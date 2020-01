RADIMIR ČAČIĆ KAŽE DA JE MINISTRICU DIVJAK SPASIO – SDP: ‘Odigrao je najbolje što je mogao za nju. Htjeli su malo promocije’

Čačić: ‘Pa SDP je odigrao najbolje što je mogao za ministricu Divjak. Spasio ju je. Namjerno ili ne – nisam siguran’

Varaždinski župan Radimir Čačić izjavio je danas kako je SDP spasio ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak pokušajem njezine smjene. “Pa SDP je odigrao najbolje što je mogao za ministricu Divjak. Spasio ju je. Namjerno ili ne – nisam siguran. Oni su vjerojatno htjeli malo prilike za promociju”, rekao je Čačić, javlja N1.

“Ali kad bi oni imali snage za preuzimati vlast, onda bi to već davno pokazali. Mislim da je ovo 7, 8 jubilarni pokušaj smjene ministra. Polako smo pri kraju i čekamo da Plenković raspiše izbore, a onda ćemo vidjeti. Ja se ne bojim za ministricu Divjak”, dodao je varaždinski župan.

‘Resorno ministarstvo nula’

Blaženka Divjak je danas u posjeti škola u Ivancu gdje je objavila Odluku o dodjeli sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma. Na pitanje koliko resorno ministarstvo ulaže u obrazovanje u njegovoj županiji, Čačić se grohotom nasmijao: “Resorno ministarstvo nula. Nula zarez nula zarez nula.”

Dodao je kako je pomoć resornog ministarva bila očekivana, ali do nje nije došlo. “Pa naravno da je pomoć resornog ministarstva bila realna. Kakva je to država, kakva je to Vlada koja ne ulaže u svoje obrazovanje? To nije vrijedno komentirati. Druga je stvar da smo zatvorili model kroz europski model, ali nismo. Nadam se da će se to zatvoriti u idućem ciklusu, da će se moći ulagati u osnovno i srednje školstvo.”