RAČANOV SIN OTKRIO KADA SE MILANOVIĆ ODLUČIO KANDIDIRATI: ‘Kolinda bi bolje prošla da je nastavila s ustašlukom, to je paradoks, ali…’

Ivan Račan o trenutku kada se Zoran Milanović odlučio kandidirati: ‘Ključna stvar se desila početkom prošle godine kada predsjednica odstupa od ‘Za dom spremni’. Kada ona izgovara da su ju krivo savjetovali, da je pogriješila, da ‘Za dom spremni’ nije stari hrvatski pozdrav

Ivan Račan, iz izbornog stožera novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, otkrio je gostujući na N1 televiziji koje su tehnike i strategije tijekom predsjedničke kampanje dovele do pobjede. Na pitanje postoji li poseban trenutak u kampanji, poseban događaj, greška ili gaf Kolinde Grabar-Kitarović koji je “zacemetirao” rezultat izbora, Račan je rekao da se ključna stvar dogodila u trenutku kada je odstupila od ustaškog pozdrava “Za dom spremni”, a koji je doveo do kandidature Milanovića.

“Postoji nekoliko bitnih momenata, pogotovo sada kada vrtimo film unazad. Ključna stvar se desila početkom prošle godine kada predsjednica odstupa od ‘Za dom spremni’. Kada ona izgovara da su ju krivo savjetovali, da je pogriješila, da ‘Za dom spremni’ nije stari hrvatski pozdrav. To je trenutak u kojem mi de facto formiramo cijelu kampanju. Od poruke ‘Predsjednik s karakterom’, ‘Normalno’, sve izlazi iz tog trenutka.

Da se vratimo malo ranije. Nakon Svjetskog prvenstva u nogometu počeli smo razgovarati o kandidaturi zato što je ona tada bila najjača. Napravila je dobar posao za Hrvatsku i bila je na vrhuncu. Međutim, ima jedno staro pravilo u političkim kampanjama – manje više je nebitno kako stojite kada nema izbora, vi morate stajati najbolje na dan izbora”, otkrio je Račan.

Trebala je nastaviti sa ustašlukom

Račan je mišljenja da bi Grabar-Kitarović prošla bolje da je nastavila sa ustašlukom “Tako je. To je paradoks, ali to je tako. Nakon što je napravila zaokret, Plenković nije vidio da se desnica razlomila.”

O ulasku Milijana Brkića u samoj završnici kampanje, Račan nema neko posebno mišljenje jer u zadnji se tren nije moglo promijeniti stvari. Prema njegovu mišljenju redovi na biralištima u Mostaru nisu mobilizirali Milanovićeve birače. “Mediji su to malo preuveličali. U Mostaru nije izašlo puno više birača nego što inače izlazi. Možda i jesu, nikada nećemo znati. Možda je više motivirao čovjek koji je Milanovića vrijeđao na biračkom mjestu. Na dijasporu su birači naviknuti.”

Vezano za slogan kampanje “Predsjednik s karakterom” rekao je: “Kada idete s onim što je njegova potencijalna boljka, prisjetimo se inauguracije predsjednice, ljude koje je mogla izbjeći, vi sa sloganom u stvari udarate na nju i ljudi zaboravljaju da ima i nešto loše u tom karakteru, ljudi vide nju, gdje stoji pred ogradom Bijele kuće. Nema novog Zorana Milanovića, svi ga znamo. Smisao kampanje je njegove jake strane ojačati, a slabije strane sakriti.”

Priča s Bandićem je pri kraju

Komentirao je i ulogu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u kampanji, rekavši kako je HDZ očito mislio da Bandić može nešto donijeti. “Mi smo zaključili da je to priča koja dolazi svome kraju i samo treba dočekati da to završi.”

Optimist je i smatra da će Milanović i premijer Andrej Plenković ostvariti dobru suradnju, a upitan je li pobjeda Milanovića vjetar u leđa SDP-u, odgovaorio je kako je to “sigurno veliki vjetar u leđa”, no upozorava da treba vidjeti kako će to SDP uspjeti iskoristiti.

