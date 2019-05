PUTOVANJE VLAKOM OD SPLITA DO ZAGREBA SKUPLJE 100 KUNA NEGO OD ZAGREBA DO SPLITA? ‘Žena na šalteru nam je rekla da nju nije briga što Zagreb kaže’

Ako želite putovati HŽ-om od Splita do Zagreba, navodno ćete platit kartu za sto kuna kuna više nego da putujete od Zagreba do Splita

Karta od Splita do Zagreba skuplja je za 100 kuna više nego karta od Zagreba do Splita. Naime, ako želite putovati Hrvatskim željeznicama, spavaćim kolima vlaka iz Zagreba do Splita, platili biste gotovo sto kuna ili 30 posto manje nego da u isto vrijeme putujete na relaciji Split – Zagreb, požalio jedan čitatelj Slobodne Dalmacije.

Naime, jedan njegov bliski član obitelji s jednom bebom od šest mjeseci i djetetom od četiri godine 27. travnja putovao je iz Zagreba prema Splitu te su na zagrebačkom kolodvoru kupili jednu putnu kartu i dva ležaja u dvokrevetnom vagonu za 308 kuna. Budući da djeca mlađa od šest godina ne plaćaju karte, djeci je karta izdana besplatno.

Dodatna karta za dijete jer koristi ležaj

Međutim, pri povratku 3. svibnja, došlo je do problema jer su na splitskom kolodvoru za smještaj u trokrevetnoj kabini morali platiti i dodatnu putnu kartu za dijete po cijeni od 100,40 kuna. Iako se karta inače ne plaća za djecu mlađu od šest godina rečeno im je da moraju platiti i putnu kartu jer dijete koristi ležaj.

“Službenica na kolodvoru u Splitu bila je odrješita i nije htjela poslušati naše argumente. Po njoj, bez obzira što se radi o djetetu mlađem od šest godina, za njega se mora kupiti putna karta ako koristi ležaj u spavaćim kolima. Nije mi bilo teško i odmah sam zvala zagrebački kolodvor, gdje mi je žena sa šaltera rekla da se djeci do šeste godine života na naplaćuje karta, odnosno izdaje se za nula kuna.

Ispričala sam sve to njezinoj kolegici iz Splita, ali mi je ona rekla da ju nije briga što Zagreb govori i da izvolimo kupiti kartu za malu od četiri godine. Više nam se nije dalo prepirati, bližilo se i vrijeme polaska, pa smo za moju četverogodišnju unuku kupili tu kartu i platili je 100,40 kuna. Sve nas je skupa došlo 328 kuna, jer je taj dan vrijedio popust. Da ga nije bilo, cijene bi prešla i 500 kuna”, požalila se baka iz Splita za Slobodnu Dalmaciju.

Pogrešna tarifa?

Nakon pritužbe, iz HŽ stiglo je objašnjenje da je blagajna u Zagrebu ispostavila pogrešne karte, jer je primijenila tarifu za prijevoz djece u vagonima za sjedenje, umjesto tarifu za prijevoz djece u vagonima za spavanje u slučaju da se zahtijeva zasebna postelja.

“Sukladno Tarifi 101 HŽ Putničkog prijevoza propisano je da dijete do navršene 6. godine koje se prevozi u vagonu za spavanje u slučaju da se prevozi na postelji s osobom koja je kupila posteljnu kartu, prevozi besplatno, tj. bez naplate prijevozne karte i posteljne karte. U slučaju da se za dijete do 6. godine zahtijeva zasebna postelja, tada se naplaćuje karta za dijete i posteljna karta u punom iznosu. Sukladno navedenom, blagajna u kolodvoru Split ispravno je ispostavila prijevozne i posteljne karte.

Blagajna u Glavnom kolodvoru Zagreb primijenila je tarifnu odredbu vezanu uz prijevoz djece u vagonima za sjedenje prema kojoj se djeca do navršene 6. godine prevoze besplatno iako se za njih zahtijeva posebno sjedalo te ako ih prati odrasla osoba. U tom slučaju plaćaju samo rezervacijsku kartu za sjedalo. S obzirom da je putnica prema navodima iz vašeg upita tražila kartu za prijevoz u vagonu za spavanje, blagajna u Zagrebu na Glavnom kolodvoru ispostavila je pogrešne karte”, stoji u odgovoru HŽ-a.