Tek što je započela sezona, Jadrolinija je već izvršila izmjene na svom cjeniku. Iako su ljetne cijene veće za otprilike dvadeset posto u usporedbi s zimskim, sada je došlo do još jednog sezonskog poskupljenja. Povećanje iznosi jedanaest posto, doznaje RTL Danas.

"Tako u pojedinim kategorijama korekcije su nastale kao što su nam putnici za jedno 80 centi, za vozila 2,5 eura", govori Jelena Ivulić iz Jadrolinije.

Prema novom cjeniku će put do Vela Luke i natrag, četveročlana obitelj koja uz automobil putuje trajektom, platiti vrtoglavih 212 eura i 64 centa - umjesto dosadašnjih 189 eura i 25 centi. To je porast od 23,39 eura,

Turistima nije skupo

Poskupljenje trajektnih krata od jedanaest posto očito stvara problem domaćem gostu. No, ono što je skupo domaćem, čini se nije skupo inozemnom.

"Za nas je to OK jer mi smo Švicarci, a Švicarska je jako, jako skupa zemlja, tako da je nama to OK. Cijena je dobra", kaže Este Mattzi iz Švicarske.

"Za nas nije skupo. Puno je skuplje u našoj zemlji, pogotovo ako putuje po otocima", govori Nestor Marero s Kanarskih otoka.

Otočanima država subvencionira put

Za otočane, kojima država subvencionira put novosti nema. Sve je isto kao i lani.

"Evo ti…13 eura. Za otočane, hajde dobro je, jer ova turistička je duplo", govori Stipe Marčić iz Gornjeg Humca s otoka Brača.

Novi Zakon o obalnom linijskom prometu, tvrde otočani, omogućio je nova sezonska poskupljenja.

"One su bile po prijašnjem zakonu vezane za otočne cijene, sad su za otočne cijene vezane izvansezonske i mi smo tada već upozorili da može doći do drastičnih povećanja cijena jer je slobodno formiranje cijena sezonskih karata", kaže Denis Barić iz Otočnog sabora.