U Skupštini Varaždinske županije izvršna vlast ima projektnu podršku Reformista, ona je uvjetovana neprisustvom predstavnika Čehokove liste, što je i ispoštovano, a na nacionalnoj razini podršku Vladi vežu na izvršenje obaveza iz Vladinog programa u kojem su i ključni zahtjevi Reformista. Izjavio je to danas na konferenciji za novinare u Varaždinu predsjednik Reformista Radimir Čačić.

Dodao je da Reformisti nemaju nikakve zahtjeve i ni na kakav način ne mijenjaju svoje pozicije u odnosu na nacionalnu i regionalnu vlast. "Kao što je poznato, mi smo vrlo jasno nakon izbora za lokalnu i regionalnu samoupravu rekli da nemamo nikakve zahtjeve i da ni na kakav način ne mijenjamo svoje pozicije u odnosu na nacionalnu i regionalnu vlast. Nulta pretpostavka je sanitarni koridor, što znači da ne želimo i nećemo dozvoliti prisustvo u bilo kojoj formi vlasti ljudima s optuženičkih klupa", izjavio je predsjednik Narodne stranke – Reformisti Čačić.

"Što se tiče projekata na nacionalnoj razini, uz navedeni uvjet i dalje podršku Vladi vežemo na izvršenje obveze iz programa Vlade usvojenog u Saboru u kojem su uključeni i ključni zahtjevi Reformista kao što su početak radova na brzoj pruzi Zagreb – Lepoglava – Varaždin – Čakovec te potpisivanje sporazuma za sjever", istaknuo je Čačić.

Očekuje da se Vlada drži dogovora

Na novinarsko pitanje hoće li u petak u Hrvatskome saboru podržati rebalans proračuna, Čačić je odgovorio da je potpisivanje Sporazuma za sjever bio jedan od uvjeta Reformista za podršku Vladi, uz infrastrukturni ključni projekt brze pruge. „Ne očekujemo ni na kakav način odstupanje od dogovorenog i onog što je Sabor usvojio kao program Vlade. Očekujemo da se Vlada drži dogovora koji smo zajedno usvojili, očekujemo potpisivanje Sporazuma sjever. To je bio naš izričit uvjet”, naglasio je predsjednik Reformista Čačić.

Čačić je danas gostovao i na N1 televiziji gdje je upitan hoće li should I stay or should I go biti i dalje njihova pozicija pri formiranju većine. "To je naša trajna pozicija i bit će tako dokad bude. Jednostavno zato što smo ušli u koaliciju s jasnim programskim zahtjevima. Should I stay or should I go je apsolutno tu”, odgovorio je.

Što se tiče njihova uvjet HDZ-u da se ne ide u koaliciju s Čehokom u Varaždinskoj županiji, Čačić je objasnio da je "proboj odnosa" između regionalnog i nacionalnog aposlutno neprimjeren i neprihvatljiv. "Mi smo na to reagirali već za vrijeme izbora. Dobili smo jasna uvjeravanja na razini županijskog HDZ-a da to neće biti tako. Mi smo to prihvatili. Ako bude drukčije, postupit ćemo kako smo rekli. Odbili smo svaku funkciju u vlasti koju sad obnaša HDZ, ali bez obzira na to zbog sigurnosti i nužnosti da se projekti završe, podržavat ćemo vlast”, rekao je Čačić.

Prihvatljivost koalicije s HDZ-om

Pojasnio je i zašto je prihvatljiva koalicija s HDZ-om. “Na koji način bi se HDZ Andreja Plenkovića danas mogao povezati za nešto što je napravio Sanader pred 10 godina? Probajte mi to objasniti kakvom god želite matematikom”, kazao je.

“Naš glas je osvojen samostalno. Mi smo jasno kao stranka rekli da smo mi lijevi centar. Gopsodin Plenković zna da smo krajne korektan partner i da ne idemo nikad ispod pojasa”, dodaje.

Potvrdio je da će zastupnica Reformista Natalija Martinčević sutra u Saboru biti 76. glas za rebalans proračuna.