RADE U KATASTROFALNIM UVJETIMA ČAK 4 MJESECA BEZ PLAĆE: Zaposlenici pilane u Vrbovskom gazdu nisu vidjeli godinama: ‘Teška tuga’

Premda izmučeni od dugova i bez plaće, ovi se radnici i dalje bore za ovaj posao

Već četiri mjeseca radnici pilane u Gorskom kotaru nisu primili plaću, a osim toga, ni poslodavca nisu vidjeli dvije godine. Početkom godine shvatili su da nešto nije u redu jer im se šef našao na listi mirovinskog te je tražio potpore za očuvanje radnih mjesta dok je istovremeno bio na listi porezne onih koji ne isplaćuju plaće, javlja emisija “Provjereno” Nove TV. Državni novac naposljetku je uplaćen radnicima u Vrbovskom, međutim, da nije bilo korone, pitanje je bi li radnici dobili plaću.

Radnici pilane obavljaju posao koji se radi u teškim uvjetima te zimi na sebi moraju na sebi imati dvije kape i pet jakni. Često budu mokri od smrznutih trupaca, dok im plaća iznosi od 3.000 do 5.500 kuna. Premda izmučeni od dugova i bez plaće, ovi se radnici i dalje bore za ovaj posao. Ono što ne žele jest da tvrtka u kojoj rade propadne jer oni žele raditi. Također, njihova želja je da poslodavac pred njih stane i da im kaže na čemu su.

‘Poslodavac nam se nije obratio, to je tužno’

Pogon u pilani je stao, radnici jednostavno ne žele raditi bez plaća. Stana Borić, Goran Borić, Mara Soldat i Željko Hesk radnici su pilane koji kažu da ne znaju što se događa. Nije im jasno kako je došlo do toga da im se gazda ne javlja. Oni takav odnos više ne mogu trpjeti.

“Ne, nema ga, nismo ga vidjeli, nije nam se obratio. To je jako tužno, želimo s njim pričati. Mi smo samo ljudi. Željni rada i željni da budemo plaćeni“, objašnjava Mara za “Provjereno”.

‘Lagano se gubim…’

Vrlo je teško preživjeti kada plaća ne sjeda na račun, osobito ako to traje četiri mjeseca. Tada se čini kao čitava vječnost.

“Ali lagano se gubim, jednostavno to je takav psihički pritisak. Da li djeca doma moraju gledati doma da mama plače? Jednostavno mi je teško im reći da neke stvari neće moći biti i da će biti drugačije, mislim meni je to teško. Da ja djetetu kažem da moram napraviti rezove i da nešto neće moći biti. Meni je to grozno”, govori žalosna radnica Anita.

Radimo u Vrbovskom, a 63 kilometra živimo u Drežnici, u selu Krakaru. Taj dugi put u jednom pravcu i onda snijeg zapadne, to ne vidiš ovuda ništa. U pola četiri krenem da bi došli na posao. Sinoć smo zaklali ovcu da bi imali za gorivo, to je sramota reći, ali to je tako”, govori radnik Dragan Kosanović.

‘Imam preko 4.000 kuna neplaćenih režija’

Ovi radnici, za razliku od svojih poslodavaca, poštuju ugovor koji su potpisali i to svaki dan. Usprkos činjenici da plaće nema, oni dolaze na posao. To smatraju normalnim jer su odgovorni ljudi i kažu da ako ne dođu, tada im jedva čekaju dati otkaz. Prepričavaju da su im u firmi rekli da onaj tko nema za gorivo da ne mora niti dolaziti jer će dobiti otkaz.

“Nisam se nadao da će se ovo dogoditi da na ovakav način moramo tražiti svoja prava, svoje zaostale plaće. Meni je kao samcu najgore, ja imam 4.200 kuna neplaćenih režija. Bez kredita, kartica koje trebate podmiriti. Da bi išao negdje drugdje raditi, potreban mi je auto, no pokvaren je. Ne mogu ga popraviti jer nemate plaću, jednostavno me strah otvorit ovaj moj ormarić od pošte koliko već ima pošte u njemu, a kod kuće da i ne govorim u stanu koliko ima”, razočaran je Marijan Majetić Braco.

Plaća ovog radnika je takva uz prekovremene i dodatne smjene subotom te je od toga mogao živjeti bez da ikome bude dužan.

“Dok sam negdje u društvu to je u redu, ali kad dođete doma dočeka vas ista stvar, suočavate se s ovim, nažalost. I to je realna stvarnost, nisam samo ja tu ima puno ljudi iz Hrvatske koji na isti način proživljavaju ovo kao što proživljavam i ja”, ističe radnik pilane.

Od uspješne firme ostale su ruševine

Nekada je pilana u Vrbovskom zapošljavala 800 ljudi, no sjajna prošlost nestala je nakon posrnuća 2008. hodine. Dražen Muftić, gradonačelnik Vrbovskog, objašnjava da je Grad kupio pilanu u stečaju te doveo investitora koji je uložio pola milijarde kuna. Taj novi investitor bila je uspješna firma pa je novi vlasnik prozvan spasiteljem drvne industrije. Radnici potvrđuju da je nekada plaća bila redovita i da se dobivala do 15. u mjesecu. K tome, izgradila se i nova firma Vrbovsko Eko energija pa su izrađene sušare i postrojenje za proizvodnju električne energije od drvnog otpada. Tada se ruši stara pilana s planom izgradnje nove.

Novu pilanu nisu napravili do kraja, što znači da radnici sada nemaju gdje proizvoditi i raditi kao nekada. Zato su išli u druge pilane koje je vlasnik unajmio kako bi se nastavilo poslovanje. Bili su raspoređeni u par pilana u Otočcu, Ravnoj Gori i Novigradu. Na posao su išli autobusom i put im je bio plaćen, no brzo je sve stalo. Uvijek su dobro radili pa radnicima nije jasno zašto je do toga došlo.

“Posla je bilo jako puno, čak smo imali i vanjske suradnike da su nam dolazili u ispomoć, da bi se to sve dostiglo koliko je bilo posla. Pritisak je postojao. Stalno se tražilo sve više i više. Krenuli smo od nekih stotinjak kubika pa na 120, 150 i sve se više tražilo”, priča radnik Goran Jardas.

Vlasnik obećao novac

Na ovom brodu koji tone, od 250 ljudi, ostalo ih je tek sedamdesetak te njihov broj rapidno pada.

“Nema se samo iz mjeseca u mjesec govori bit će plaća sad ovoga mjeseca pa ovoga pa će dvije plaće biti sad tamo u onom mjesecu i onda je to ta kolotečina iz koje više povratka nema”, govori za “Provjereno” Marijan Majetić.

Vlasnik tvrtke nije htio stati pred kamere, no odgovorio je pisanim putem. Kaže da nije kredit HBOR-a kako je rekao gradonačelnik, već kreditiranje preko komercijalne banke od 15 milijuna eura za projekt nove pilane koji je banka bez obrazloženja odlučila prestati financirati.

“Od tog trenutka, firma Cedar funkcionira bez primarnog pogona i s obzirom na okolnosti tada jedina zdravo logična poslovna odluka mene kao vlasnika bila je otpustiti svih 250 zaposlenih: nisam se odlučio za taj korak nego smo nastavili s radom u improviziranim uvjetima bez ekonomske isplativosti za toliki broj radnika i pokušati riješiti zastoj u investiciji i nastalu situaciju“, objašnjava vlasnik CEDAR-a Darko Prodan.

Gradonačelnik moli radnike za strpljenje

Vlasnik navodi da je na plaće potrošio 50 milijuna kuna vlastitih sredstava te sada čeka “neki novi odobreni financijski aranžman”. Prodan uvjerava da je informacije o toj realizaciji proslijedio zaposlenicima pa im obećao isplatu plaća. Radnici jedino znaju da se kredit čeka jer do svojih platnih lista ne mogu doći. “Našli smo se u pat poziciji”, objašnjavaju zaposlenici pilane.

“Svaki dan te to ubija i nervoza i bolovi u prsima, treba to sve izdržati jer nemamo kud. I sami smo već u godinama i nemam kud otići“, govori Stana. No, gradonačelnik ipak tvrdi da mogu zadržati ljude u Vrbovskom.

“Vjerujem da ipak ova izgrađena tvornica koja je ovdje pred nama da se ona može staviti brzo u funkciju i da će ona u funkciji biti, ja ne velim da ću ja time dati ovim ljudima ohrabrenje jer njima treba plaća i nikoga ja neću moliti da se još strpii, kad bih ja bio bez plaće dva ili tri mjeseca bilo bi problem preživjeti, a kamoli sa manjim plaćama“, uvjerava gradonačelnik.

Strahuju za poslove svojih bližnjih

Dok se gradonačelnik kune u poštenje vlasnika, radnici samo žele živjeti od svog rada. Osim za svoja radna mjesta, oni strepe što će donijeti njihovi istupi u medijima. Kada su prvi put istupili dobili su bon u iznosu od 300 kuna za trgovinu. Ističu da nikoga ne prozivaju kako bi nešto ružno rekli nego da pokažu koliko im je teško.

“U strahu su, boji se narod što će, boje se predsjednika, izgubit će mu muž posao, izgubit će mu brat, ne iz te firme nego iz neke druge, gradske“, objašnjava Dragan.

“On je trebao doći među nas, ljude da zajedno porazgovaramo, mi nismo vukovi koji ćemo ga rastrgati, mi smo civilizirani ljudi koji želimo normalnu komunikaciju sa poslodavcem koji nam je omogućio posao. Neka dođe, neka se izjasni s ljudima”, pozvao je Marijan preko emisije “Provjereno”.

Jedino što ovi radnici žele jest da im firma ne propadne i da mogu dalje nastaviti s radom.