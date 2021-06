Grad Zagreb je dobio novu vlast, a predsjednik Gradske skupštine je SDP-ov Joško Klisović. Izabrani su i potpredsjednici, a svečano su prisegnuli i zastupnici, među kojima je i zastupnica "Nove ljevice", Rada Borić.

Borić je u HRT-ovoj emisiji Studio 4 komentirala kako nije imala ambicije za mjesto predsjednice zagrebačke Gradske skupštine te istaknula da je u redu razgovarati i dogovarati s koalicijskim partnerima.

"Nas je 23 u skupštini, kao jedan razred. Treba nam u razredu drugih i drukčijih i njihove kvalitete. Mislim da će gospodin Klisovića biti vrlo dobar predsjednik Skupštine", rekla je Borić koja je vodila sjednicu tijekom konstituiranja Skupštine.

'Mladi zaslužuju i da njihove rock-zvijezde imaju svoju ulicu'

Dodala je da će biti članica nekoliko odbora i predsjedati u dva odbora. "Predsjedat ću Povjerenstvom za ravnopravnost spolova i odborom za imenovanje ulica, naselja i trgova koji je vodio gospodin Hasanbegović i koji nakon zamjene imena jednog trga uopće se nije bavio odborom", poručila je.

"Vrlo je teško mijenjati imena ulica jer građani moraju mijenjati osobne dokumente, kao i tvrtke i to se ne radi, to nije praksa. Ali ako se rade nova naselja, ili se rade interpolacije onda treba urediti tematski imenovanja. Neki pjevači trebaju dobiti ulicu, ljudi iz ove kulture, mladi koji su glasali za nas zaslužuju i da neke njihove rock-zvijezde imaju svoju ulicu, rekla je.

Govoreći oko vraćanju imena Trga maršala Tita, rekla je da to nije prioritet u ovom trenutku. "Svi znaju moj stav oko toga, mislim da je to bilo nasilno oduzimanje trga, gradonačelnik Bandić obećao je referendum građanima, ali nisu bili pitani. Trg je maknut političkom trgovinom između Bandića i Hasanbegovića i takvih trgovina više neće biti. Grad je zapušten 20 godina, bilo je koruptivnih događaja i nakon potresa imamo drugih prioriteta neko što je to promjena imena trgova", rekla je.

'Mi ćemo upravljati, a ne vladati'

Kao prioritet istaknula je obnovu Zagreba nakon potresa, no ističe kako je prije toga potrebno napraviti promjenu modela upravljanja. "Mi govorimo da ćemo upravljati, a ne vladati. Moramo biti servis građanima kojima neće poskupjeti usluge nego ih urediti", rekla je Borić.

"Građani od nemila do nedraga obilaze kako bi prikupili dokumentaciju. Prije nekoliko dana imali smo tek prvu kuću da je porušena, a nešto i u GSKG ne valja i tamo se provjeravaju koruptivne radnje", istaknula je.

Osvrnula se i na imenovanje nove uprave Holdinga bez javnog natječaja, naglasivši kako su morali napraviti hitne popravke. "Od petero je izabrano dvoje. Da nisu bili izabrani šteta bi bila puno veća, a komunicirat ćemo koja bi to šteta bila", pojasnila je Borić.

Komentirala je i financije Grada. "Treba vidjeti gdje se što prikrilo, što se napravilo onako kako se nije trebalo. To je ključni korak da se vidi pravo stanje financija u gradu kako bismo mogli napraviti rebalans proračuna koji nas čeka", najavila je.

O SDP-u

Pregovore sa SDP-om o koaliciji ocijenila je vrlo prijateljskim. "Naši programi bili su gotovo 100 posto isti, bilo je samo pitanje tko od nas želi koje prioritete pokušati riješiti što prije", istaknula je.

Borić je najavila da najesen odlazi iz Sabora, a mjesečnu plaću od 16 tisuća kuna zamijenit će honorarom zastupnice u Skupštini grada Zagreba koja iznosi 16 tisuća kuna godišnje, odnosno 1333 kune mjesečno.