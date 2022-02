Predsjednik Reformista Radimir Čačić komentirao je paket mjera Vlade za borbu protiv inflacije. Reformisti su predložili da se taj paket mjera proširi i na hranu.

Većina mjera usmjerena je na najugroženije građane pa se tako najavljuje da će vaučeri za pokrivanje razlike u računima imati iznos veći od 200 kuna te bi se mogli proširiti na veći krug korisnika. Smanjivat će se PDV na energente, a opskrbljivači u državnom vlasništvu će se morati odreći dijela zarade.

O Mariću: 'Uživa kao pajcek u blatu'

Čačić je rekao da nema nikakvog spora da će se mijenjati PDV na plin.

"Osim smanjenja PDV-a na osnovne prehrambene namirnice, tu bi bazu trebalo snažno proširiti na meso i povrće. U kriznim smo vremena i zbog zaustavljanja inflacije u kombinaciji s ulaskom eura, mislim da je hrana važan faktor", rekao je Čačić za N1.

Čačić tvrdi kako je odgovornost za donošenje mjera na Vladi, premijeru i ministru financija Zdravku Mariću.

"Naravno da ministar financija u ovom trenutku uživa kao pajcek u blatu, ne može bolje. Novac curi, budžet se puni kao lud. U smislu punjenja budžeta, ne može bolje", kazao je.

O Banožiću: 'On može otići već sutra'

Dotaknuo se i ministra Banožića za kojeg kaže da, što se njega tiče, može otići već sutra.

"Banožić je apsolutno potkapacitiran. On nema tamo što tražiti, u Ministarstvu obrane. I za Plenkovića i za Milanovića i za sve nas je bolje da se ide na drugi način… Banožić nije odgovorio poziciji koja je vrlo osjetljiva. Njegov način i komunikacija su štetni i za njega, a kamoli za sve druge", rekao je Čačić za N1.

O Mostovim upozorenjima Vladi vezano uz opasnost od inflacije, kaže da to što je Most upozoravao treba objesiti mačku o rep.

"Oni su aktivni populisti i demagozi nažalost. Nema tu pravih rješenja, nema tu prave analize. Suvisla opozicija treba imati spremne i projekte i rješenje. Most je prije pet, šest godina imao vrlo kvalitetna programska rješenja. Onda su imali i suvisle savjetnike, vanjske ljude koji su radili na tome. To što je tamo pisalo je korespondiralo sa svime onime što ja govorim. Most je otišao na tamnu stranu, stranu populizma. Naravno, i covid potvrde će se u jednom trenutku ukinuti. Populizam nije rješenje za ovu zemlju", rekao je Čačić.