RADIMIR ČAČIĆ JE IZABRAN, ALI NEĆE U SABOR: Tamo će ipak poslati svoju najbližu suradnicu

Varaždinski župan Radimir Čačić osvojio je 37,17 posto ukupnih preferencijalnih glasova za Reformiste

Narodna stranka – Reformisti osvojila je jedan mandat u novom sazivu Hrvatskog sabora. Oni su dobili 5,46 posto glasova birača u 3. izbornoj jedinici. No iako su izborni prag, pet posto glasova birača, prošli, to samo po sebi nije garantiralo mandat u Saboru. Ipak, oko ponoći Reformisti su ipak saznali dobru vijest, piše Varaždinski.hr.

Umjesto Čačića u Sabor ide Natalija Martinčević

Saborski mandat osvojio je šef Reformista Radimir Čačić (37,17 posto ukupnih preferencijalnih glasova za Reformiste), no u razgovoru za Varaždinski.hr istaknuo je kako on ipak neće u Sabor, već će njegovo mjesto ispuniti čelnica varaždinskog ogranka Reformista Natalija Martinčević, druga na listi i druga po broju preferencijalnih glasova.

“Sve smo odradili u okviru očekivanja. U jednom trenutku postojala je realna mogućnost da u Sabor uđe i Darinko Dumbović u šestoj izbornoj jedinici, no nedostajalo mu je oko petstotinjak glasova”, rekao je Čačić.

Jedan mandat bio je očekivan, ističe Čačić, no problem su Reformistima za osvajanje drugog mandata bile stranke centra.

“To su stranke koje se pojave, a uopće ne postoje. Formira se medijska priča koja se predstavlja kao stranačka opcija koja će zastupati interese birača, a te stranke nemaju ni jednog vijećnika u općinama i gradovima, niti su ikad pokušali ući u ta vijeća. No to je takva razina politike u državi”, dodao je Čačić.

‘Pad izlaznosti direktno je utjecao na rezultate izbora’

Istaknuo je kako je za njega politika kontinuitet prisutnosti.

“Vi morate imati baze u općinama i gradovima i tek onda tražiti glas za parlament. Takvih stranaka u Hrvatskoj nema puno, to je HDZ, djelomično SDP i HSS, IDS regionalno i nekad je to bio HNS. Danas su ostali samo kapilarni tragovi, načelnici i gradonačelnici. Reformisti su stranka koja nastaje kao stabilna forma, nama treba stabilizirani lokalni sustav za bolje rezultate, no očito je da utjecaj stabiliziramo”, prokomentirao je Čačić.

Dodao je kako je i pandemija koronavirusa odigrala značajnu ulogu na ovogodišnjim izborima.

“Pad izlaznosti direktno je utjecao na rezultate izbora. U trenutku u kojem imate značajan pad izlaznosti, a s jedne strane imate stranku koja je snažno organizirana, dok s druge strane takve stranke nema, onda se događaju ovakvi dramatičniji pomaci. No ovdje nije samo to razlog takve razlike između HDZ-a i SDP-a, također je riječ i o nepostojanju alternative. Ljudi koji nisu zadovoljni HDZ-om ne vide realnu alternativu u SDP-u”, rekao je.

