bio najbolji u prvom valu, ovoga trenutka je pod udarom, a tu je prerađivačka industrija”, pojasnio je varaždinski župan za RTL Danas.

Kad je, pak riječ o mogućnosti prelaska na online nastavu, što je mjera koju može donijeti lokalni stožer, Čačić ističe da su u Varaždinskoj županiji od 13 srednjih škola četiri već na tom modelu nastave.

“Čim dođe do zaraze u nekom prostoru, idemo na online tako da, ako se stvari budu eksplozivno razvijale kako se sada razvijaju, negdje s 5. studenim vjerojatno možemo očekivati online nastavu u srednjim školama. Mi imamo daleko najjaču infrastrukturu u Hrvatskoj”, kazao je Čačić.

