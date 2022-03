Predsjednik Reformista, stranke koja sudjeluje u vladajućoj koaliciji, Radimir Čačić komentirao je aktualna politička zbivanja, koja se uglavnom tiču pada sovjetske letjelice u Zagrebu i preleta borbenih aviona hrvatskog i francuskog zrakoplovstva. O tome je bilo riječi i na sastanku vladajuće koalicije.

“Različiti ljudi su to različito komentirali. Ja sam odmah rekao da o tome nisam rekao ni riječ, niti ću reći, jer ja o tome nemam pojma. Rekao sam im: 'Ajmo mi, ljudi, razgovarati o mjerama u poljoprivredi, robnim rezervama, strahu od gladi, energetika, nafta, plin, ludo poskupljenje struje'. Ja slučajno o tome nešto znam, a o ovome nemam pojma”, rekao je Čačić za N1.

'Vojska se politizira s obje strane'

Predsjednik države Zoran Milanović poručio je danas da treba zaključiti koji su motivi "seljačkog ponašanja", odnosno odlaska premijera Andreja Plenkovića na francuski nosač zrakoplova Charles de Gaulle, a zatim i preleta francuskih zrakoplova koje su pratili i hrvatski MiG-ovi.

“On je u ovo što je rekao sasvim uvjeren. Bilo to ponašanje etiketirano ovakvim ili onakvim, ni jedno ni drugo nije dobro ni korisno i nije trenutak za takvo ponašanje i obojica dijele odgovornost”, rekao je Čačić, komentirajući Milanovića i Plenkovića i dodajući da se vojska politizira.

“Vojska se sasvim sigurno politizira s obje strane. Plenković je procijenio da je sad trenutak. Objektivno smo u ratnom stanju, kad po prirodi stvari predsjednik dobiva natproporcionalnu vidljivost i značaj u odnosu na ono što u mirnodopskim vremenima ima, pa onda je sasvim slučajno i Plenković u toj priči, iako nema što tu tražiti. Ali, i on je onda tu na De Gaulleu, prelijeću Rafalei, a što mi imamo od protuzračne obrane? To nije bogzna što. Imamo što raditi na protuzračnoj obrani, ovo su geste koje su političkog karaktera. Možda nekome pružaju sigurnost, meni ne. Niti sam se uznemirio, niti mi pruža sigurnost što ovi tu lete”, rekao je Čačić.

'Konačno smo došli do kikiriki tema'

U međuvremenu, otkriveno je kako je ministar rada i mirovinskog sustava, Josip Aladrović pogodovao u zapošljavanju osoba, zbog čega je DORH trebao čekati dozvolu Vlade da započne istragu. Čačiću je sve - jednostavna stvar.

“Cijela ta priča ne ukazuje na to niti da je čovjek primio mito, niti ih tko tereti za to. Puno toga ima, što ne znači da u ovoj zemlji nema kriminala koji se mjeri stotinama milijuna, korupcije koja se mjeri ozbiljnim novcem. Ovdje se bavimo kikiriki temama. Ja sam sretan da se time bavimo, konačno smo došli do kikiriki tema. Da su ovakve teme, na kojima se gube izbori ili političke karijere, bile na tapeti prije dvije, tri, deset, petnaest godina, bilo bi puno bolje ovoj zemlji. Do jučer je svaki prosječni načelnik, gradonačelnik, župan, o ministru da i ne govorim, mislio da je to razlog. Pa zašto smo tu, ako ne možemo pomoći svojima? Ali nije to baš tako”, zaključio je Čačić.