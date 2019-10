RADIKALNA KAMARILA JE PREBJEGLA, OSTALO JE SAMO KOLINDIRANJE: Jeste li primijetili od koga su prepisivali Kolindini dvorjani? Nevjerojatno

Govor predsjednice na objavi kandidature neodoljivo podsjeća na Karamarkovih 5+ uz malo vanjskopolitičkh uzleta i puno prisvajanja tuđih uspjeha

Kad se već Kolinda Grabar-Kitarović tijekom četvrte (ne)službene predsjedničke kandidature prisjetila okruglih obljetnica iz novije hrvatske povijesti (prvi izbori, akcija Oluja i Tuđmanov rođendan), red je da se prisjetimo i ne tako važne, ali ipak značajne obljetnice. Baš dan uoči predsjedničinog marketinškog debakla u Matici hrvatskoj, napunile su se četiri godine kako je Tomislav Karamarko objavio HDZ-ov izborni program ‘5+ Hrvatska‘. Većini su, vjerojatno, prve asocijacije na famozni 5+ Karamarkovo pogrešno brojenje i/ili digitalizacija, ali to nije razlog zbog kojeg ga se spominjemo.

Krivnju za prisjećanje na Karamarkovih 5+, točnije 5+ njemačkog IFO-a, snosi tim lijenčina okupljenih oko Kolinde Grabar-Kitarović, koji se dao u tešku prepisivačinu. Na očerupani ‘5+’ su nakalemili malo vanjskopolitičkih uzleta i puno prisvajanja tuđih uspjeha, pa sklepali govor koji će ostati upamćen po svemu osim po pamtljivoj poruci uspješne predsjednice koja nezaustavljivo juriša na novi mandat. Bilo je to još jedno predsjedničino tanašno javno obraćanje, ispražnjeno od pravog sadržaja i prepuno HDZ-ovih općih mjesta. Ali, nije to ni moglo ispasti drukčije, kad su takve bile i Karamarkova petice i predsjedničine izgubljene godine.

Kolindiranje – glavni adut kampanje

Do petogodišnjeg mandata na izmaku, Grabar-Kitarović je i došla na Karamarkovim krilima, njihova će politička veza zauvijek ostati neraskidiva, ali otkad je Karamarkov ‘5+’ postao ‘-1’ oko nje se štošta promijenilo. Karamarko se posvetio Institutu za sigurnost i prosperitet Hrvatske, HDZ je dobio Andreja Plenkovića, Plenković je prigrabio kraljevske ovlasti, a radikalno desna dvorska kamarila uglavnom prebjegla novom Mesiji, pa se predsjednica posvetila putovanjima, pjevanju i političkom glupiranju, ukratko kolindiranju.

Sama si je kriva što je kolindiranje manje-više sve što joj je ostalo, ali ne bismo ga trebali podcjenjivati – donijelo joj je i svjetsku slavu, pa joj logično postalo i najjači adut za skoru predsjedničku utrku. Imamo li u vidu prosječne rezultate izbora u Hrvatskoj i kratku političku pamet naroda, malo je vjerojatno kako bi joj kolindiranje bilo krivo za pad vrijednosti na političkim kladionicama. Predsjedničinu popularnost polako, ali sigurno, rastače sukob nepomirljivih koncepcija i interesa u HDZ-u i, štoviše, zbog njega joj i prijeti izborni fijasko jer se u HDZ-u ponovno sve porazbijalo. Od zajedništva, o kojem je predsjednica tepala u prvoj kampanji, ne ostade ni z.

Ratuju svi protiv svih, posvađalo se i staro i mlado; i desno i desnije i najdesnije, pa se HDZ-ovci ovih dana sve rjeđe druže na obiteljskim okupljanjima jer im sve nekako završi na hitu sezone: “Mili brate, da li znaš, Kolinda il’ Škoro, tko je kandidat naš?”

Plenković ne kontrolira ni Kolindu ni HDZ

Koliko god se Plenković trudio ostaviti dojam kako je odgovor neupitan, sve teže skriva unutarstranačkim previranjima poljuljanu moć i sve se jasnije vidi kako mu štošta u ovom izbornom ciklusu nije pod kontrolom. Prvo predsjednica, a zatim i HDZ. Da, da, uspio ju je uvjeriti kako joj nije pametno spominjati korupciju, klijentelizam, nepoznato porijeklo imovine i ‘Za dom spremni!’, ali kolindiranje, koje ga beskrajno živcira, posve mu je izvan dosega. No, to mu je trenutačno manji problem.

Jer, zna on dobro kako je ići u predsjedničke izbore s podijeljenom strankom, iskusio je to iz prve ruke. I kad smo već kod obilježavanja obljetnica, valja napomenuti kako će to porazno Plenkovićevo i HDZ-ovo nezaboravno iskustvo uskoro biti staro punih 20 godina.

U zimu 1999./2000., mladi Plenković učio je prve korake na terenu visoke politike, kao glasnogovornik HDZ-ovog predsjedničkog kandidata dr. Mate Granića. Nije baš da je Granić imao velike šanse za pobjedu nakon smrti dr. Franje Tuđmana i u jeku posvemašnjeg rasula HDZ-a, ali njegova kandidatura je bila katastrofalna pogreška koja će odigrati presudnu ulogu u izbornoj pobjedi Stipe Mesića (do Pantovčaka ne bi stigao da ga nije podržao i značajan dio HDZ-ovih članova i birača). V.d. predsjednika HDZ-a bio je u to doba Vladimir Šeks, a glavni suparnik Ivić Pašalić. Obojica su se zaklinjali u zajedništvo, a potajno koristili sva sredstva koja su im stajala na raspolaganju kako bi zaustavili Granića. Bila je to ondašnja inačica sukoba između desnih, desnijih i najdesnijih u HDZ-u.

Možda je pretjerano reći kako će Kolinda Grabar-Kitarović doživjeti sudbinu svog donedavnog posebnog savjetnika Mate Granića, ali posve je sigurno kako će Plenković učiniti sve da ga ta gubitnička sudbina ovaj put put mimoiđe.