RADIKALIZACIJA? Bivši šef operativaca SOA-e tvrdi: ‘Napadač s Markova trga bio je vrlo spreman i sposoban. Pucao je u namjeri da ubije’

‘Nažalost, Danijel Bezuk za neke naše građane je heroj. A on nije heroj nego počinitelj teškog kaznenog djela. I sve ono što se događa na Facebooku može samo dodatno potaknuti na takva razmišljanja i radikalizirati određene ljude’, kazao je bivši šef operativaca SOA-e Ante Letica

Govoreći o aktivnostima Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) nakon napada na Markovu trgu, bivši šef operativaca SOA-e Ante Letica kazao je da u ovakvim situacijama postoji razrađen protokol postupanja.

“SOA radi na onim pitanjima koja su joj dopuštena i zakonski dozvoljene. Služio kao obavještajna potpora DORH-u i policiji. Svojim metodama i sredstvima, mjerama tajnog prikupljanja podataka i ostalim metodama, prikuplja podatke koji bi mogli ukazivati na pomagače, poticatelje, preko kojih je mladić nabavio oružje, da bi policija i DORH moglo svojim načinom rada te podatke pretvoriti i u neke oblike dokaza”, kazao je Letica za RTL Danas.

Letica smatra da nije bila greška izbrisati Facebook profil Danijela Bezuka, napadača s Markova trga.

“Dobro je što je ugašen na vrijeme taj profil. Nažalost, Danijel Bezuk za neke naše građane je heroj. A on nije heroj nego počinitelj teškog kaznenog djela. I sve ono što se događa na Facebooku može samo dodatno potaknuti na takva razmišljanja i radikalizirati određene ljude koji možda dosad i nisu bili dovoljno radikalizirani”, rekao je Letica.

Osvrnuo se i na traganje za eventualnim Bezukovim pomagačima.

“Ako postoji neka organizacija ili pozadina, SOA će to vrlo učinkovito napraviti. To su metode tajnog prikupljanja podataka koje su navedene u Zakonu”, rekao je dodavši da je moguća i suradnja s partnerskim službama u drugim zemljama, ako postoje veze ovog događaja s inozemstvom.

‘Radikalizacija nas treba apsolutno zabrinuti’

Letica upozorava da nas radikalizacija “apsolutno treba brinuti”.

“Mislim da još nismo zakasnili, a morali smo se puno prije suočiti s njom jer ona nije specifična za Hrvatsku već se događa i u svijetu. U političkom i javnom prostoru pojavljuju se neki ljudi i grupe koji smatraju da imaju rješenja za te probleme i da su uzroci tih problema negdje drugdje. I nude ta rješenja. Kažu da je rješenje u određenim nacionalnim i ideološkim grupama. Njima se priključuju mladi ljudi koji su sami po sebi revolucionarni i smeta ih nepravda kojih ima. I oni se na tim mrežama i preko tih medija i javnih nastupa radikaliziraju”, kazao je.

‘Akt terorizma je poruka vlasti’

Da bi se ovaj napad na Vladu kvalificirao kao teroristički čin potrebno je, kaže Letica, utvrditi motiv.

“Nažalost, mi se nećemo približiti točnom motivu jer je počinitelj sam sebi oduzeo život. No, po svim drugim elementima, znači napad na instituciju vlasti u Hrvatskoj, oružjem. Na snimci smo vidjeli, bio je vrlo spreman i sposoban. On pogađa policajca, policajac ranjen bježi, on ponovno puca u njega u namjeri da ga ubije. U isto vrijeme ne puca na slučajnog prolaznika koji je vukao karijolu. Njegova spremnost da to izvrši i da uzvrati vatru policiji koja ga gađa. On je neposredno nakon izvršenja kaznenog djela na Facebooku poslao poruku koja je politička poruka. Poruka je: dosta je bilo kršenja ljudskih prava bez odgovornosti. To je jedan vid kontakta, razgovora i poruke vlasti. A u većini terorističkih slučajeva, akt terorizma je poruka vlasti i od počinitelja i od organizatora i počinitelja”, kazao je i objasnio zašto smatra da je ovo akt terorizma”, zaključio je Letica u RTL-u Danas.

