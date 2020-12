RADIKALNI VJERNICI POTPISUJU PETICIJU PROTIV CIMERMANA, TRAŽE DA GA GONI DORH: On se odlučio pismo javiti Plenkoviću

Nakon što je pokrenuta peticija za kazneni progon fitness-trenera Šimuna Cimermana zbog tjelovježbe u crkvi, on se obratio premijeru i naveo kako je meta ultra-radikalne desnice te da je dobio prijetnje smrću

Katolički vjernici su na platformi CitizenGo pokrenuli peticiju naziva “Zaustavite napade na katolike u Hrvatskoj!” kojom traže “snažnu reakciju pučke pravobraniteljice i DORH-a” zbog, kako tvrde, “Cimermanovog javnog poticanja na nasilje i na mržnju prema katolicima”.

“Nakon policije na redu je DORH. Potpišite našu peticiju i tražite njihovu brzu reakciju. Kao i reakciju pučke pravobraniteljice koja se još nije oglasila!” stoji u njihovoj objavi. Inače, peticija je skupila više od 4900 potpisa.

U opisu peticije stoji i da se Mario Valentić ispričao “za svoj čin” i uklonio video, no “Cimerman se pohvalio da je on zapravo idejni začetnik i organizator ovog čina” te je “čak pozvao i svoje Facebook pratitelje da i sami naprave ovakav rugalački pohod na crkve”.

POLICIJA PRIJAVILA VALENTIĆA I CIMERMANA JER SU VJEŽBALI U CRKVI: Zbog performansa im prijeti čak i zatvor

Pismo premijeru

Nakon svega se prozvani fitness trener i sportski entuzijast Šimun Cimerman na Facebooku obratio premijeru Andreju Plenkoviću istaknuvši da njegov protest nije bio usmjeren prema Katoličkoj crkvi i vjernicima, već prema epidemiološkim mjerama Vlade. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Dragi predsjedniče Vlade RH Andrej Plenkoviću,

Šaljem vam nekoliko otvorenih rečenica u povodu mojeg protestnog vježbanja u crkvi, a koji je trebao ukazati na diskriminatorne mjere koje ste donijeli Vi i Vaša Vlada. Ovaj protest je bio usmjeren upravo prema mjerama Vlade, a gdje ste nekim entitetima društva, a kao što su konkretno vjerske ustanove, dopustili okupljanje do 25 osoba (pa je taj protest izveden upravo unutar vjerskog objekta), dok ste čitavi segment društva vezane uz sport i zdravlje, a koji se odvija u zatvorenim prostorima – zabranili.

Nažalost, ovaj protest, a koji nije bio usmjeren ni prema crkvi ni prema vjernicima (a u čemu se i sama crkva složila i gdje smo poslali i javnu ispriku svima koji su se ovime eventualno našli povrijeđenima jer nisu u potpunosti razumjeli ovaj protest) poslužio je ultra-radikalnoj desnici za vlastiti PR i javni linč na mene koji se rijetko pamti u RH.”

NAKON BURNOG KOMENTARA ZBOG VJEŽBANJA U CRKVI, DON STOJIĆ SE NAŠAO S VALENTIĆEM: ‘Danas sam stekao novog prijatelja!’

VALENTIĆ O SUSRETU S DON STOJIĆEM: ‘Oprošteno mi je sve u duhu nadolazećih vremena’

Prijetnje smrću

“Poštovani predsjedniče Vlade, rekli ste nedavno da je onaj nesretni događaj na Markovom trgu teroristički čin (a čime nam je sada BTW onemogućeno da protestiramo ispred zgrade Vlade), a do kojeg je dovela radikalizacija društva i gdje istu trebate detektirati. Stoga, dragi Premijeru, da vam olakšam potragu za radikaliziranim dijelom društva, a to su, iako to i sami znate pošto i vaš radikalizirani napadač dolazi iz tog bazena – jest hrvatska ultra-desnica, a koja i monopolizira i radikalizira i manipulira vjernike. Ako tražite buduće Bezuke, dovoljno vam je ‘prosurfati’ po portalima Željke Markić (narod.hr), Vice Batarela i slične.

Ja sam MUP-u već prijavio prijetnje smrću i to upravo prema osobama koje nedvojbeno dolaze iz navedenog miljea, no njihova hajka se nastavlja, pa vam u nastavku šaljem i peticiju koja kruži te se nadam da nećete potpisati istu već se primiti posla i učiniti ovu vrlo nesigurnu zemlju barem malo sigurnijim mjestom za život.

I molim vas, ako je moguće, da se više ne ku*čite s odgovorom ‘mi smo dobili izbore i mandat’, a na svatko postavljeno pitanje koje vam ide. Da, jeste, dobili ste mandat i sada je krajnje vrijeme da počnete i raditi ono zbog čega ste i taj mandat i dobili. Hvala vam na pažnji i želim vam i prvenstveno veća m*da i više pameti da naše društvo počnete mijenjati na bolje.

Vaš građanin Šimun Cimerman”

BATARELO BIJESAN ZBOG PERFORMANSA MARIJA VALENTIĆA U CRKVI NA JARUNU: ‘Ovo neće proći bez posljedica, bit ćete u velikim problemima’

Sportski životopis

“P.S. Sukladno protestu koji je usmjeren ka omogućavanju ovoj naciji bavljenja sportom, potpisat ću se u kratkom sportskom CV-u: