Član Predsjedništva SDP-a Ivan Račan na obljetnicu smrti Ivice Račana za N1 komentirao je današnju politiku u usporedbi s onom iz vremena njegovog oca, i istaknuo kako je današnja politika postala prizemnija, puna niskih strasti i vrijeđanja.

Govoreći o sadašnjoj situaciji u SDP-u, govori da su korijeni problema puno dublji.

“SDP-u je za vrijeme Zorana Milanovića on bio naprosto jedna dovoljna slika prema van, a onda to nije stvaralo potrebu za stvaranjem struktura stranke. Mi sada to ponovno izgrađujemo. Nije lagano, ali okupljamo nove ljude”, kazao je Račan i dodao:

'Nominalno jaka stranka koja je doživjela neuspjeh'

“Svaka stranka ima neki svoj put i prolazi kroz neke svoje faze, pa čak i raskole. Da, SDP je to proživljavao i ranije. Međutim, ovo je trenutak kada je SDP bio nominalno vrlo jaka stranka nakon čega je ipak bio neuspjeh i tražio se novi put”, rekao je Račan.

Otkrio je da među Socijaldemokratima, Klubom zastupnika sastavljenog od članova koji su izbačeni ili su sami napustili SDP, ima više prijatelja. “Smatram da je jedan broj ljudi završio tamo nesretno, do toga nije trebalo doći, što našom, što njihovom krivicom. Ne doživljavam ih kao konkurenciju”, kazao je, ističući da za neke sigurno ima mjesta da se vrate, a možda i za većinu.

'Predsjednik ne može biti lider oporbe'

Račan smatra da predsjednik nije i ne može biti lider oporbe, a ne osjeća niti prijetnju da će im oduzeti prostor. “Ne bih rekao da se nameće kao lider oporbe jer bi to bio nonsens. Ne može predsjednik RH biti lider oporbe. Ali se slažem da on zauzima ogroman dio javnog prostora. On ima vrlo zapaljiv, interesantan karakter, sposobnost da govori i da ljudi to zapaze. Mislim da se brkaju pojmovi kada ga se povezuje s oporbom jer on se ponaša onako kako je rekao da će se ponašati kao predsjednik RH”, rekao je Račan koji ne vjeruje da će Milanović vratiti stranačkoj politici.

Komentirajući istupe predsjednika, kaže kako je najveći problem njegovo soliranje, odnosno da nacionalne interese koje gura ne gura zajedno s Vladom. Rekao je da nije u potpunosti shvatio što je Milanović rekao za njega kada ga je spomenuo u kontekstu djece udbaša kada je rekao da je on sin predsjednika partije kojeg je čuvala UDBA i da šuti sada.

Čuvala ga UDBA, a ukrali mu auto

To ga je pitanje ujedno asociralo i na jednu anegdotu: “U trenutku u kojem moj otac postaje predsjednik partije, zbog sukoba u službama te bivše države, on dobiva zaštitu tako da čovjek stoji pred ulazom u zgradu svaki dan osam sati. Jedno jutro on izlazi van, ali auta nema. Iako je bio čuvan, automobil je ukraden.”

Vezano uz UDBA-u još je kazao: “Osjećam ili mislim da u Hrvatskoj postoji prevelika mistifikacija onoga što je bilo loše u Jugoslaviji, između ostalog i UDBA-e. Jedan dio ljudi je doživio veliku nepravdu i teško je stradao u bivšem sustavu. Jedan broj nevinih je čak i ubijen. To ne treba biti predmet rasprave nego treba biti predmet nacionalnog pomirenje, trebamo to prihvatiti.”

Račan na mjestu Milanovića ne bi pomilovao Mustača i Perkovića. “Da ja o tome odlučujem, ja bih se držao onoga što je rekao prije mandata – da neće koristiti institut pomilovanja”, rekao je.