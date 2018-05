U slučaju da je riječ o paru koji puši i to 20 do 30 cigareta dnevno svaki, može se izračunati da takva obitelj samo na cigarete godišnje potroši između 40 i 60 tisuća kuna!

Oko milijun građana u Hrvatskoj puši i to nas svrstava u pravu pušačku naciju. Stoga se lako može zaključiti da duhanskoj industriji u Lijepoj našoj neloše ide.

Sami pušači dijele se na one koji popuše do deset cigareta dnevno, na one koji za to vrijeme “struse” cijelu do dvije kutije ili, pak, one najgore koji “dime” između dvije i tri kutije.

Kada bi se izračunavalo koliko potroše na cigarete to bi izgledalo ovako… Pušač koji dnevno “zdimi” kutiju po najnižoj cijeni od 22 kune mjesečno potroši 600 kuna. Kada, pak, primjerice milijun pušača mjesečno kupi 30 kutija cigareta, zajedno potroše 660 milijuna kuna na cigarete, dok se to na godišnjoj razini mjeri u milijardama kuna.

Kad je riječ o “okorjelim” pušačima koji popuše 40, 50 i više cigareta dnevno, onda se govori i potrošenom bogatstvu. Primjerice, ako puši najjeftinije cigarete, “umjereni” okorjeli pušač koji puši dvije kutije dnevno u mjesec dana potroši 1320 kuna, a u godini dana nešto više od 16.000 kuna.

Računica Slobodne Dalmacije ide i dalje. Pušači mahom počinju pušiti u šesnaestoj godini. Tako ako je žena čiji je prosječni životni vijek u Hrvatskoj oko 80 godina, pušila od 16. do 80. godine dvije kutije cigareta, dakle 64 godine, ukupno je potrošila oko milijun kuna! Naravno, ako je doživjela tih 80 godina.

A što se sve može kupiti?

A za tih milijun kuna mogla je izabrati vikendicu ili stan uz more po želji. Primjerice, nekretninu smještenu na vrlo atraktivnoj lokaciji u mjestu Milna na otoku Braču, tik uz more koja u jednom oglasu donosi apartman površine 58,60 m2 okružen borovima udaljen od centra mjesta svega kilometra.

Ako nemate riješeno stambeno pitanje, onda tih milijun kuna možete potrošiti na trosoban komforan stan od 91 m2 na Visokoj.

“Stan je orijentacije jug-sjever i nalazi se na trećem katu manje stambene zgrade s liftom. Sastoji se od tri sobe, predsoblja, kupaonice, wc-a, ostave, kuhinje, blagovaonice, dnevnog boravka, hodnika i dvije lođe. Stan posjeduje i drvarnicu u podrumu zgrade”, stoji u tom oglasu. Za milijun kuna se mogu naći i veći stanovi, ali u rubnim gradskim četvrtima.

Možete si kupiti i još štošta drugo. Ne moraju biti nekretnine, po željama… Stoga, uoči Svjetskog dana nepušenja 31. svibnja bilo bi dobro reći da je novac bolje štedjeti nego popušiti jer priče o tome kako je pušenje loše na pušače očito ne utječu.