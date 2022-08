Čak 980 kuna za vodu – toliko će umirovljenica Ružica Dujmović ovog mjeseca morati platiti račun za vodu.

"Prije smo govorili hvala Bogu da nam je voda jeftina, kad odjedanput to naraslo i što sad?! Ništa, moraš platit i gotovo", kaže Ružica Dujmović iz Otočca. Kubik vode ranije su u Otočcu plaćali 7 kuna, a sada 14 i pol.

"Život je katastrofa, preskup, ali šta ćeš, kako tko more, tako ore, tako kaže jedna stara izreka", kaže Dujmović.

'Komunalno poduzeće ne može poslovati s ogromnim gubitcima'

Gradonačelnik Otočca tvrdi da drugačije nisu mogli.

"Ili podignuti cijenu vodnih usluga ili ugasiti pumpe, jer ne može komunalno poduzeće poslovati s ogromnim gubitcima", kaže Goran Bukovac.

S druge strane, račun za struju u odnosu na isti mjesec prošle godine, komunalnom poduzeću narastao je s 90 na 500 tisuća kuna.

"Komunalna poduzeća se moraju financirati iz prodaje vode, dakle ne smiju biti niti u plusu niti u minusu. Nema druge opcije nego taj trošak preliti na građane", kaže Mario Jergović, direktor Komunalca Otočac.

Iako, za veću cijenu nije kriva sama struja, već i zastarjele cijevi, iz doba Austro-Ugarske. U Otočcu su kvarovi jednostavno svakodnevnica.

"A najskuplju vodu u Hrvatskoj plaćamo, svako malo se to dogodi – na ovo ne može prati veš mašina i ništa, i ja sad moram čekati sat vremena da mi litra vode nateče", kaže Ružica.

Skuplja voda i za Šibenčane

Skuplju vodu po novom, moraju plaćati i Šibenčani. Ipak, u ovom slučaju kvarovi nisu krivci, već brutalno skupa struja. Naime, šibenski komunalac na električnu energiju godišnje troši 6 milijuna kuna, ove taj se broj popeo na vrtoglavih 38 milijuna. Dakako, sve će to platiti građani.

"Neko domaćinstvo u stambenoj zgradi koje je plaćalo 237 kuna vodu, po novim cijenama taj izračun je 284 kune, što je povećanje cijene za 20 posto. Što se tiče domaćinstva u privatnim kućama, oni koji su trošili 257 kuna, sada će povećanje ići do 320 kuna, odnosno 25 posto", kaže Anita Vlaić, voditeljica Ureda direktora Vodovoda i odvodnje Šibenik.

Podsjetimo, najjeftiniju vodu u državi plaćaju Splićani – 13 kuna i 61 lipu po kubičnom metru. Cijena u Rijeci 16,54 kuna, u Zagrebu 17,18 kuna i Osijeku 17,49 kuna. Najskuplju plaćaju stanovnici Crikvenice i Novog Vinodolskog 25 kuna i 4 lipe. Povećanje cijene vode neizbježno je i u ostatku zemlje.

"Sve analize pokazuju da to povećanje cijene se očituje kroz povećanje cijene same usluge vode negdje od 10 do 20 posto", kaže Željko Turk, predsjednik udruge gradova Hrvatske.

Rijeka i Zagreb čekaju potez države, a do kraja godine za Dubrovnik i Osijek nema poskupljenja.