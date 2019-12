RADELJIĆ BRUTALNO OPTUŽIO KOLINDU: ‘Besramno laže i obmanjuje javnost! Ona jako dobro zna istinu i od nje i dan danas strepi…’

Hrvatska javnost mora znati da mi je predsjednica Republike osobno priopćila, nekoliko dana nakon mog razgovora s agentom SOA-e, da je ‘Plenković od nje tražio da me smijeni i da ona na to mora pristati jer bez podrške HDZ-a ne može dobiti izbore’. Ponudila mi je da sudjelujem u njezinoj kampanji kao ‘tajni vanjski suradnik za kojeg Plenković ne smije znati’, priopćio je Radeljić

U RTL-ovoj debati jedno od pitanja kandidatkinji Kolindi Grabar Kitarović bilo je vezano za okolnosti pod kojima je smijenjen njezin dugogodišnji savjetnik i suradnik Mate Radeljić. Na njezino objašnjenje da se tijekom smjene nije dogodilo ništa neprimjerno reagirao je Mate Radeljić priopćenjem koje je primio i Net.

DOBILI SMO UVJERLJIVOG POBJEDNIKA DEBATE, ALI I JAKO ZANIMLJIVE KOMENTARE: ‘Očekivao sam da će Milanović pomesti pod s Kolindom, ali…’

STRUČNJAKINJA OTKRIVA: ‘Ni Kolinda ni Milanović nisu pridobili nove glasače, a Škoro je jučer više naštetio predsjednici…’

Prenosimo ga u cijelosti:

‘Zloupotrijebila je SOA-u kako bi me prijetnjama pokušali zastrašiti’

‘Kolinda Grabar Kitarović u debati na RTL-u javno je lagala i obmanjivala hrvatsku javnost izjavivši da me je smijenila s dužnosti jer je to bio moj osobni izbor i da pri tome nije zloupotrijebila SOA-u. Dakle, da sam zapravo sam tražio da odem. Ona jako dobro zna istinu i od te istine i dan danas strepi. A istina je da je zloupotrijebila SOA-u kako bi me prijetnjama pokušali zastrašiti prevenirajući moje buduće djelovanje.

MUČNI DUEL: Navibrirani Milanović zaboravio da mu je slogan ‘normalno’, a Kolinda u strahu od gafova postala – ubojito dosadna…

SANIRANJE ŠTETE; Izgovori HDZ-ovaca zbog prekidanja debate: ‘To nije tako bitna tema; Savjetnica predsjednice nije članica stožera’

Hrvatska javnost mora znati da mi je predsjednica Republike osobno priopćila, nekoliko dana nakon mog razgovora s agentom SOA-e, da je “Plenković od nje tražio da me smijeni i da ona na to mora pristati jer bez podrške HDZ-a ne može dobiti izbore”. Ponudila mi je da sudjelujem u njezinoj kampanji kao “tajni vanjski suradnik za kojeg Plenković ne smije znati”, a za taj posao mi je ponudila i konkretan financijski iznos. To sam odbio i odlučio javno objaviti sve okolnosti pod kojima sam razriješen dužnosti.

‘Nakon besramnog laganja bio sam prisiljen reagirati’

Tijekom kampanje nisam se javno oglašavao, jer ni na koji način nisam htio utjecati na izborni proces. Međutim, nakon besramnog laganja Kolinde Grabar-Kitarović, bio sam prisiljen reagirati jer hrvatska javnost mora znati tko je osoba koja traži drugi mandat.’