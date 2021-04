RADA BORIĆ O KOMUNIKACIJI PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA: ‘Njihovo obraćanje legitimira svakovrsno nasilje koje će se sutra dogoditi’

‘Voljela bih da su našli neki način pomirenja. Moramo žrtvama pokazati pijetet’, zaključila je Rada Borić

Saborska zastupnica Nove ljevice Rada Borić govorila je o prepirkama između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika republike Zorana Milanovića kao i o platformi Cijepi se.

Borić je rekla kako ulijeva povjerenje kada se premijer odgovornosti oko platforme odriče.

“Ona nije sporna da država ne surađuje s IT tvrtkom koja od 2009. godine vuče repove. Vili Beroš je vrsta kolateralne štete. To je prvi ministar zdravstva kojem je oduzeta autonomija odlučivanja. Stožer je napravljen, Ministarstvu zdravstva se otela autonomija za upravljanje krizom, napravljen Stožer s Ministarstvom unutarnjih poslova, pa zdravstva, pa HZZO-m… No ovdje odgovornost leži na vladi, ona ga je osmislila i otela odlučivanje Ministarstvu zdravstva”, rekla je Rada Borić za N1.

‘Opoziv Beroša neće uspjeti’

Kaže i kako će danas liječnici imati neku vrstu vojne obveze da cijepe građane.

“Jučer je i jedna psihijatrinja na Velesajmu cijepila. Pa bilo je dovoljno vremena da se liječnici, novi kadrovi obrazuju za takve poslove. Ministar je kolateralna šteta, ali i odgovoran. Tu su i moguće koruptivne radnje, pod krizom se zaboravilo na javnu nabavu… Odgovornost leži na vladi. Ministar nije ništa odlučivao sam. Bilo je presmiješnih odluka i uputa, a upravljanje je bilo izuzetno loše u Vladi”, rekla je Borić.

Opoziv ministra zdravstva koji je inicirala oporba, kaže, neće uspjeti.

“Opoziv Vilija Beroša nam neće proći, jer premijer ima dovoljno poslušnika u Saboru. Nama novima u Saboru se činilo da će se i saborsku oporbu čuti… Naši konkretni prijedlozi se ne prihvaćaju. Mi ćemo govoriti, a premijer će odlučiti”, rekla je Borić.

‘Voljela bih da su našli neki način pomirenja’

Što se lokalnih izbora tiče, kaže, oni su rekli s kim ne bi surađivali.

“Tomislav Tomašević je izvjestan za ulazak u drugi krug, a bilo bi dobro i da pobijedi u prvom krugu. Čini nam se da nam neće trebati previše da osvojimo skupštinsku većinu, a žetončiće svakako nećemo kupovati. Nadamo se da ćemo nju moći stvoriti i s oslabljenim SDP-o”, rekla je Borić.

Trideset godina govorimo da se stvari u državi ne bi trebale tako razdvajati, kazala je Borić, govoreći o sutrašnjoj obljetnici u Okušanima.

“Njihovo obraćanje jednog prema drugom legitimira svakovrsno nasilje koje će se sutra dogoditi, i to ne samo jezično nego i nasilje na takvim obljetnicama. Voljela bih da su našli neki način pomirenja. Moramo žrtvama pokazati pijetet”, zaključila je Rada Borić.

