Na samom početku 2022. godine pandemija koronavirusa ponovo je svijetu pokazala zube. Stručnjaci su bili u pravu kada su upozoravali da se nova varijanta omikron širi puno brže te da bismo nakon blagdana mogli imati novi val novozaraženih.

Upravo to se i dogodilo. Tako je u Hrvatskoj u srijedu srušen rekord po broju novozaraženih koronavirusom. Novo povećanje, uz nisku procijepljenost, ponovo na kušnju stavlja zdravstveni sustav koji bi se uskoro mogao naći pod pucanjem.

Stoga zemlje diljem svijeta pronalaze razne načine kako bi rasteletile svoj zdravstveni sustav. Neke od njih, poput Austrije, odlučile su se na obvezno cijepljenje, dok je dio uveo tu istu obvezu samo za starije stanovništvo.

Porez za necijepljene

Možda najdalje je otišla kanadska pokrajina Quebec koja radi na planu kojim će se od stanovnika koji odbiju cijepljenje protiv covida iz nemedicinskih razloga zahtijevati zdravstveni doprinos. Otkrio je to u utorak premijer Quebeca Francois Legault.

Legault je rekao da necijepljeni ljudi stavljaju financijski teret na cijepljene stanovnike jer su bolnice u Quebecu pod pritiskom nakon što je zbog visoko zarazne omikron varijante covida-19 počelo pristizati više pacijenata, a sve više zdravstvenih radnika obolijeva.

"Točan iznos naknade nije odlučen, ali će bit značajan“, rekao je Legault. "Mislim da je sada to pitanje pravednosti za 90 posto stanovništva koje je podnijelo određene žrtve. Mislim da im dugujemo ovakvu vrstu mjere", dodao je.

Osim što radi na finalizaciji iznosa koji će se naplaćivati, pokrajina također radi na pravnom aspektu takve pristojbe, rekao je Legault dodavši da iako je u pokrajini 12,8 posto necijepljenih osoba, oni čine 50 posto onih koji se nalaze u jedinicama intenzivne njege. Porez bi plaćale sve necijepljene odrasle osobe dok bi osobe koje se ne mogu cijepiti iz medicinskih razloga bile izuzete od ovog prijedloga, pojasnio je Legault.

Podsjetimo, Quebec je pokrajina koja je zabilježila najviše smrtnih slučajeva povezanih s covidom u Kanadi, točnije 12.028 žrtava.

'Hrvati na to nisu navikli'

Hrvatska se za sada nije odlučila na obvezno cijepljenje niti na dodatno financijsko opterećenje necijepljenih. Ovaj, pomalo kontroverzan, prijedlog bi se mogao usporediti jedino s porezom na duhanske proizvode koji plaćaju pušači prilikom kupovine cigareta. No to nije direktna uplata u zdravstveni sustav jer se procjenjuje kako tek nešto više od 30 posto iznosa koji država ubere na tom porezu završi u zdravstvu.

Zanimalo nas je kako bi takav jedan prijedlog bio prihvaćen u Hrvatskoj i koliko bi on mogao u spašavanju zdravstvenog sustava. Stoga smo to odlučili provjeriti s bivšim ministrima zdravstva koji su upućeni u problematiku.

"Mislim da to nije rješenje jer kanadski sustav je drugačiji. Naime, oni su navikli na penaliziranje oblika ponašanja. Tako pretili, alkoholičari i pušači više plaćaju. Kod nas toga nema i ovo bi onda bila iznimka koja bi imala čistu političku konotaciju te bi kao takva izazvala nove podjele i svađe“, kaže nam bivši ministar Andrija Hrebrang. "Takvo nešto kod nas ne bi imalo ni financijski, ali ni odgojni efekt jer mi nismo navikli kažnjavati zdravstveno loše ponašanje“, dodaje. Slaže se da to nije jednako kao i porez na duhanske proizvode jer "pušač ne plaća više zdravstveno osiguranje od nepušača“.

Rizični oblici ponašanja

Da samo ovakav prijedlog iz Quebeca ne bi dobro "sjeo“ Hrvatima smatra i bivši ministar Dario Nakić, koji dodaje kako bi on imao smisla samo u paketu s drugim rizičnim oblicima zdravstvenog ponašanja.

"Možda u tom smjeru, ali ne na takav način. Smatram kako sve rizične oblike ponašanja treba destimulirati na način da se njima povisi određeni dio izdvajanja za zdravstvo. To uključuje i necijepljene, i one koji puše, ali i one koji ne obavljaju redovite sistematske preglede i o tome vrijedi razmisliti“, objašnjava Nakić.

"Treba naći način. Je li to kroz različiti iznos dopunske police osiguranja ili na neki drugi način trebalo bi vidjeti. Necijepljeni su pod većim rizikom od obolijevanja od težih oblika bolesti i oni će sasvim sigurno više opterećivati zdravstvo i njihova bi polica zdravstvenog osiguranja trebala izgledati drugačije od onih ljudi koji se drže reda“, rekao je Nakić dodajući da je to jedan od načina da se što veći dio ljudi pridobije na cijepljenje.

Obvezno cijepljenje

S ovim kanadskim pristupom se ne slaže ni bivši ministar Darko Milinović koji pak ima drugo rješenje. "Ne bih uvodio nikakav porez za necijepljene jer bi u tom slučaju trebalo imati niz poreza na rizična ponašanja koja ugrožavaju zdravlje, poput alkohola i pušenja“, kaže Milinović. "Ja bih donio poseban zakon koji bi, u slučaju da se proglasi pandemija, propisao obvezno cijepljenje“, dodaje Milinović.

Naš drugi sugovornik dobro upućen u zdravstvenu problematiku koji je govorio za Net.hr pod uvjetom anonimnosti kaže kako zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju predviđaju takvu mogućnost, ali kako je to prvenstveno politička odluka, a ne zdravstvena. "Oba ova zakona predviđaju pitanje odgovornosti za pacijente. Svjesna odluka o necijepljenju zbog vjerovanja u neke lažne natpise na internetu je vrlo dobar argument da se postupi ovako kako su postupile vlasti u Quebecu“, govori nam.

Dodaje kako je jako puno europskih zemalja ili već krenulo tim putem ili donosi slične mjere u kojem necijepljeni u slučaju oboljenja moraju sami snositi troškove svog liječenja. Dakle svi se slažu u jednom, a to je da kako je ovo čisto politička odluka, a u Hrvatskoj za donošenje takvih nema previše hrabrosti tako da su necijepljeni još neko vrijeme mirni, barem što se financijske strane tiče.